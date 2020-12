Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

For noen dager siden prøvde en utenlandsk statsborger å ta seg inn i Norge over grensen på Bjørnfjell.

På grunn av manglende koronatest oppfylte han ikke vilkårene for å komme inn i landet, og ble bortvist fra grensen.

Den samme mannen skal nå ha forsøkt å komme inn i landet for andre gang.

– Han hadde tatt seg inn over grensen, så kom politiet i kontakt med han etter tips. Det viste seg at det var samme mann som var bortvist noen dager tidligere. Det opplyser operasjonsleder Kjetil Kaalaas ved Nordland politidistrikt.

BLV omtalte saken først.

Vil ha strengere kontroll

Selve kontrollposten ved Bjørnfjell ligger et lite stykke fra grensen. Selve oppdagelsen ses på som tilfeldig.

Derfor mener Kaalaas at strengere kontroller er nødvendig.

– Vi har tidligere opplevd at folk tar seg over grensen både lovlig og ulovlig når politiet ikke er til stede. De aller fleste oppfyller vilkårene og er redelige. Men det viser at det er behov for kontroll på stedet.

Politiet kontrollerer grenseovergangen på Bjørnfjell nord i Nordland. Foto: Jonny Karlsen / Forsvaret

Forventer stort trykk

Bjørnfjell er den nærmeste grenseovergangen til Sverige, og ligger øst for Narvik.

Tidligere denne uka ble det klart at grensekontrollene skal bli strengere. Heimevernet har sammen med politiet økt bemanningen.

Det ventes mellom 3000 og 5000 utenlandske sesongarbeidere til årets vinterfiske i Nord-Norge. Derfor settes det i gang flere tiltak.

Et av tiltakene som skal gjennomføres er et digitalt system for reiseregistrering.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Malin Straumnsnes

– Det innebærer at folk må forhåndsregistrere seg digitalt. Deretter får de tilsendt en kode som de må vise fram på grensa for å komme inn i Norge, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Systemet skal blant annet registrere navn, kontaktopplysninger, karantenested og eventuell arbeidsgiver.

Også politiet skal gjøre en innsats.

– Det vil med umiddelbar virkning bli ytterligere forsterka grensekontroll på grenseovergangene i Nordland, sa Heidi Kløkstad, politimester i Nordland.