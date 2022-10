Formålet er å bevare Henningsvær som et godt eksempel på utviklingshistorien langs kysten, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

– Henningsvær er et av våre historisk viktigste fiskevær og forteller en viktig del av Norges historie, sier klima- og miljøminister Espen Barthe Eide.

Fredningen omfatter deler av Heimøya og Hellandsøya, samt Heimsundet. Kulturmiljøet er omtrent 226 dekar, hvor sjø utgjør 67,6 dekar.

Henningsvær er et populært reisemål for turister. Nå er det fredet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Viser utviklinga fra rorvær til fiskevær

Eide argumenterer for at Henningsværs utvikling gjennom tiden er viktig å ta vare på.

– Kulturmiljøet er av nasjonal verdi og viser utviklinga fra rorvær til moderne fiskevær fra 1800-tallet til i dag, sier han.

Ministeren understreker at det er et nasjonalt klima- og miljømål at et mangfold av kulturmiljø skal ivaretas i Norge.

Henningsvær har vært kjent for fiskeri, men er også kjent for det trivelige miljøet i «sentrum». Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Fredningen vil bidra til en langsiktig forvaltning av kulturmiljøet, sier Eide.

Han legger til:

– Vi skal ta vare på verneverdiene, men det skal ikke være til hinder for at Henningsvær skal kunne utvikle seg som et levende sted.

Ikke uten kontrovers

Henningsvær er nå fredet, men det har ikke skjedd uten debatt.

I oktober i fjor var kommunestyret i Vågan splittet.

Med 15 mot 14 stemmer gikk kommunestyret i Vågan inn for å gå videre med kulturmiljøfredningen av Henningsvær.

Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Venstre og MDG utgjorde flertallet.

Høyre, Frp og Senterpartiet stemte imot, men tapte.

Tettstedet Henningsvær Ekspandér faktaboks Henningsvær, tettsted i Lofoten, på de små, relativt flate øyene Heimøy og Hellandsøy, like sørvest for Austvågøy i Vågan kommune, Nordland. I 1934 ble øyene koblet sammen med molo, og Henningsvær ble etter dette en god havn for fiskeflåten og var lenge et dominerende fiskevær og fiskemottak i Lofoten. Fisket utenfor Henningsvær har variert betydelig over tid; på sitt høyeste hadde stedet om lag 60 fiskemottak; i dag er bare et par-tre tilbake. Henningsvær fikk veiforbindelse til Austvågøya via et par mindre øyer i 1983, og turisttrafikken har hatt en stadig økning siden. I dag er reiselivet en viktig næringsinntekt for Henningsvær, og tettstedet har flere hoteller, rorbuanlegg, restauranter og gallerier. Årlig arrangeres Codstock festivalen som er en stor happening. Henningsvær er også et av Lofotens viktigste utgangspunkter for friluftsaktiviteter som klatring i området rundt Vågakallen nord for tettstedet. Avstanden til kommunesenteret Svolvær er 26 kilometer, og til nærmeste flyplass, Svolvær lufthavn, Helle, 31 kilometer. Ved den første norske folketellingen i 1769 hadde Henningsvær en fast bosetning på bare fire personer. Kilde: https://www.visithenningsvar.no/

Av de som stemte imot var ordføreren i Vågan.

– Jeg stemte nei av to grunner. For det første har vi i dag en hensynssone i reguleringsplanen som er rimelig sterk. Så er det slik at når vi gjør en kulturminnefredning så sier Vågan kommune fra oss ansvaret for det området, sa han til NRK.

Henningsvær skal fortsette utviklingen

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) understreker at Henningsvær representerer viktige kulturmiljøer.

– Det tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Og det er viktig å bevare for ettertiden. Samtidig er det en fredning som sier at det skal kunne være utvikling i Henningsvær.

Han mener fredningen har nasjonal verdi.

– Man får befestet viktigheten av det her ved det Kongen i statsråd velger å frede Henningsvær. Det er et av våre historiske viktigste fiskevær, og forteller en viktig del av Norges historie.

Utviklingen i Henningsvær skal få lov å fortsette selv om stedet nå er fredet. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Hvorfor er det viktig å frede området?

– For da kommer man under ordninger som kan bidra til det vi lettere tar vare på det miljøet som er der. I tillegg så er man sikker på at dette ikke blir ødelagt for ettertiden.

Det er Riksantikvaren som jobber frem forslag til fredning, så er det departementet som innstiller til statsråd.

Det skal ikke være noen flere Lofot-kommuner som ligger an til å få denne type fredning, ifølge statsråden.

