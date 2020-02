Venstre vil forlenge rullebanene for å ta ned større fly: – Bør slutte å se seg i bakspeilet

Venstre foreslår å gjøre rullebaner på det såkalte kortbanenettet lenger, for å kunne ta imot nyere og større fly.



Venstre-topp Arne Ivar Mikalsen i Nordland tror lengre rullebaner vil tvinge seg fram.

– Dagens kortbanenett begynner å bli utdatert. Det bygges ikke fly som er tilpasset det norske kortbanenettet. Men dersom man øker rullebanelengden, kan man bruke jetflyene og de større propellflyene som Widerøe har, sier Mikalsen.

Reaksjon på Widerøe-kutt

Venstre-topp Arne Ivar Mikalsen (V) tror flyprisene går ned dersom vi får større fly med flere seter på kortbanenettet. Foto: Ole-Christian Olsen

Forrige uke ble det kjent at flyselskapet Widerøe kutter 4.000 avganger i distriktene fra 4. mai, noe som tilsvarer 15 prosent av de kommersielle flygingene i kortbanenettet i Norge.

Kuttene kommer til tross for at regjeringen har gitt Widerøe 40 millioner i avgiftskutt for å avhjelpe den økonomiske situasjonen

Venstre-toppen i Nordland mener samtlige parti må jobbe for å gjøre noe med avgiftssystemet.

Men aller mest er han opptatt av framtiden for hele flyplasstrukturen.

Widerøe driver delvis med subsidier og har i praksis monopol på de rutene som staten subsidierer på kortbanenettet – på Vestlandet og i Nord-Norge. Billettprisene som Widerøe krever for å holde driften lønnsom er tung å svelge for flere passasjerer.

Forsøkene fra konkurrentene har vært tunge å holde i live.

Venstre i Nordland mener nøkkelen ligger i utformingen av anbudet på kortbanenettet slik at flere aktører og flytyper kan være aktuelle.

– Er passasjergrunnlag

I forrige uke signaliserte Widerøe kutt i det kommersielle rutenettet delvis på grunn av økte avgifter og gamle fly. Arne Ivar Mikalsen mener at lengre rullebaner vil føre til at flere flytyper kan brukes. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I dag er de lengste rullebanene på kortbanenettet 1200 meter.

I Nordland tror Mikalsen at rullebanene i Brønnøysund, Sandnessjøen, Stokmarknes og Leknes er flyplassene som i første omgang er aktuelle for en utvidelse.

Han er ikke i tvil om det er passasjergrunnlag for større fly.

– På de mest trafikkerte kortbaneflyplassene er det stor trafikk, med rundt 100.000 årlige passasjerer. I dag er man låst til en flytype som gjør at det ikke er plass til mer enn 39 passasjerer. Da er det fullt.

– Hvor skal pengene komme fra?

– Det må storsamfunnet ta tak i. Det er derfor vi nå vil dra opp diskusjonen.

Framtiden er elektrisk

Utbygging for elektriske fly vil også føre til at man trenger ladestasjoner på de ulike flyplassene. Foto: Milana Knezevic / NRK

Elektriske fly kan bli redningen for kortbanenettet i Nord-Norge, mener Avinor.

Norge ligger allerede langt fremme på dette feltet. I tillegg er Norge selvforsynt på fornybar elektrisitet.

Widerøe tror på elfly i norsk rutetrafikk innen 10 år.

Widerøe mener at framtidens fly er kun noen år unna. – Da er det bortkastet å utvide rullebanen flere steder, sier kommunikasjonsjef Catharina Solli. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Derfor mener flyselskapet at politikerne må se fremover og ikke bakover.

– Det er det bortkastet å utvide rullebanene. Politikerne bør slutte å se i bakspeilet når de skal planlegge framtidens infrastruktur, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli.

Widerøe ser nå på muligheten til å utvikle framtidens fly sammen med motorprodusenten Rolls Royce.

Widerøe tror at en elektrifisering av luftfarten vil kunne gi kortbanenettet en renesssanse.

– Bare ti år fram i tid vil vi se en helt annen flyflåte enn vi gjør i dag. De nye flyene kan ta i bruk de rullebanenen som er i dag. Kanskje kan man få hyppigere frekvenser, sier Solli.

Dersom politikerne skulle gå for å utvide rullebanene på krotbanenettet vil det kunne åpne opp for mer konkurranse og andre og lavere priser.

I forrige uke signaliserte Widerøe kutt i det kommersielle rutenettet delvis på grunn av økte avgifter og gamle fly. Arne Ivar Mikalsen mener at lengre rullebaner vil føre til at flere flytyper kan brukes. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Solli har liten tror på at det vil skje.

– Andre selskap sier at avgiftstrykket i Norge gjør det uaktuelt å konkurrere om ruter her. Da tenker vi at det er viktig å se på hvilke muligheter vi har med med framtidens fly.

Fylkeskommunen skal overta administrasjonen av de såkalte FOT-rutene, de rutene som staten subsidierer på kortbanenettet.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) mener det er viktig å lete etter best mulig transportløsninger, men tror ikke lengre rullebaner er svaret.