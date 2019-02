Den planlagte storflyplassen i Rana kan dermed bli en av få flyplasser i Norge som bygges og driftes utenfor Avinor-systemet.

Private initiativtakerne snuser nemlig på muligheten for å bygge, eie og drifte flyplassen for egen regning, helt til milliardene fra staten kommer – tidligst i 2024.

I dag fikk de ja fra regjeringen til å starte jobben med å hente inn anbud på byggingen.

– Det er første gang dette gjøres i Norge, så det blir spennende hvordan markedet reagerer, sier stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), som også er medlem i transportkomiteen.

I møte med samferdselsministeren

Polarsirkelen lufthavnutvikling og ordføreren i Rana var i dag i møte med samferdselsminister John Georg Dale (Frp).

Der ble det igjen understreket at anbudskonkurransen gjøres på egen regning og risiko.

Polarsirkelen lufthavnutvikling og kommunen gikk i fjor ut og sa at de ønsker å bruke 15 millioner på en anbudet. En storflyplass er anslått å koste 2,1 milliarder kroner, og regjeringen har i Nasjonal transportplan (NTP) planlagt å bidra med 1,5 milliarder av disse.

– Vi håper det skal bli billigere enn den øvre kostnadsrammen, men jeg vil ikke i dag spekulere på hva dette skal koste. Det viktigste er at vi kommer oss ut i markedet og får en pris. Når vi har fått en pris må vi diskutere forskuttering og gjennomføringsavtale med staten, sier Rana-ordfører Geir Waage.

Har ventet på svar

Hos Polarsirkelen lufthavnutvikling hadde de håpet på svar allerede før jul. De er derfor forberedt på å sette i gang anbudskonkurransen.

– Det går vi i gang med ganske umiddelbart i løpet av en måneds tid. Vi har forventet at dette skulle komme og derfor har vi langt på vei gjort klart et konkurransegrunnlag, sier daglig leder Henrik Johansen.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) er i dag i Mo i Rana. Hun har tidligere snakket varmt om flyplassprosjektet og roser de som står bak.

– Det har vært gjort et kjempearbeid og vi vet at næringslivet og lokalpolitikere har stått på. Vi ser nå at man kan gå videre med dette prosjektet.

Hans Fredrik Grøvan (KrF), Jonny Finstad (H), John Gunnes (V) og Morten Stordalen (Frp) presenterte i dag nyheten sammen. Foto: Høyre

Flere muligheter

Nå har avklaringen kommet, men hva som skjer videre er så langt uklart.

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling har tidligere sagt at det til syvende og sist er opp til staten hvordan flyplassen skal driftes.

– Dersom regjeringen og Stortinget vil at Avinor skal drifte den nye flyplassen, vil vi synes det er en god løsning.

Haugesund lufthavn, som eies av Avinor, skal etter planen driftes av private krefter fra i år.