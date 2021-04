I februar la Bent Høie (H) frem regjeringens forslag til ny rusreform.

– Vi opphever straffansvar for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk. Det betyr at det fortsatt er forbudt, men det er ikke lenger straffbart, sa han under en pressekonferanse.

Ronny Borge, lensmann og varaordfører i Fauske kommune, reagerte på reformen – og mente den var lite nyansert.

Etter Aps landsmøte i helgen sier han at forslaget deres er langt bedre.

– For meg har rusreformen vært så viktig at jeg har vurdert mitt medlemskap i Høyre, sier Borge til NRK.

Imot egen regjering

Borge gikk ut av politihøgskolen for 30 år siden. Gjennom karrieren har han opparbeidet seg erfaring som er utgangspunktet for hans meninger om reformen.

– Jeg går imot min egen regjering fordi jeg ikke synes vårt forslag er dekkende. Det går på personlige verdier som har kommet gjennom å arbeide med dette over flere tiår.

Varaordføreren sier forslaget som ble lagt frem i februar i for stor grad skjærer alle over en kam.

Ronny Borge, lensmann og varaordfører i Fauske. Foto: Kari Skeie / NRK

– Tunge brukere og nybegynnere er i samme båt. Det er for lite nyansert. I tillegg mener jeg den er for lite konkret med tanke på hva som skjer om du eventuelt blir tatt med narkotika.

Å fjerne muligheten til å straffeforfølge personer som blir tatt med små mengder narkotika er ikke noe Borge ønsker.

Men det handler ikke om at han ønsker å straffeforfølge bare for å straffeforfølge.

Fakta om rusreformen Ekspandér faktaboks * Regjeringens rusreform ble lagt fram 19. februar. Den bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. * Reformen er nå til behandling hos helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Innstillingen er ventet 27. mai (Kilde: NTB)

Gir mulighet for påtaleunnlatelse

Lensmannen forteller at politiet i Nordland sluttet å bøtelegge ungdommer som blir tatt med små mengder hasj, amfetamin eller lignende, for mange år siden.

Men muligheten for å straffeforfølge gir dem ifølge ham grunnlaget for et viktig arbeid.

– Vi kan gi en påtaleunnlatelse på et vilkår om at ungdommen skal ha en oppfølging som knyttes til foreldre, skole og annet nettverk. Felles Ansvar, som vi jobber tett med, har et system for å følge dette opp, forklarer Borge.

Påtaleunnlatelse Ekspandér faktaboks Påtaleunnlatelse, påtalemyndighetens unnlatelse av å reise tiltale for en straffbar handling. Når påtalemyndigheten finner at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og anser en person skyldig til straff, kan den likevel unnlate å fremme straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse. Dette er å anse som en strafferettslig reaksjon. Kilde: SNL.

Han sier at Høyres rusreform vil gjøre at de mister muligheten til å pålegge oppfølging. Med Aps løsning, vil de ta hånd om de tunge brukerne, samtidig som de får jobbe effektivt med de yngre, mener han.

– De som begynner med rus har ikke nødvendigvis et ønske om en ruskarriere, men de trenger er veiledning og oppfølging. Regjeringens forslag om å fjerne eventuelle straffereaksjoner vil også fjerne vår mulighet til å jobbe på denne måten.

– Synd det ikke får flertall

Peter Christian Frølich er justispolitisk talsperson i Høyre, og har fått med seg uttalelsene til Borge. Han sier at de er vant til intern debatt, og ønsker ulike synspunkt velkommen.

– Det fine med Høyre er at det alltid vil være interne motstemmer. Vi har stor takhøyde for debatt og at enkeltpersoner i partiet er imot dette. Jeg håper bare han fortsetter i partiet, sier han og fortsetter:

Peter Christian Frølich, justispolitisk talsperson i Høyre. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Samtidig er det et stort flertall i partiet for denne reformen, som er frontet av Erna Solberg og Bent Høie.

Uten støtten til Ap, vil ikke regjeringen få støtte på Stortinget for reformen. Det gjør at de er avhengig av å gjøre endringer for å få den gjennom.

– Dette er den største og viktigste reformen i vår levetid. Det er veldig trist at den ikke får flertall på Stortinget, men vi er villig til å diskutere med andre partier sånn at vi får en best mulig reform. Det er viktig at vi ikke fortsetter å føre en politikk som fører til ødelagte liv, stigmatisering og overdosedødsfall, avslutter han.