Venter 150 millimeter nedbør: – Fjern snø fra takene

Meteorologene har sendt ut OBS-varsel om sterk vind, mye nedbør og vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge fra tirsdag kveld til torsdag. Det kan også være fare for regn som fryser på bakken fra onsdag.

– Fra onsdag til fredag ventes det i verste fall 150 millimeter nedbør. De med mye snø på takene sine bør fjerne snøen før regnet kommer, er beskjeden fra vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Stine Karlsen Gya.

Fra natt til onsdag lokalt vanskelige kjøreforhold på grunn av sterk vind, nedbør og overgang til mildvær og regn. Foto: Gunnar Nygren

Nedbøren har begynt å falle, men vil ta seg kraftig opp.

– Tirsdag er det ventet opptil 120 millimeter nedbør, forteller Karlsen Gya.

Men det gir seg ikke der.

– Når tirsdagens vær har roet seg, kommer det et nytt og kraftigere nedbørsvær på onsdag. Da er det ventet ca. 150 millimeter nedbør, forteller Gya.

Stor snøskredfare

Nedbøren kommer som regn opp til ca. 1000 meter over havet. Med nedbøren og vinden, som tidvis vil blåse opp til liten storm, er også rasfaren stor. Det er meldt stor snøskredfare – faregrad 4 – for Nordland og Troms onsdag. Dermed kan det være lurt å ta forholdsregler før regnet setter inn for fullt.

– Det blir en sørvestlig sterk kuling som tidvis vil komme opp i liten storm, og vinden vil vare i et døgn, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Stine Karlsen Gya.

Måker av takene

– På dette taket er det 170 centimeter med tung snø i flere lag, konstaterer driftsoperatør i Fauske, Torodd Støver. Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Sulitjelma i Fauske er et av stedene hvor det har falt uvanlig mye snø den siste uka.

I dag var kommunens folk på plass for å rydde snøen på taket på renseanlegget for vann og avløp. Det er første gang det har vært nødvendig, sier driftsoperatør i Fauske, Torodd Støver.

– Det er meldt mildvær med mye nedbør, så for å være på den sikre siden fjerner vi snø fra takene.

Sjekk snødybder i Norge på Yr

På taket på driftsbygningen til Sulitjelma fjellandsby er snømengden nå oppe i 170 centimeter med tung snø i flere lag.

– Det er i det hele tatt mye snø i Sulitjelma nå, både på tak, på flatmark og langs veiene. Brøytestikkene er borte i all snøen. Det er ikke vanlig. De som brøyter her har mye å gjøre, sier Torodd Støver.