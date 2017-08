Venstre-topp om Nordlandspolitikere på tinget: – De viser manglende forståelse

Nye tall fra Norsk medborgerpanel viser at motstanden mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er rekordhøy i befolkningen.

Både på vestlandet og i nord er motstanden markant høyere nå enn for et år siden. Flertallet sier nei til oljen, likevel er 8 av 9 representanter på nordlandsbenken positive til konsekvensutredning.

– De viser en manglende forståelse for hvor vi skal i fremtiden med Nordland. Når vi ser at 8 av 9 representanter er for olje og folket er mot, er det på tide å bytte ut minst en av dem, sier 1.-kandidat for Nordland Venstre, Ida Gudding Johnsen.

Dette er «nordlandsbenken»: Ekspandér faktaboks Lisbeth Berg-Hansen (A) Representant nr. 1 for Nordland.

Odd Henriksen (H) Representant nr. 2 for Nordland.

Kenneth Svendsen (Frp) Representant nr. 3 for Nordland.

Eirik Sivertsen (A) Representant nr. 4 for Nordland.

Margunn Ebbesen (H) Representant nr. 5 for Nordland.

Anna Ljunggren (A) Representant nr. 6 for Nordland

Jan Arild Ellingsen (Frp) Representant nr. 7 for Nordland.

Kjell-Idar Juvik (A) Representant nr. 8 for Nordland.

Janne Sjelmo Nordås (Sp) Representant nr. 9 for Nordland Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet er positive til konsekvensutredning, Senterpartiet er mot. Kilde: Stortinget

– Et misforhold mellom politikere og folk

Johnsen peker på det hun mener er et misforhold mellom nordlandsbenken og folkets mening i Nordland. Hun mener det er paradoksalt at partiene skryter på seg å være næringsvennlige, samtidig som de satser på «feil hest».

1.-kandidat for Nordland Venstre, Ida G. Johnsen. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Jeg mener det er tresteg i feilvurdering. Vi kan ikke ta risikoen med oljen i disse sårbare områdene. Vi må begynne med å verne de mest sårbare områdene. I 2030 og 2050 har oljen en lavere verdi enn i dag, når vi når miljømålene, mener Johnsen.

NRK omtalte i helgen kronikken fra Havforskningsinstituttet som har fått mye oppmerksomhet etter at instituttet fraråder petroleumsvirksomhet i regionen.

– Utredning er ikke det samme som å åpne for leting

2.-kandidat og leder i Nordland Høyre, Jonny Finstad er ikke enig i Johnsens resonnement:

– Vi har et standpunkt som har vært svært tydelig lenge; ja til konsekvensutredning. Det er først etter en konsekvensutredning man tar stilling til om man faktisk skal åpne for leting, sier han.

Videre tror Finstad at når man hele tiden setter det ene opp mot det andre begrenser det næringsutviklingen.

Leder i Nordland Høyre, Jonny Finstad.

– Nord-Norge har fantastiske muligheter både innenfor fisk, mineraler og olje, om man setter disse opp mot hverandre begrenser det næringsutviklingen. Til slutt sitter vi igjen med å ikke kunne bruke noen av mulighetene.

Motstridende data gir større grunn til utredning

I helgens artikkel om Havforskningsinstituttets kronikk går det frem at en rapport fra Havforskningsinstituttet og DNV GL (Tidligere Det Norske Veritas) er motstridende, desto større grunn til å konsekvensutrede, mener politikeren.

– Da er det kanskje en større grunn til å skaffe til veie ferske data og få en sammenstilling av de ulike hensyn og rapporter. I en slik utredning vil man også få avklart i forhold til lokale ringvirkninger, sier Finstad.

Tror ikke «uenighet» vil påvirke valget

Blant dem som stemte Høyre i 2013, er det for første gang nå flere som vil verne enn utvinne i Lofoten og Vesterålen (45 mot 41 prosent) i undersøkelsen fra Norsk medborgerpanel.

– Tror du «uenigheten» mellom partiet og velgerne deres vil få konsekvenser for det kommende valget?

– Standpunktet vårt er velkjent og har vært det i alle år. Når man stemmer på et parti er man ikke nødvendigvis enig i alt. Høyre har helle rikke tatt et standpunkt til om man skal åpne for aktivitet.