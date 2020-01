Vil gjøre hjemkommunen til Norges svar på Monaco – omtalt i britisk storavis

SUNDAY TIMES: Kuttet i den kommunale formuesskattesatsen har fått mye oppmerksomhet nasjonalt etter at kommunestyret sørget for at Bø er første kommune som gir et slikt skattelette. Nå har Storbritannias eldste avis, The Sunday Times, skrevet om skattekuttet i Bø.

Foto: Skjermdump Sunday Times