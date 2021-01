Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag er det til sammen funnet 65 tilfeller av det muterte viruset fra Storbritannia i Nordre-Follo.

Utbruddet har ført til nedstenging av Nordre Follo og ni andre østlandskommuner.

Det fikk byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, til å gjenta sin bønn til helseminister Bent Høie i helgen.

– Jeg tror de fleste vil mene at det er mer effektivt å vaksinere her før man vaksinerer i kommuner med lite eller ingen smitte, sier byrådslederen.

– Må slukke brannen der det brenner

Nå får Johansen støtte fra de to mest folkerike kommunene i nord.

– De som er hardest rammet av pandemien bør få de fleste vaksinene først, sier smittevernoverlege i Bodø kommune, Kai Brynjar Hagen.

Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen tror det vil bli mindre smitte nordover også om man får dempet trykket der det er mest smitte i landet. Foto: Dina Storvik / NRK

Han tok tidlig i januar til orde for at nettopp Oslo burde prioriteres først. Det budskapet har forsterket seg etter det som har skjedd de siste ukene.

– Det er ikke sånn at når det brenner i det ene huset, så bruker du brannbilen til å slukke i huset der det ikke brenner noen ting, sier Hagen.

FHI vil foreløpig ikke endre vaksinestrategien

Selv om det ble meldt om 40 nye tilfeller av den muterte virusvarianten mandag, har ikke FHI bestemt seg for om de vil skjevfordele vaksiner regionalt.

– For å komme til en endelig beslutning, må vi få bedre oversikt over utbredelse av virusvarianten i dette området og hvordan smittespredningen med den engelske varianten er i resten av landet, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.

Tromsø: – Riktig på kort sikt

Ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen synes kommuneoverlegen i Bodø har et godt poeng.

Men han påpeker at Oslo ikke er det eneste knutepunktet i landet.

Gunnar Wilhelmsen er ordfører i Tromsø kommune for Arbeiderpartiet. Foto: Terje Pedersen

– Vi har internasjonale flyvninger til Tromsø. Alle som skal til Nord-Norge skal innom her. Da er det riktig å vaksinere først på disse knutepunktene. Det sier også mange av de omkringliggende kommunene, mener Wilhelmsen

Likevel er han enig i at det på kort sikt er fornuftig å prioritere vaksiner til områdene som er rammet av det muterte viruset.

Tromsø kommune innfører koronatesting for alle reisende sørfra på Tromsø lufthavn fra mandag klokka 19, opplyser fagleder ved kommunens koronasenter Øivind Benjaminsen til NRK.

Store skadevirkninger av nedstenging

Fordeling av vaksiner er også tema i de to største avisene i Nord-Norge. Avisa Nordland–kommentator Stein Sneve skriver i dag «Gi Oslo mer vaksine!».

– Denne situasjonen er akutt. Det er i Oslo-området vi har flest folk som står i fare for å bli alvorlig syke eller dø av viruset. Da er det naturlig å sette inn innsatsen der først, sier Sneve.

Stein Sneve er politisk kommentator i Avisa Nordland. Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Han mener tiltakene regjeringa har gjort så langt har vært gode, men han frykter at Oslo-området må være nedstengt mye lenger enn resten av landet.

– Det har enorme skadevirkninger blant annet på økonomien. Vi må ta grep, og ved å prioritere vårt største knutepunkt, vil det dempe sjansen for at viruset sprer seg i resten av landet, mener Sneve.

Kritiserer snakk om søringkarantene

Skjalg Fjellheim tror det vil kunne bidra til at Norge kommer raskere tilbake til normalen å prioritere Oslo-området. Foto: Nordlys

I Nordnorsk debatt skriver politisk redaktør i Nordlys i Tromsø, Skjalg Fjellheim at «timingen» for å rope på søringkarantene er like dårlig nå som den var i mars i fjor.

– Norge er ett lag. Det er vi, ikke oss og dem. Når en del av landet nå stenges ned, får det indirekte konsekvenser for oss alle. Derfor burde et viktig tiltak være å prioritere de begrensede vaksinedosene i Oslo-regionen, skriver Fjellheim.