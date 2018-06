Ville du betalt 119 kroner for disse skivene?

Da Kjell-Ivar Kristiansen var ferdig på jobb tidligere denne uken, reiste han fra Rørvik til Bodø med Hurtigruteskipet MS «Midnatsol».

Om kvelden skulle han kjøpe seg litt kveldsmat, før han skulle ta kveld.

– Jeg ble tilbydd brødskive med ost og skinke, det var to brødskiver lagt sammen surret inn i klingfilm plast, forteller Kristiansen.

Lite å velge i

Selv tenkte han at mat var mat, så det fikk gå greit for denne gang.

– Når jeg kom i kassen for å betale og hun skulle ha 119 kroner for den, da sa jeg nei takk og gikk heller å la meg sulten, sier han.

Kjell-Ivar syntes brødskivene på Hurtigruten ble for dyre, og gikk derfor heller å la seg sulten. Foto: Kjell-Ivar Kristiansen / Privat

Kristiansen kommenterte dette til personalet bak kassen, fordi han trodde det måtte være en feil, men det avkreftet de og forklarte at dette var den vanlige prisen de tok.

– 119 kroner for to brødskiver synes jeg rett og slett ikke er innafor, hadde den kostet halvparten kunne det jo vært greit. Men dette ble nok i meste laget, i hvert fall for meg, sier han.

Sett bort fra denne hendelsen forteller han at det er flott å reise med Hurtigruten, og han kommer nok til å kjøpe mat der neste gang.

Eksklusive skiver

Hurtigruten AS avviser at dette skal betegnes som brødskiver, og sier at dette egentlig er et mer eksklusivt smørbrød som vanligvis ikke pakkes inn i plast på denne måten.

– Prisen er det egentlig ikke noe å si på. Dette er nystekt surdeigsbrød med kortreist skinke fra Mydland og lokal ost fra Aaland gård. Det er kvalitet, og kvalitet koster, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Tidligere i år gikk Hurtigruten AS ut med at de kutter all unødvendig engangsplast, noe som betyr nesten en million færre plastsugerør i året. Derfor pakkes mye av maten også nå inn i papir, og ikke plast slik som dette tilfellet.

– Når jeg ser dette bildet, ser det ikke ut som noe jeg ville betalt 119 kroner for. Denne skal egentlig se langt mer innbydende ut – blant annet med mer salat og grønt, delikat innpakket i papir, sier Ege.

Forklaringen sier kommunikasjonssjefen er at skipet nettopp har kommet tilbake fra et halvår i ekspedisjonscruise, og rutinene tydeligvis ikke sitter helt.

– Men det er ingen unnskyldning. Dette er selvfølgelig ikke godt nok, og vi har allerede tatt det opp med skipet, sier Ege.