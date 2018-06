Vil stanse utvinningen av isbiter fra Svartisen

– Det har kommet flere uttalelser som påpeker at dette is-uttaket vil medføre negative konsekvenser for friluftsliv, reiseliv og natur.

Det er klart for et iskaldt oppgjør i kommunestyret på torsdag. Selskapet Svaice AS har lagt fram en søknad om å permanent utvinne og selge isbiter fra Svartisen til luksuriøse markeder.

Hege Sørlie, rådmann i Meløy kommune Foto: Espen Sandmo/NRK / NRK

Rådmann i Meløy kommune, Hege Sørlie, er krystallklar på hvordan hun ser på situasjonen.

– Først og fremst strider det mot kommuneplanens arealdel. I tillegg til helikopterstøyet, har fylkesmannen i Nordland frarådet i å gå videre med planen, og anbefaler at kommunestyret avviser forslaget.

Rådmannen og planutvalget har gjort sin vurdering på bakgrunn av reguleringsplanen som er laget av selskapet Rambøll AS.

Mener de holdes for narr

For Svaice-gründer Geir Olsen kommer alt dette som en stor overraskelse.

– De har jo først og fremst laget egne regnestykker i forbindelse med helikopterflyvninger. De tallene hører ikke hjemme noen steder, sier han og understreker at tallene ikke stemmer.

Geir Olsen i SVAICE mener de har blitt urettferdig behandlet av Rådmannen i Meløy. Foto: Privat

– Vi har selv satt et maksuttak på is på 3600 tonn. Det tar derimot mange år før vi når den mengden is.

– Likevel har de regnet på hva som skjer om vi flyr dette ut på åtte uker, mens vi egentlig kommer til å ta det ut fra juli til november, sier han og viser til at kommunen dermed kommer frem til at helikoptrene skal fly nesten sju timer hver eneste dag.

Skandaløst

Olsen finner ingen steder i egne rapporter om flytid på nesten sju timer hver dag.

– Denne prosessen har vært skandaløs. Dersom man vil ha folk og muligheten til å tjene penger i Meløy kan man ikke behandle folk på den måten, sier han og viser til at SVAICE lover cirka 60 arbeidsplasser.

Han legger ansvaret på Rådmannen.

– Jeg føler at det har skjedd en feil i administrasjonen. Det er Rådmannen som har signert papirene, så hun får stå til ansvar. Det er så useriøst som det kan bli og det kan ikke Meløy være kjent med, sier han oppgitt.

Avviser at de har gjort feil

Rådmann Sørlie mener derimot at de har gjort alt riktig når de har levert sin anbefaling til kommunestyret.

– Vi har forholdt oss til det skriftlige vi har fått fra Rambøll AS som har utformet reguleringsplanen, og det er ut ifra deres egne beregninger at vi har levert anbefalingen.

– Tror du styret kommer til å avvise søknaden?

– Det er vanskelig å svare på. Likevel har det kommet en god del protester mot dette prosjektet, så jeg vil tro at styret legger merke til dette, sier hun.