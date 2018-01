Styremedlem i Glomfjord Hydrogen, Einar Rosting, sier de er klar og har alt på plass. De mangler bare én viktig ting: Kunder.

– Vi skulle gjerne satt i gang allerede i fjor, hadde vi bare hatt noen som etterspurte hydrogenen som vi har potensial til å lage her i Glomfjord.

Planen er å bruke vann og strøm fra lokale vannkraftverk, for å produsere drivstoffet. Alt er på plass.

– Vi ønsker jo oss en markedsaktør som kommer og etterspør et volum, som er såpass stort at vi kan produsere det her i lokalet. Jo mer hydrogen de etterspør, jo billigere enhetspris får aktøren, sier Rosting.

Analytiker for bærekraft i finanskonsernet Nordea, Thina Saltvedt, mener det haster med å satse for å få et mer miljøvennlig samfunn.

– Jeg begynner å bekymre meg for de faktiske konsekvensene av klimaendringene. Vi kan ikke vente lenger, vi er nødt til å ta tak i dette nå.

– Avhengig av politisk initiativ

Arne Ivar Mikalsen (V) mener politikerne må ta første steg når det kommer til miljøvennlig kollektivtrafikk. Foto: Jo Straube

Arne Ivar Mikalsen i Nordland Venstre mener at politikerne må legge til rette for at busser, båter og tog kan ta i bruk hydrogen som drivstoff.

– Vi kan sammenligne dette med den norske elbilsatsingen som skjedde for rundt 12 år siden. Man førte subsidier, og gjorde det økonomisk gunstig. Det var et politisk initiativ som startet alt.

Mikalsen mener det trengs drahjelp dersom hydrogenproduksjonen i Glomfjord skal komme til nytte.

– Politisk vilje må til.

– Er klare til å produsere hydrogen

Fylkesrådsleder i Nordland, Thomas Norvoll, sier de gjennom anbud stiller krav til utslipp fra dem som driver busser og båter i fylket.

Han utelukker ikke at vi om noen år ser busser som går på hydrogen.

– Det kan skje ganske fort. Vi er i dialog med de aktørene som er her, og en mulighet er at vi i de neste anbudene har fokus på dette, i så fall kan det skje ganske fort.

I Glomfjord er Einar Rosting klar til å starte produksjonen.

– Vi er klare, og vi har lyst til å komme i gang, forteller han.

Hydrogenprodusentene ser for seg at både busser, tog og båter kan bruke denne typen drivstoff.