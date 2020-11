– Det er direkte trafikkfarlig. Syklisten må enten kjøre ut på bilveien eller over i motgående sykkelfelt. Hvis ikke havner du rett i skiltet og får det i hodet, sier en oppgitt Gudmund Helge Zakariassen.

Han er trafikklærer i Lofoten, og rister på hodet når han tenker på skiltingen på Leknes.

– De må få ordna det raskest mulig. Du trenger ikke være trafikklærer for å se at det der er helt hårreisende. Er det virkelig mulig. Midt i et sykkelfelt som er én meter bredt. Det er helt latterlig komisk, sukker han.

Oppgraderer Storgata for 60 millioner

Planene om å pusse opp Storgata på Leknes begynte i 2015. Formålet er å øke trafikksikkerheten og gi sentrum et lite ansiktsløft.

– For 60 millioner kroner, burde det ikke være mulig å unngå det her?

Vestvågøy-ordfører Remi Solberg. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Ja. Det er blitt påpekt. Jeg er 100 prosent sikker på at skiltene blir flytta sånn at syklistene slipper å havne i skiltet, lover ordfører i Vestvågøy kommune, Remi Solberg (Ap).

– Hva har de tenkt de som har satt opp skiltene?

– Det må du spørre dem om. Jeg har ikke vært involvert på det her detaljnivået. Det burde vært fanga opp, men jeg regner med at de retter opp i det, sier Solberg.

Han vet ikke hva det vil koste eller hvor tidlig det kan bli ordnet opp i.

– Vi kan i hvert fall ikke ha det sånn, sier han.

Ble spurt om innspill

Da kommunen begynte å planlegge den nye Storgata på Leknes, ble flere invitert til å komme med synspunkter. Blant disse var nettopp trafikklæreren Gudmund Zakariassen.

Han mener at de ikke ville høre på innspillene deres.

– De lot seg ikke høre på noen ting. Jeg mister litt respekt for fagetatene når du ser sånne eksempler som dette, mener Zakariassen.

Han mener det er et problem at de som har peiling på trafikksikkerhet ikke blir spurt når de går i gang med bygginga.

Ifølge ham er det ikke det første gangen skilter dårlig.

– Vi er flere trafikklærere som aldri blir spurt. Vi kommer alltid i ettertid og påpeker feilene, også må det gjøres om igjen, sier han oppgitt.

Han forteller at han ikke er spesielt politisk engasjert, men blir opprørt av unødvendig sløsing av penger.

– Det må gjøres om og koster sikkert mange titusener av kroner. Pengene kunne blitt brukt på noe mer fornuftig.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vanskelig uansett

Håvar Berg-Larsen er sjef for samfunn og teknikk i Vestvågøy kommune. Han sier at vurderingen av hvor skiltet har vært har vært vanskelig, siden det kommer i en eller annen konflikt uansett hvor man plasserer det.

– Dette er fordi hvis du plasserer det nærmest veien, så vil det komme i konflikt med biltrafikken og det kan bli kjørt ned av lastebiler. Hvis du setter det nærmest lysstolpene vil det komme i konflikt med banneret som eventuelt skal henge der.. Da blir egentlig spørsmålet: «Hvilken uheldig situasjon kan vi leve med?».

At skiltet er til hinder for syklende nå, mener han ikke stemmer.

– Du har en stripe langs gangfeltet som går inn mot fotgjengerfeltet. Denne stripen betyr at du må stoppe sykkelen, så oppmerksomme syklister må uansett gå forbi dette skiltet hvis de skal følge trafikkreglene.

Kommunen kommer uansett til å flytte skiltet, men dette er ikke en prioritet nå.

– Når det skjer vet vi ikke på nåværende tidspunkt. Men når vi bestemmer oss for å gjøre det, vil det ikke ta mer enn en dag, sier Berg-Larsen.

Skilt engasjerer

Zakariassen la ut bilde av skiltene på Facebook for å lette på frustrasjonen. Det skapte stort engasjement.

– De som har ansvar for salting og brøyting kommer heller ikke til på grunn av plasseringen. De må strø for hånd rundt skiltene.

Han håper nå at de får retta opp i det. For selv om skiltplasseringa mest av alt er et komisk irritasjonsmoment, mener han at det kan være en trafikkfare.