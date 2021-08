Fagforbundet dukket opp på skolevalg – nektet å flytte på seg

Torsdag var det debatt og skolevalg på Sortland videregående skole i Nordland.

Etter debatten skulle ungdomspolitikerne ha stand for å fortelle elevene om politikken til de forskjellige partiene.

– Vi reiser fra skole til skole, har en debatt og har stand etterpå for å oppfordre til at elevene skal bruke stemmeretten og bli mer politisk engasjert, sier ungdomspolitiker for Unge Venstre, Vilde Sofie Nohr.

Men midt oppi alt kom flere eldre representanter for Fagforbundet til skolen, for å sette opp sin egen stand.

Ungdommen likte ikke det uanmeldte besøket, og forsøkte å få dem bort fra området. Det falt ikke i god jord hos Fagforbundet, sier Nohr.

– Alle ungdomspartiene, unntatt AUF, var enig om at interesseorganisasjoner ikke skal stå på stand under skolevalg. Vi gikk samlet bort til dem og sa at de ikke burde være her, men de mente at de fikk lov fra skolen.

Bak t.v.: Aslak Jakobsen (RU), Per Roppestad Christensen (UV), Vegard Henriksen (FpU), Emil Bjørnstad Belgau (RU), Johann Martin Krüger (UH), Tobias Oftedal Stokkeland (GU), Anette Bang (Senterungdommen), Odin Rønning (FpU) Foran t.v.: Oda Hansen (Senterungdommen), Paula Lorentzen (RU), Nilofar Nori (SU), Hannah Clarke (SU), Vilde Sofie Nohr (UV), Gitte Øgård (UH) og Astrid Sofie Nordkil (KrFU) Foto: Privat

– Ble irritert og sur

Nohr har reist rundt på skolevalg i flere år, og har aldri opplevd at fagforeninger har dukket opp før.

Hun mener i tillegg det er uheldig at de deler ut informasjon om noen få partier, som Sp, Ap og SV.

– Heldigvis skjønte de til slutt at det lureste var å pakke ned standen. Vi møter Fagforbundet gjerne på stand igjen – bare ikke på skolevalgtorgene, sier hun.

Nohr får støtte av Paula Lorentzen, som er medlem i partiet Rødt Ungdom.

– Det høres kanskje litt sykt ut, siden Rødt er for fagforeninger. Men dette handler om at en interesseorganisasjon kommer inn i valgtorgene. Her skal ungdomspolitikere ha en mulighet til å skinne og fortelle om sin politikk.

Vilde Sofie Nohr i Unge Venstre. Foto: Simen I. Vangen

Hun understreker at hun på ingen måte er imot fagforeninger, men at godt voksne representanter på et skolevalg ikke går helt overens.

– Vi hadde også reagert om NHO hadde gjort det samme, spesielt når organisasjonen begynner å fremme sin egen politikk.

– Hvordan reagerte de da de ble bedt om å dra?

– Jeg var ikke der da, men de ble fortalt at det var helt greit at de stilte seg opp utenfor vårt område, bare ikke inne i selve bygget. Det virket som om de ble veldig irritert og sur, kanskje skuffet.

– Uheldig

Det er Nordland fylkeskommune som står for organiseringen av skolevalgene ved videregående skoler i Nordland.

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen sier at det finnes uskrevne regler og tradisjon for at fagforeningene holder seg unna skolevalgene.

Hun beklager både til elevene og til Fagforbundet at det ikke har blitt understreket nok.

– De som skal få synliggjøre sin politikk og være representert ved skolevalg er ungdomspolitikerne. Men vi har ikke hatt erfaringer på at interesseorganisasjoner har stilt opp tidligere, så det er en ny problemstilling.

Hun sier at mulig innblanding utenfra kan være uheldig.

– Fylket har alltid ment at valgtorgene skal være forbeholdt partiene og ungdomspolitikerne. Det blir litt uheldig å blande med alt som følger med den ordinære valgkampen.

Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører i Nordland. Foto: Frank Nygård / NRK

– Kommer gjerne neste gang

Fagforbundets nestleder i Nordland, Linn Tollefsen, sier at de hadde en avtale med skolen om å møte opp for å fortelle om stemmeretten.

– Vi driver med informasjonsvirksomhet om å bruke stemmeretten, og er opptatt av å fremme dette. Vi valgte denne muligheten til å gjøre nettopp det, sier Tollefsen.

Hun sier at de i tillegg til en skriftlig bekreftelse på invitasjonen fra skolen, også har en beklagelse om at de ble nødt til å forlate arrangementet.

– Hva var grunnen til at Fagforbundet ikke var villig til å forlate først?

– Våre representanter ble mildt sagt overrasket over at de ble oppsøkt av ungdomspolitikere, og at de opplevde det som feil at de var der. Etter at de forsto det, pakket mine kolleger ned standen. De hadde ingen intensjon om å bli stående.

Ikke meningen å drive valgkamp

Hun sier at hvis det finnes en forskrift som sier at organisasjoner som Fagforbundet ikke får delta ved skolevalg, skal de selvsagt respektere det.

Om ikke, vil de gjerne komme til flere skolevalg i fremtiden.

– Dersom det er uavklart, så vil vi gjerne være med å diskutere dette temaet. Vi kommer til å delta på skolevalg hvis vi er ønsket der, sier hun.

– Men dere forstår at politikerne ikke likte at det ble delt ut materiale som kun omhandlet enkelte partier?

– Vi har noen brosjyrer hos oss som er laget knyttet til valgkamp, og de gjenspeiler arbeidslivsspørsmål som vi gjennom LO har spurt alle partiene. Svarene fra alle parti er trykket i brosjyren. De fire partiene på venstresiden er de som svarer at de er mest enig i sakene våre. Hvis det er de brosjyrene det reageres på, så beklager vi det, men det var aldri meningen å drive valgkamp. Kun å fremme stemmeretten.