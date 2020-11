Vestvågøy kommune bladde opp 60 millioner kroner på å gjøre den nye Storgata gjennom Leknes sentrum trafikksikker.

Det var bare ett problem. Midt i det én meter brede sykkefeltet ble det satt opp et skilt.

Det tok ikke lang tid før reaksjonene haglet i sosiale medier.

Slik var skiltet satt opp midt i sykkelfeltet på Leknes. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Direkte trafikkfarlig, og «latterlig komisk», uttalte trafikklærer Gudmund Helge Zakariassen til NRK mandag.

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg fortalte til NRK at han ikke hadde vært involvert på detaljnivå. Men innrømmet at skilttabben burde vært fanget opp, for å unngå at syklistene «havnet i skiltet».

– Ikke til hinder for syklister

Håvar Berg-Larsen, som er sjef for samfunn og teknikk i Vestvågøy kommune, var imidlertid uenig at skiltet var til hinder for syklende.

Å flytte skiltet var ikke en prioritet for kommunen.

– Når det skjer vet vi ikke på nåværende tidspunkt, sa sier Berg-Larsen.

Men tirsdag morgen skjedde det noe. Dagen etter at NRK omtalte skiltfadesen kom mannskaper fra kommunen fjernet skiltene.

Ordfører Remi Solberg er fornøyd med å ha ryddet opp. Han sendte selv bildebevis til NRK etter at de skiltene var borte.

Planene om å pusse opp Storgata på Leknes begynte i 2015. Formålet er å øke trafikksikkerheten og gi sentrum et lite ansiktsløft. Men da det dukket opp et skilt midt i sykkelfeltet ble det bråk. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Slik skal det ikke være. Nå kan syklende være trygge på at de ikke kolliderer i skilt som står midt i sykkelområdet.

Han har fått lovnad om at nedmonteringen ikke skal påføre kommunen noen ekstra kostnader.

Debatt på Twitter

Men var skiltene virkelig trafikkfarlige? Og hva sier trafikkreglene?

I en lengre meningsutveksling på Twitter, er det flere som mener at kommunen ikke har skjønt trafikkreglene.

En hvit, heltrukket linje på et fortau gir ikke stoppeplikt for syklistene som kommer på fortauet.

Området som er oppmalt for syklister er heller ikke et sykkelfelt, det må i så fall merkes med skilt som dette.

– Nå framstår det bare som et sminket fortau, man kunne malt hva som helst der uten at det blir et sykkelfelt, skriver en.

Noen har til og med sendt mail til kommunedirektøren for teknikk og samfunn, Håvard Berg-Larsen, Han har svart med «å finne på trafikkregler» hevder en av tvitrerne.

Så en gang for alle – her er reglene for gang/sykkelsti, fotgjengerfelt og stoppeplikt:

I definisjonenen i paragraf 1 heter det:

f) Gangveg og sykkelveg: Veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte.

g) Sykkelfelt: Kjørefelt som ved offentlig trafikkskilt og oppmerking er bestemt for syklende.

Ut fra ovenstående er feltene gjennom sentrum av Leknes definert som fortau, selv om det er avsatt fortausareal lenger inn fra veien.

Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet.