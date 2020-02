– Skal vi være troverdig og utgjøre et terskelforsvar er det viktig at vi har et godt vinterforsvar. Dette må vi øve på hvert år.

Det sier oberstløytnant, Ivar Moen, som er talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Den store vinterøvelsen «Cold Response» begynner 2. mars, men forberedelsene har allerede pågått i flere uker. Målet er å bli bedre til å operere under vinterforhold.

Det ventes rundt 15.000 soldater til Nord-Norge. I tillegg til norske styrker kommer også soldater fra USA, Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Finland og Sverige.

Les også: Lag på lag holder norske soldater varme i vinterkulda

– På kjøl, jernbane, vei og fly

Oberstløytnant Ivar Moen oppfordrer sivilbefolkninga til å vise hensyn når personell og materiell gjør seg gjeldende. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

Ifølge Moen er øvelsen viktig for nasjonen Norge, så vel som forsvaret.

– Når det gjelder Norge er det viktig at vi er ledende innen vintertjeneste i Nato. Det er viktig at vi opprettholder statusen, og at vi trener soldater på viktige ferdigheter i krevende vinterforhold.

Det er spesielt under start og avslutning at sivilbefolkningen vil merke øvelsen. Ifølge Moen gjelder er det når personell og materiell fraktes inn og ut.

– Da bruker vi de aksene tilgjengelig. På kjøl, jernbane, vei og fly. Alt som er.

«Cold Response» arrangeres annethvert år. Øvelsen foregår fra Narvik til Finnmark, men hoveddelen av øvelsen er i Troms, opplyser Forsvaret på sine nettsider.

I år er det spesielt i Ofoten øvelsen vil merkes.

– Det er primært i indre deler av regionen hvor vi frakter mye inn i havner rundt Narvik, Bjerkvik og Bogen.

Færre enn først antatt

Helt siden 2006 har det norske forsvaret arrangert vinterøvelsen i nord, og mellom 14.000 og 16.000 soldater fra hele verden har deltatt opp gjennom årene. Men den urolige situasjonen i Midtøsten påvirker årets øvelse.

Årets øvelse skulle hatt 19.000 deltakere. Men USA har trukket 3000 av sine soldater, skriver avisa Fremover. Etter at den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk angrep tidligere i år, har situasjonen mellom de to landene tilspisset seg.

Øvelsen gir soldatene viktig trening i å beherske operasjoner i kulde og snø. Mengden materiell og antall personell som er involvert i øvelsen har gitt utfordringer tidligere. Etter endt øvelse i 2016 sendte lokalbefolkningen i Nord-Trøndelag inn om lag 200 klager på skader. Statens vegvesen forventet å reparere veier for flere millioner kroner.

En person omkom samme år da en stridsvogn og en personbil kolliderte i Snåsa.

– Fokuserer på sikkerhet

Moen sier forsvaret samarbeider med samferdselsmyndighetene, og da spesielt Statens vegvesen.

– Vi tenker sikkerhet, det er i fokus hver dag. Vi jobber med deltagende nasjoner, og vi jobber også opp mot vegmyndigheter med strøing og brøyting.

Moen oppfordrer også sivilbefolkninga til å ta hensyn.

– Møter du en militær kolonne, sett av litt ekstra tid. Ikke ta den forbikjøringa.