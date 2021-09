Er 1. desember dagen? Det håper i alle fall Heike Reilich og ektemannen. De venter i spenning på om de da endelig vil få muligheten til å gå om bord i et av de nye skipene til Havila Kystruten.

Tirsdag kom nyheten om at rederiet nok en gang ble nødt til å justere seilingsplanen.

Dermed tar det enda noen måneder før Hurtigrutens monopol langs norskekysten blir brutt.

Årsaken er forsinkelse ved verftet i Tyrkia på grunn av blant annet koronapandemien, opplyser rederiet.

Fakta om kystruten Bergen-Kirkenes Ekspandér faktaboks Kystruten mellom Bergen og Kirkenes er populært kjent som hurtigruten, og dette er også navnet på selskapet som i dag betjener ruten.

Helt siden 1893 har staten subsidiert skipstrafikken på ruten for å sikre transporttilbudet og kystforbindelsen til lokalbefolkningen.

I dag støtter staten driften av kystruten ved å kjøpe transporttjenester på kystruten Bergen-Kirkenes for rundt 700 millioner kroner i året.

Avtalen med staten slår fast at skipene skal innom 34 havner mellom Bergen og Kirkenes daglig.

Staten krever at skipene minimum har kapasitet til 320 passasjerplasser, 120 køyplasser i lugar og minimum 150 europaller for frakt av gods nord for Tromsø.

Selv om ruten hovedsakelig ble startet for nyttetransport, har den gjennom årenes løp blitt svært populær blant både norske og utenlandske turister.

Konsulentselskapet Menon regnet i mars 2017 ut at Hurtigruten bidrar med 2,52 milliarder kroner i økt verdiskapning blant de 34 anløpsstedene langs kysten.

Dagens avtale mellom Hurtigruten AS og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste 19. september 2017 ut anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.

I 2018 ble det kjent at både Hurtigruten og Havila får kontrakter med staten på kystruten. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire nye skip.

Dagens operatør har sikret seg enerett på navnet Hurtigruten, så Havila vil ikke kunne bruke det. Kilder: NTB, Regjeringen, Wikipedia, Hurtigruten AS

Gleder seg

Med 15 besøk til Skandinavia, inkludert åtte turer med Hurtigruten og en sykkeltur mellom Kirkenes og Oslo, kan man trygt slå fast at det tyske ekteparet fra Duisburg er over gjennomsnittlig glad i å reise.

Første turen med Hurtigruten ble gjennomført i 2014. Favorittskipet var MS «Lofoten». Men det seiler ikke lengre i rute. Samtidig reagerer Reilich på Hurtigrutens prispolitikk.

Heike Reilich og ektemannen har inntil videre forgjeves forsøkt å reise med Havila Kystruten. Foto: Privat

– Både billetter og utfluktene blir stadig dyrere.

Hun nevner blant annet en midnattskonsert i Tromsø som kostet 99 euro. Fem år tidligere kostet den 60.

NRK har tidligere skrevet at et glass med drops kostet 250 kroner om bord MS «Finnmarken». NRK har også skrevet om to skiver med pålegg som kostet 119 kroner om bord MS «Midnatsol».

Da det ble klart at Havila Kystruten skulle starte seilingen, var valget enkelt. For norskekysten, nordlys og den gode stemningen frister fremdeles.

– Jeg synes det er bra at Hurtigruten får en konkurrent. Men konkurrenten kan kun overleve på markedet dersom passasjerer og turister støtter opp, sier Reilich, og fortsetter:

– Strekningen er den samme, havnene og utfluktene er de samme. Vi har til og med hørt at mannskapet som jobbet på MS Lofoten nå jobber for Havila. Kanskje vi treffer noen vi har seilt med tidligere?

Havila Capella skal etter planen i trafikk mellom Bergen og Kirkenes fra 1. desember i år. Foto: Havila

Tre forsøk

Første gang de bestilte billett med Havila var i september i fjor. Så juni i år. Begge ble kansellert. Den siste bestillingen ble booket om til 26. september. Men også den ble kansellert, og nå får de en ny sjanse 1. desember

– Vi håper virkelig det blir noe av. Men vi gir ikke opp. Skulle det ikke bli i desember, får det bli i januar. Reise skal vi.

For det er utrolig mye som ikke har gått på skinner for Havila – som egentlig skulle vært i trafikk mellom Bergen og Kirkenes med fire skip fra 1. januar 2020. Det er mer enn ett og et halvt år siden.

Havila skulle egentlig bygge to skip i Spania og to i Tyrkia. Men i Spania gikk verftet konkurs, mens i Tyrkia har blant annet pandemien ført til voldsomme forsinkelser.

Til tross for at Havila ikke på noe vis har klart å oppfylle kontrakten de har med samferdselsdepartementet, har de foreløpig ikke fått noen reaksjoner. De fikk opprinnelig beskjed om å stille med erstatningsskip dersom de ikke kunne sannsynliggjøre at det første skipet ble seilingsklart i tredje kvartal i år.

Men den trusselen har departementet trukket tilbake.

– Så tett opp mot oppstart på Kystruten foreligger det ikke planer om å endre beslutningen om å frita Havila for å stille med erstatningsskip for de to skipene, sier statssekretær Anders Tyvand til NRK.

Dette sier departementet og Havilas siste forsinkelse Ekspandér faktaboks Departementet har i hele år hatt tett og god dialog med Havila Kystruten AS om byggeprogrammet i Tyrkia. Vedrørende beslutningen om å frita Havila fra å stille med erstatningsskip har det vært spesielt viktig at rederiet har synliggjort de viktigste forutsetningene som har vært lagt til grunn for når skipene forventes levert, og de største risikoområdene knyttet til å sette skipene i drift til forventet tidsplan. I juni tilsa all tilgjengelig informasjon at skipene ville bli klare til å seile Kystruten 3. og/eller 4. kvartal. Senere har det dukket opp ytterligere utfordringer som Havila redegjorde for i en melding 31. august. Byggingen av Havila Capella er nær fullført og skipet forventes seile fra Bergen 1. desember. Havila Castor skal etter planen starte seilinger på Kystruten 20. januar. Så tett opp mot oppstart på Kystruten foreligger det ikke planer om å endre beslutningen om å frita Havila for å stille med erstatningsskip for de to skipene. Kilde: Statssekretær Anders Tyvand

Beklagelig

– Det er veldig beklagelig. Vi ønsker like mye som dem å komme i gang med operasjonen.

Det sier Tor Johan Pedersen. Han er leder for salg og marked i Havila. Han kan fortelle om en vanskelig tid med pandemien og byggingen av skipene i utlandet.

Tor Johan Pedersen, leder for salg og marked i Havila Kystruten. Foto: Privat

– Det er bare å beklage overfor det tyske paret som har gledet seg til å reise. Og til alle andre som blir berørt.

Pedersen sier at de har tro på at de kommer i gang 1. desember.

– Det er alltid vanskelig å garantere det hundre prosent. Men med de planene vi har lagt nå, mener vi det er absolutt realistisk, sier han.

– Skal dere konkurrere på pris?

– Vi ønsker selvsagt å være konkurransedyktig på pris. Kundene vil sikkert kunne oppleve at vi kan være både rimeligere og dyrere enn de vi konkurrerer med. Når det gjelder lokalreisende finnes det et maks-regulativ og det må vi forholde oss til, men vi ønsker selvsagt å være både foretrukket og konkurransedyktige også på havn til havn-reisene.

– Vi er mest opptatt av oss selv, men skal følge med på konkurrentene og vi skal gjøre alt vi kan for å bli et attraktivt alternativ for våre fremtidige reisende.

Slik svarer Hurtigruten

På spørsmål om Hurtigruten kjenner seg igjen i kritikken om økte priser på reiser og utflukter, svarer kommunikasjonsrådgiver Tarjei Kramviken følgende:

– Prisene bestemmes av tilbud og etterspørsel, og når skipene fylles opp vil det kunne påvirke prisen. Å ta Hurtigruten langs verdens vakreste kyst er en unik og attraktiv reise som mange er villig til å betale for.

– Frem til pandemien traff oss i mars 2020 så vi en økende etterspørsel internasjonalt og derav også større belegg på skipene. Prisøkningen vår fra år til år fra 2017 har ligget på cirka 4 prosent, som er på nivå eller litt over det som er vanlig for hotell- og restaurantbransjen.

– Vil Hurtigruten konkurrere på pris med Havila?

– Vi er absolutt konkurransedyktige på det produktet vi leverer. Hvordan konkurransesituasjonen på norskekysten blir fremover er vanskelig å spå, også siden Havila ikke har kommet i drift med noen skip enda.

– Hurtigruten seiler med samtlige sju skip for øyeblikket. Opplever Hurtigruten at det er et behov, både når det gjelder passasjertrafikk og godstrafikk?

– Vi ser absolutt av behovet er der. Vi har seilt med alle skip siden juli, og det var flere nordmenn og lokalpassasjerer enn noen gang denne sommeren. Når det gjelder gods har vi langt på vei gått med fulle skip siden januar, med unntak av en normal nedgang i juli.