Fra begynnelsen av mars starter den første del av årets vinterøvelse «Cold Response».

Dette er en stor øvelse som arrangeres annenhvert år, og målet er å bli bedre til å operere under vinterforhold.

Helt siden 2006 har det norske forsvaret arrangert vinterøvelsen i nord, og mellom 14.000 og 16.000 soldater fra hele verden har deltatt opp gjennom årene.

Oberstløytnant, Ivar Moen. Talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets Medisenter

– Norge er ledende på vintertjenester i Nato, og det er viktig at vi får styrket kompetansen og delt dette med allierte nasjoner.

Det sier Oberstløytnant, Ivar Moen, som er talsmann ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Øvelsen foregår fra Narvik til Finnmark, men hoveddelen av øvelsen er i Troms, opplyser Forsvaret på sine nettsider.

Midtøsten påvirker vinterøvelsen i nord

Årets øvelse skulle hatt 19.000 deltakere. Men nå har USA trukket 3000 av sine soldater. Det skriver avisa Fremover onsdag.

Overfor NRK ønsker ikke Ivar Moen å gå inn på hvilke avdelinger det amerikanske forsvaret trekker tilbake fra øvelsen.

Men det er situasjonen i Midtøsten som er årsaken til at mange soldater ikke deltar i år. Etter at den iranske generalen Qasem Soleimani ble drept i et amerikansk angrep tidligere i år, har situasjonen mellom de to landene tilspisset seg.

Moen bekrefter at denne situasjonen får konsekvenser for hvor mange amerikanske soldater som kommer til Norge i mars.

Øvelse gjennomføres som planlagt

At USA trekker 3000 soldater fra den store vinterøvelsen vil ikke påvirke øvelsen. Hoveddelen av «Cold Response» gjennomføres fra 12. til 18. mars.

Øvelsen gir soldatene viktig trening i å beherske operasjoner i kulde og snø. I tillegg til norske og amerikanske styrker, kommer også soldater fra Storbritannia, Nederland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark, Latvia, Finland og Sverige, opplyser forsvaret.

Forsvaret skriver i en pressemelding at åpenhet omkring øvelsen er viktig for å bygge tillit og hindre misforståelser.

Derfor følger Forsvaret bestemmelsene i Wien-dokumentet. Dette er en avtale gjort mellom statene som er med i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). Avtalen har til hensikt å sikre militær stabilitet og redusere faren for krig ved å pålegge stater å gjennomføre sikkerhets- og tillitsbyggende tiltak.

Som en del av dette, har Norge invitert observatører fra naboland til å overvære øvelsen.