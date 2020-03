– Det er med tungt hjerte at vi må meddele at filmproduksjonen blir utsatt på ubestemt tid, sier prosjektleder Kristoffer Åsheim Johansen i pressemelding.

Slaget om Narvik i 1940 var det største på norsk jord. For mindre enn en måned siden startet innspillingen av filmen om kampen hvor Hitler-Tyskland gikk på sin første smell under 2. verdenskrig.

Erik Skjoldbjærg regisserer filmen, som har et budsjett på nærmere 65 millioner kroner. Foto: Azad Razaei / NRK

Filmen, med et budsjett på 65 millioner kroner, skulle etter planen ha premiere før jul. Men det blir det ikke noe av. Årsaken er koronaviruset.

Det er de planlagte vinterscenene i Nord-Norge som ryker i første omgang.

– Vi rekker dessverre ikke å gjennomføre våre planlagte opptak i nord denne vinteren. Det samme gjelder vår siste dag med innspilling på Rjukan. Dette beror på flere ting, primært snømangel og karanteneregler. Alle gjenstående vinteropptak vil derfor måtte utsettes til neste år, sier Åsheim Johansen.

Slaget om Narvik: Ekspandér faktaboks Soldater fra fem land – Frankrike, Norge, Polen, Storbritannia og Tyskland – utkjempet det strabasiøse slaget om Narvik fra 9. april til 10. juni 1940.

Narvik hadde strategisk og økonomisk betydning for Tyskland, Sovjetunionen og vestmaktene. Store deler av jernmalmen fra de svenske gruvefeltene i nord ble skipet ut derfra, spesielt om vinteren når Bottenviken var frosset til. Narvik var dessuten den eneste norske byen nord for polarsirkelen som var knyttet til jernbanenettet på nordkalotten.

Ved å kontrollere Narvik kunne de krigførende enten ramme fienden eller styrke egen stilling.

Natt til 10. april 1940 sendes fem jagere inn i Ofotfjorden mot de tyske krigsskipene i Narvik.

Klokka 04:30 går alarmen hos tyskerne, idet jagerne deres ble rammet av torpedoer fra britene. Tyskerne mister ti jagere, flere forsyningsskip og én ubåt.

Mens styrker i Sør-Norge kapitulerte etter kort tid, var nord-norske avdelinger de eneste som førte større offensive operasjoner mot invasjonshæren.

Lærdommer fra invasjonen av Narvik den 28. mai var viktig i de alliertes planlegging av D-dagen i 1944.

Historikere mener denne kampen bidro til at Hitler endret sine planer om å invadere Storbritannia det samme året.

Slaget om Narvik fant sted under ekstreme værforhold, i mørke, i bratte fjellsider som stupte ned mot fjordarmene, og i et fjerntliggende, ugjestmildt område fattig på veier og forsyninger.

Den tyske styrken var på det meste på nær 6000 mann, mens den allierte var på om lag 24 000. I tillegg kom 8000–10 000 nordmenn. Men da kampene var over, hadde ingen vunnet og ingen tapt.

Narvik var i to måneder sentrum for verdensnyhetene. I tiårene etter krigen var Narvik muligens Norges mest kjente by i utlandet på grunn av dette slaget. (Kilde: Wikipedia og Norgeshistorie.no)

Får ikke spilt inn vinterscener

Grunnen til at innspillingen utsettes til neste år handler om at scenene som skal spilles inn i Narvikregionen må spilles inn når det er snø. Innspillingene skulle gjøres så nært de historisk riktige datoene som mulig.

– Det ser vi at ikke lar seg gjennomføre slik situasjonen er nå.

Imidlertid jobber filmteamet med en plan om å kunne fullføre opptakene som skal gjøres i og rundt Oslo i april og mai. Men det forutsetter at det kan gjøres på en forsvarlig måte og at de får tillatelse fra ansvarlige myndigheter.

– Dette betyr ikke at vi stanser prosjektet, men at vi fortsetter innspillingen så snart det er forsvarlig med tanke på situasjonen verden står overfor for øyeblikket, understreker prosjektlederen.

– Vi har allerede arbeidet med prosjektet i over sju år, og er sikre på at sluttproduktet kommer til å bli bra.

HITLERS FØRSTE NEDERLAG: Dette konseptbildet for filmen viser hvordan Nordisk Film ser for seg slaget om Narvik. I dag starter innspillingen av filmen, som har fått tittelen «Kampen om Narvik, Hitlers første nederlag». Foto: Nordisk film

Ønsket egentlig å lage serie

Veien fram til første innspillingsdag har vært lang og humpete.

Den første planen var å lage en internasjonal TV-serie, som skulle inkludere perspektiver fra flere av de allierte soldatene.

Det var soldater fra Frankrike, Norge, Polen, Storbritannia og Tyskland som utkjempet det strabasiøse slaget om Narvik.

Serien var budsjettert til 183 mill. kroner, men ble skrinlagt da britene trakk seg ut av prosjektet.

I fjor ble det klart at produsentene i stedet satser på en to timer lang kinofilm med et budsjett på rundt 65 millioner kroner.

Viste frem hovedrolleinnehaverne

5. mars fikk NRK være med på innspillingen i Drammen. Byen som ble valgt, fordi den så mest lik ut som det Narvik gjorde før byen ble bombet sønder og sammen.

Det fikk NRK også møte hovedrolleinnehaverne.

– Det er fantastisk. Jeg har familie med masse krigshistorie, så det å få lov til å være med å fortelle historier fra min egen kultur fra Nord-Norge er kjempestort, sier Kristine Cornelie Margrete Hartgen til NRK.

Hartgen har vært tilknyttet Hålogaland Teater og har tidligere spilt i blant annet spillefilmen «Den 12. mann». Med seg hadde hun den mannlige hovedrolleinnehaveren Carl Martin Eggesbø, kjent fra blant annet «SKAM».

– Det er ganske store omstendigheter å sette seg inn i, det å være vitne til at en krig bryter ut. Det er krevende, forklarer Eggesbø.

Største slaget på norsk jord

Sammen spiller de ekteparet Gunnar og Ingrid Tofte, hovedpersonene i filmen som handler om det største slaget på norsk jord noensinne.

Flere titalls tusen nordmenn og allierte kjempet på land og til sjøs. 80 fly ble skutt ned og 65 skip senket. I to måneder var Narvik sentrum for verdensnyhetene.

– Det blir et krigsdrama om noe av det mest dramatiske som kanskje har skjedd i norsk historie, sier regissør Erik Skjoldbjærg.