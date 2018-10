Samferdselsministeren: – Kommunen tar en betydelig risiko

Rana kommune vil starte byggingen av storflyplass på Hauan i Nordland så fort som bare mulig. Allerede i 2019 håper kommunen å kunne sette spaden i jorda.

Polarsirkelen lufthavn er anslått til å koste 2,1 milliarder kroner.

Regjeringen har i Nasjonal Transportplan lagt opp til å bidra med 1,5 milliarder av disse kronene, men pengene vil tidligst komme i 2024.

Derfor vil Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU) selv være byggherre, stå for hele prosjektet og sørge for finansiering.

– Betydelig risiko

I dag møtte en Rana-delegasjon samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) for å spørre om lov til å utlyse et byggeanbud.

Geir Waage (Ap), ordfører i Rana kommune. Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi har lagt frem for statsråden, og han har sagt at han har behov for å se litt på den og komme tilbake til oss. Det er der vi står akkurat nå, sier Rana-ordfører Geir Waage (Ap).

Dersom Dale gir tommelen opp, legger ikke statsråden skjul på at Rana tar en betydelig risiko.

– Jeg opplever først og fremst at de lokalt sier at de vil komme raskt i gang, og de har også sagt at de er villige til å ta en betydelig risiko, og det er basert på den forespørselen at vi nå må gå inn og se på om det er grunnlag for et anbud.

Ambisjoner om billigere flyplass

Statens bidrag må bevilges av Stortinget på vanlig måte, tidligst for budsjettåret 2024. Tidligere oppstart enn dette må derfor skje på lokale aktørers regning og risiko.

PLU har en ambisjon om at flyplassen skal bli billigere. Derfor ønsker de å lyse ut anbud til byggingen nå.

– Vi tar regninga og risikoen på å gå ut i markedet for å gjennomføre konkurransen og på den måten få opp markedets pris på å få opp denne flyplassen, sier Henrik Johansen, daglig leder i PUL.

Kommunen og Avinor har til sammen brukt 50 millioner kroner på blant annet planlegging, konsesjonssøknad og kartlegging. Avinor skal eie og drifte flyplassen.

Får Rana klarsignal fra Dale, vil PLU og kommunen bruke 15 millioner kroner på anbudsprosessen, forteller Johansen.

Det er denne videre pengebruken som blir beskrevet som risikabel av samferdselsministeren.

Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU). Foto: Frank Nygård / NRK

Ingen sikker garanti

I dag er det tverrpolitisk enighet på Stortinget om storflyplassen, men dette er likevel ingen sikker garanti.

2024 blir i andre halvdel av Nasjonal Transportplan, som er for perioden 2018–2029. Politikerne har anledning til å gjøre endringer i planen hvert fjerde år. Dermed kan den planlagte pengestøtten av storflyplassen i teorien bli skrinlagt når stortingspolitikerne går gjennom planen på nytt før 2024.

Stortingsrepresentant for Høyre og Nordland, Jonny Finstad, var også til stede på møtet. Han vedgår at det vil være risikabelt å sette i gang nå, men sier samtidig at det er viktig for regionen.

– Jeg opplever at det er stor utålmodighet på Helgeland, og man mener at en stor flyplass skal utløse et stort utviklingspotensial på Helgeland. I så måte er det viktig å komme snart i gang, og ikke minst få en progresjon, sier Finstad.