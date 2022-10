CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

Sjøgata i Bodø skal bli Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass.

Da oppdraget ble lagt ut på anbud fikk kommunen inn fire tilbud som varierte fra 80 til rundt 130 millioner kroner.

Vinneren ble Veinor AS. De kan gjøre jobben for 81 millioner kroner, men det som appellerte mest for kommunen var miljøscoren til selskapet på 9 av 10.

– Dette anbudet viser at tilbydere som strekker selg langt for miljøet ikke nødvendigvis priser seg høyere.

Det sier Håkon Møller. Han er leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.

– Dette er den endelige spikeren i kista for påstander om at klimakrav automatisk er dyrt. Slik er det ikke, sier Møller og påpeker at Veinor kom med det nest rimeligste tilbudet.

Vil fjerne ordning

6 millioner kroner blir finansiert gjennom støtteordningen Klimasats,

Ordningen ble opprettet av Solberg-regjeringen i 2016 og skulle i første omgang ha varighet til 2020. Den har så blitt forlenget ytterligere to år.

I regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2023 er derimot ordningen ikke prioritert.

Håkon Møller (MDG), leder for Plan- og miljøutvalget i Bodø kommune. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Klimasats er viktig for å utløse en del investeringer i grønne grep som ellers ville vært for dyrt, sier Møller.

Han er klar på at ordningen har vært viktig for utløse investeringer i grønnere lokalsamfunn.

Skuffet over regjeringen

Ordningen har bidratt til at kommunen kan velge miljøvennlige løsninger.

– Bygg og anlegg er en stor utslippskilde. Vi har valgt å sette inn en del midler fra klimasatsordninga som man ellers ikke ville hatt mulighet til, sier Møller.

Han er svært skuffet over at regjeringen nå ønsker å avvikle ordningen.

– Vi har gått foran og stiller de kravene som vi kan, men i en omstillingsfase så koster det litt ekstra å være først ute i køen. Der har klimasats kommet inn, sier Møller og legger til:

– Det er store summer det er snakk om for kommunen, og at det vil merkes dersom ordningen fjernes for godt.

Denne gravemaskinen er 100 prosent elektrisk. Omlegging til fossilfri anleggsdrift er i gang. Foto: Per Willy Larsen / NRK

Miljøvennlig blir standard

– En del ting koster mer penger. I dag er elektriske anleggsmaskiner dyrere enn dieseldrevne. Det kompenserer vi for med tilskudd, men prisene på maskinene vil også gå ned etter hvert som de serieproduseres.

Det sier Espen Kringlen. Han er rådgiver for plan- og samfunnskontoret i Bodø.

Kringlen sier klima- og miljøvennlige løsninger blir mer og mer standard, noe som gjør at de ikke vil få samme støtte som tidligere.

Espen Kringlen, rådgiver for plan og samfunnskontoret i Bodø. Foto: Per Willy Larsen / NRK

Veinor vant anbudet og var ifølge Kringlen konkurransedyktig på pris og leverte et suverent godt tilbud på klima og miljø. Det var viktig for kommunen.

– Bodø kommune har en del politiske ambisjoner hvor det vil stilles strengere og strengere krav. For oss er det kjempeviktig at vi bygger opp til at entreprenører ikke bare kan konkurrere på pris, men også miljøvennlige løsninger.

Kommunen planlegger også for flere prosjekter med fokus på klima.

– Ønsket og planen er å stille stadig strengere klimakrav på flere prosjekter i fremtiden.

Omgivelsene inne i førerhuset til den elektriske gravemaskinen vil være betydelig mindre støyfull for maskinføreren. Foto: Per Willy Larsen / NRK

Stig Brunes er daglig leder i Veinor AS. Selskapet jobber blant annet for med å gjøre maskinparken elektrisk. Han tror eksempelvis elektriske gravemaskiner kommer til å være positivt på flere områder.

– Jeg tror blant annet at maskinførere kommer til å sette stor pris på å sitte i en gravemaskin som i all hovedsak er stille, sier Brunes.