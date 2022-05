E6 gjennom Sørfold nord i Nordland forbinder Nord-Norge med resten av landet.

Dersom veien er stengt her, er eneste omkjøringsmulighet via Sverige.

De lave, mørke og trange tunnelene oppfyller ikke dagens sikkerhetskrav og har tidligere blitt omtalt som «gruvesjakter».

E6-strekningen har også de siste årene har vært utsatt for flere alvorlige trafikkulykker.

I Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 legges det opp til at prosjektet skulle bygges i første periode.

Det vil si at det forventes byggestart i 2023 og åpning av vegen i 2028. Den totale kostnaden for prosjektet er beregnet til 10,03 milliarder kroner (2022).

Men i dag kom kontrabeskjeden.

Krigen i Ukraina gjør at andre ting må vike. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har bedt Statens vegvesen gå gjennom alle sine planer og prioriteringer på nytt.

Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6 Du trenger javascript for å se video. Bli med inn i en av 500 norske tunneler som ikke tilfredsstiller EUs krav. Bjørnar Solvoll vil helst ikke møte motgående vogntog i tunnelen på E6

– Vi har bedt Statens vegvesen se om det er grunnlag for en annen prioritering av totalporteføljen; hvilke prosjekter som skal være med videre, sier Nygård til NRK.

Det dreier seg om tre ulykkesbelastede strekninger preget av hyppige stengninger. Alle er klare for bygging, men Stortinget må gi grønt lys.

Ny E6 Megården – Mørsvikbotn nord for Fauske

Nytt løp i E134 Oslofjordforbindelsen mellom Drøbak og Hurum

Ny Røldalstunnel på E134 vest for Haukeli

Sp bekymret

Helt siden 2016 har Statens vegvesen hatt milliardplanene klare for ny E6 gjennom Sørfold i Nordland, og Senterpartiet har vært en uttalt garantist for utbyggingen.

To vogntog som møtes i en av Sørfolds mange smale og mørke tunneler. Helt siden 2016 har Statens vegvesen hatt milliardplanene klare for ny E6 gjennom Sørfold i Nordland, men nå settes prosjektet på vent. Foto: TORBJØRN BROVOLD

Under en valgkampturné i 2020 fikk Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med selvsyn oppleve standarden på den ulykkesbelastede strekningen.

Han var ikke imponert.

– Jeg er glad jeg ikke var sjåfør. Det er trangt.

– Bekymret

– E6 Sørfold kommer til å gå som planlagt med oppstart i første periode. Strekningen er kjempeviktig, har stortingsrepresentant Siv Mossleth tidligere uttalt til Avisa Nordland.

Når NRK ringer henne torsdag ettermiddag er hun ikke kjent med at veiprosjektet er satt på vent.

– Det er bekymringsfullt. E6 nord for Fauske kan ikke ligge på ei venteliste.

Stortingspolitiker Siv Mossleth (Sp) ser med bekymring på at milliardprosjektet i Nordland settes på vent. Foto: Petter Strøm / NRK

Mossleth sier at den helt klare holdninga i nord er at dette er et veiprosjekt som er gryteklart.

– Det forventes at det startes opp som planlagt. Vi er svært utålmodige til akkurat denne veien. Den er viktig for næringslivet i nord. Det går som det suser, og det å få logistikken på plass er ekstremt viktig.

At veiprosjektet er satt på vent akkurat nå behøver ikke være så dramatisk, ifølge stortingspolitikeren.

– Det virker som alle veier er satt på vent inntil videre. Jeg har tro på at det kommer i gang.