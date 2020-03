Denne uken gikk Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ut med en pressemelding hvor de legger ned forbud mot bruk av droner i perioden 24. februar til 24. mars.

Årsaken er avviklingen av militærøvelsen Cold Response 2020. Forbudet gjelder i området rundt Ofoten/Narvik og den sørlige delen av gamle Troms fylke.

Interesseorganisasjonen UAS Norway kritiserer NSM for dårlig og feilaktig informasjon.

– De presenterer det som et droneforbud, men det er det ikke. Det er et sensorforbud.

Brudd på bestemmelsene kan medføre straffansvar, skriver Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) på sine sider.

Kritiserer NSM for å holde tilbake informasjon

I en artikkel på UAS Norway sitt medlemsblad, kritiserer nyhetssjef Anders Martinsen NSM for dårlig og feilaktig informasjon. Han mener de har manglende interesse for samarbeid med lokale aktører.

Han mener at NSMs pressemelding gjør det vanskelig for folk å forstå hvilke unntaksmuligheter som finnes. I Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer og paragraf 6 står det blant annet gjengitt på UAS Norway sine sider:

Dette sier forskriften: Ekspandér faktaboks Nasjonal sikkerhetsmyndighet kan gi dispensasjon til å bruke luftbårne sensorsystemer innenfor et forbudsområde. Dispensasjon kan kun gis dersom det innhentes UGRADERT informasjon og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har innhentet samtykke fra objekt- eller områdeeier til å gi slik dispensasjon. Dispensasjonen skal avgrenses i tid og kan kun gjelde for et avgrenset og bestemt angitt del av forbudsområdet. Kilde: Forskrift om kontroll med informasjon innhentet med luftbårne sensorsystemer

Martinsen forteller at NSM først ikke informerte om muligheten til å søke om unntak fra sensorforbudet. Etter at UAS Norway tok kontakt, skal dette ifølge Martinsen ha blitt endret.

Anders Martinsen er nyhetssjef i UAS Norway sitt medlemsblad. Det er bransjens egen interesseorganisasjon. Foto: privat

– NSM oppdaterte artikkelen først etter at vi konfronterte dem med at de ikke hadde skrevet hvor man kan søke om dispensasjon. Men artikkelen deres fremstår fortsatt som et droneforbud, sier han.

Også helikoptre og andre flyfartøy med like sensorer rammes av dette, ikke bare droner, ifølge Martinsen.

Droneflyging Foto: NRK Ekspandér faktaboks Dette sier Luftfartstilsynet om dronebruk i dag: For små lekedroner under 250 gram er det stort sett fritt fram, men vis varsomhet

Luftfartstilsynet deler flyging uten fører inn i ulike kategorier: RO1 er droner og fly opp til 2,5 kilo, RO2 opp til 25 kilo og RO3 som er over 25 kilo

For alle kategoriene er det strenge regler for hvordan flyging skal uføres og organiseres

Det er stor forskjell på hva private og hva offentlig godkjente piloter kan gjøre.

5 hovedregler 1: Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.



2: Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.



3: Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.



4: Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.



5: Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

– Riktig at det er sensorforbud

NSM bekrefter at det er et sensorforbud, og ikke et rent droneforbud.

– Imidlertid er effekten at droner ikke kan operere der, for de aller fleste droner har bildende sensor som benyttes for å kontrollere dronen. Men det er riktig at forbudsområdet også omfatter bruk av sensorer fra fly og helikopter også.

Det skriver seniorrådgiver Anniken Beyer Fjeld på vegne av NSM i en e-post til NRK.

For å få dispensasjon til å bruke drone, må flygingen ha en særskilt samfunnsmessig nytteverdi for å bli prioritert, skriver avisa Nye Troms.

– Det er riktig at vi la til denne informasjonen etter at UAS Norway ba om det. Regelverket har imidlertid alltid hatt denne muligheten, så dette er ingen ny situasjon, skriver NSM.

Droneforbud grunnet militærøvelse i Nord-Norge. Illustrasjon: Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Må søke om dispensasjon tre dager i forveien

Dersom man vil søke om dispensasjon, må dette gjøres 72 timer, altså tre dager i forveien.

– Hvis en mediebedrift skal dekke en uforutsett hendelse i Narvik-området, kan de ikke bruke drone. Da må de søke tre dager i forveien. Det er vanskelig for mange å forholde seg til, sier Martinsen.

I Norge idag brukes droner omfattende til profesjonelt bruk i flere sammenhenger.

Martinsen trekker frem veiprosjekter som et eksempel.

– Dette gjøres daglig og er helt avhengige av data. De vet ikke når de vil fly fordi de er avhengige av vær og vind.

Martinsen og UAS har full forståelse for at Forsvaret må skjerme luftrommet under øvelsen, men mener at det er mulig å både informere og samarbeide bedre.

– Dette kom helt plutselig og uten forvarsel, sier han.

Øvelse Cold Response 2016. Soldater fra Stormeskadron 4 i Panserbataljonen venter på taktisk transportstøtte. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

NSM: – En vanskelig balansegang

UAS Norway med Martinsen i spissen sier de har full forståelse for at NSM må regulere området, men mener at det rammer næringslivet unødvendig hardt.

– Det kunne blitt gjort smidigere. De burde gått i dialog med lokale aktører og likevel oppnå sitt behov. Det er lovlig det de har gjort, men ikke nødvendigvis smart, sier han.

NSM på sin side sier det er en krevende balansegang her:

– Dersom dette har negative konsekvenser for næringslivet, så er det naturligvis beklagelig. På den ene siden er det krevende å balansere samfunnets ønske og forventning om tilgang til slik informasjon. På den andre siden er Forsvarets behov for skjerming av hensyn til rikets sikkerhet.

– I dette tilfellet har man prioritert beskyttelsen av Forsvaret og allierte styrkers trening på å beskytte landet i en relativt avgrenset periode, opplyser NSM.