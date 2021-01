Festivalbransjen etterlyser en tydelig plan fra regjeringa: – Vi er i ferd med å råtne på rot

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Blir det en festivalsommer tilnærmet normalen, eller blir den lik den i fjor?

Dersom vaksineringen og smittesituasjonen i Norge bedres mot sommeren, kan man kanskje nyte livemusikk sammen med tusenvis av andre festivalgåere i år.

Festivalarrangørene er i gang med planleggingen. Men de vet likevel ingenting om hvilken hjelp de eventuelt vil få fra regjeringen.

Nå vil opposisjonen på Stortinget tvinge regjeringen til å få på plass en tydeligere plan for kulturlivet.

Men kulturminister Abid Raja sier representantforslaget slår opp åpne dører.

Svært utfordrende

– Det er utfordrende, selvfølgelig. Vi har jo, som de fleste andre arrangører valgt å kjøre på med planleggingen for 2021. Vi er i full drift og har booket det meste av programmet. Det forteller festivalsjef for Øyafestivalen, Tonje Kaada.

For flere norske festivaler har sett seg nødt til å planlegge festivalsommeren for fult, slik at de kan rekke å gjennomføre dersom det blir mulig.

Men de aner ikke hvilke regler og kompensasjonsordninger de har å stille seg etter.

I FULL GANG: Festivalsjef for Øyafestivalen, Tonje Kaada sier de har booket det meste av programmet for 2021 Foto: Øystein Tronsli Drabløs / NRK

Også Moldejazz har valgt å starte planleggingen.

Men det er vanskelig å planlegge når man ikke vet helt hva man skal planlegge for, sier daglig leder, Cecilie Nogva.

– Vi og mange andre planlegger ut ifra minst to, tre og fire ulike scenarioer.

Trenger en Plan A og B

Opposisjonen på Stortinget har nå fått flertall for å pålegge regjeringen å få på plass en tydeligere plan for kulturlivet i tiden som kommer.

Det skjer på bakgrunn av et representantforslag fremmet på Stortinget av SV-politiker Freddy André Øvstegård.

– Dette handler om å lage en plan A, men også en plan B.

– At man har ulike scenarioer hvis vi er i mål med vaksinering og smittesituasjonen åpner for det, og hvordan vi da skal ha en festivalsommer. Og en plan B, som sier at dette er hjelpen som festivalene får, hvis det fortsatt blir restriksjoner, og man ikke kan arrangere en større festival for eksempel.

Er i dialog med arrangørene

Kulturminister Abid Raja sier forslaget slår opp åpne dører.

– Vi i regjeringa har lenge, selv før jul, jobbet med ulike scenarioer.

Han har denne uken invitert til et bredt innspillsmøte som skal finne sted neste torsdag.

STILLER OPP: Kulturminister Abid Raja sier han vil stille opp for kulturbransjen Foto: Remi Sagen / NRK

Kulturministeren sier til NRK at han er i dialog med de største festivalene, for å se hvilke spørsmål de trenger svar på.

Raja tror kulturbransjen har sett at regjeringen har stilt opp for dem i 2020.

– Vi har alle intensjoner om å stille opp for kulturbransjen i år også, helt uavhengig av et representantforslag fra SV, sier kulturministeren.

Kjenner seg ikke igjen

Utsagnet fra Raja stiller festivalsjef for Parkenfestivalen i Bodø seg uforståelig til.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk med meg at Raja sa at han hadde god dialog med bransjen. Men jeg kjenner ingen i bransjen som kjenner seg igjen i den beskrivelsen, sier Gøran Aamodt.

Uten tydelige signaler fra regjeringen frykter han for bransjen sin.

– Vi er en bransje, og da snakker vi ikke bare om arrangørene, men også artister og underleverandører, som er på tur å dø ut og råtne på rot, fordi vi ikke får klare signaler. Det gjør at vi ikke kan begynne å planlegge noe som helst.

– Dialogen vil jeg si er helt fraværende, sier Aamodt.

FRYKTER FOR BRANSJEN: Festivalsjef for Parkenfestivalen i Bodø, Gøran Aamodt sier han ikke kjenner seg igjen det som kulturministeren sier. Foto: Parkenfestivalen