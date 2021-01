Smittefri kommune lokker innbyggerne til ferieleilighet i Montenegro

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En oversikt fra FHI viser at det er 19 kommuner i Norge hvor det så langt ikke er registrert noen smittede av korona.

Fem av disse kommunene ligger i Nordland, der iblant Hattfjelldal kommune.

Til tross for at kommunen så langt har unngått koronasmitte blant innbyggerne, går de nå ut og minner befolkningen på at fristen for å leie ferieleilighet i Montenegro snart går ut.

Håper på bedre tider

De to leilighetene som kommunen eier i Montenegro kan leies av innbyggere, ansatte og de med hytte i kommunen.

Mandag skrev kommunen på hjemmesiden at hovedfristen for å leie disse går ut 1. februar.

Montenegro er fortsatt rødt for innreise til Norge, ifølge UDs oversikt.

NÅ GÅR FRISTEN SNART UT: Hattfjelldal kommune minner innbyggerne sine om at fristen for å leie ferieleilighet i Montenegro snart går ut.

Hattfjelldal-ordfører Harald Lie (Sp) sier at han skjønner at påminnelsen kan virke merkelig akkurat slik som situasjonen er nå.

– Ja, det kan nok virke rart. Vi kan selvsagt ikke oppfordre innbyggerne til å reise nå. Det ville vært dumt. Men det vil nok være noen som reiser ned til sommeren eller høsten.

Lie sier han har tro på at situasjonen har normalisert seg til da, blant annet som følge av koronavaksinen.

Han håper vaksineprogrammet skal være ferdig til sommeren.

– Vi får håpe at ting har endret seg til da, og noen av dem er vaksinert, men det blir nok færre som reiser i år enn tidligere.

Dette skriver kommunen om leilighetene Ekspandér faktaboks Hattfjelldal kommune eier to leiligheter for utleie i Djenovici ved Kotorbukta i Montenegro, ca 45 min kjøring fra Dubrovnik flyplass i Kroatia.

Leilighetene kan leies av kommunens innbygere og de som har fritidseiendom i Hattfjelldal kommune.

1. Februar er hovedfristen, men du kan også søke innen 1. Mai og 1. August.

Kommunen presiserer at bakgrunnen for at de nå minner om påmeldingsfristen ikke er ment som reklame.

Ifølge ordfører Harald Lie tjener kommunen ingenting på utleie av leilighetene. Kilde: Hattfjelldal.kommune.no

Kommunelege ber folk om å forholde seg til utreisereglene

Kommunelege i Hattfjelldal Britt Blaunfeldt Petersen sier at hun ikke kjenner til de aktuelle leilighetene, eller hvordan leie av disse fungerer.

Hun understreker likevel at ingen bør reise dit nå, slik som situasjonen er nå.

TOMT I GATENE: Det var tomt i gatene, og tomt for turister i Kotor sommeren 2020 Foto: Andras Hajdu / NRK

– Ut fra koronasituasjonen nå og anbefalingene som regjeringen har gitt, så er det ikke anbefalt at man reiser utenlands i det hele tatt.

Petersen sier hun støtter myndighetenes anbefaling.

RØDT LAND: I dag er Montenegro rødt skravert på Utenriksdepartementets kart. Det betyr at reisende derfra må i 10 dagers karantene ved ankomst Norge. Foto: Utenriksdepartementet

Hun er usikker på sommeren også.

– Vi har vaksinert 12 pasienter så langt i Hattfjelldal. Med denne farten vil det ta lang tid før vi får vaksinert folk. Om befolkningen rekker å bli vaksinert før sommeren er usikkert, ut ifra den vaksinemengden vi får nå.

Kommunelegen forteller at de ifølge FHI vil få flere doser etterhvert. Men det vil ikke bli noen massevaksinasjon før tidligst etter mars måned.

Dette sier UD om innreise til Monenegro Ekspandér faktaboks Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.



Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.



Grensen til Montenegro er åpen for innreisende fra land med under 25 smittede pr. 100.000 innbyggere, bl.a. Norge.



Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan covid-19-viruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen



Montenegro har den siste to ukene (29.desember 2020 - 11.januar 2021) hatt 5.850 nye registrerte tilfeller av Covid-19. Kilde: Utenriksdepartementet

– Ikke uansvarlig

Ordføreren i den smittefrie kommunen avviser at det er uansvarlig av kommunen å legge ut ferieannonsen.

– Vi har lagt ut dette for å få søknader i god tid, og for å få fylt opp slik at vi kan lage en plan. Hvis noen ønsker å reise i slutten av sommerferien eller til høsten så kan de planlegge dette nå, sier Lie.

Ordfører i Hattfjelldal, Harald Lie sier han selv aldri har besøkt kommunens leiligheter i Montenegro. Men at de som har reist dit gjerne vil reise tilbake. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Men burde dere ikke gitt informasjon om koronasituasjonen når dere minner om fristen?

– Jeg ser ingen grunn til det. Det finnes rikelig koronainformasjon ellers på hjemmesiden. Jeg er ikke bekymret for at folk ikke skal få informasjon.

Dersom det kommer bestillinger vil kommunen sørge for at det gis oppdatert informasjon.