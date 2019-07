Disse dropsene koster 250 kroner

I en liten butikk på dekk 4 selger Hurtigruten blant annet klær, suvenirer, kosedyr og matvarer. På ei av hyllene står glass med drops i ulike smaker fint stilt opp.

Nederlandske Lia de Boer gjetter at glasset med rosa bringebærdrops koster 3 euro, som tilsvarer rundt 30 norske kroner. Men prislappen viser 250 kroner.

Nederlandske Lia De Boer er også en av dem som reagerer på den høye prisen. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Det er så dyrt! Jeg ville aldri kjøpt dette, verken hjemme eller på ferie i andre land.

Hun får smake på et drops og hennes første reaksjon er at det har mye smak og smaker godt. Men hun mener likevel at det ikke forsvarer prisen.

– Ran på lyse dagen

I gruppen «Hurtigrutens venner» på Facebook har en av de over 17.000 medlemmene delt et bilde av dropsene. Vedkommende skriver: «Ikke rart at utlendingene synes det er dyrt i Norge». Også i kommentarfeltet reagerer mange på prisen:

«Sykt»

«Rene galskap. Kommer aldri til å kjøpe det.»

«Det må være drops av svært høy kvalitet, helt sprøtt.»

«Dette er pinlig og grådig.»

«Det er jo ran på lyse dagen det der»

Mens andre forsvarer prislappen og Hurtigruten:

«Prisen er riktig den. På grunn av at det er noen som kjøper det.»

I facebookgruppen «Hurtigrutens venner» skaper de dyre dropsene engasjement Foto: Skjermdump / NRK

«Det fine med fritt marked er at man kan skvise altfor dyre produkter ut av markedet. Dette kalles forbrukermakt. Men når noen ikke bryr seg og betaler det koster så vil prisen fortsette å være høy.»

«Kjære vene at dere orker. Ikke kjøp det dere ikke har råd til. La de som vil og får til å selge bringebærdrops til om så var 1000 kr gjøre det, det er jo ikke kjøpetvang.»

Fornuftige priser

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten bekrefter at prisen på dropsene er riktig.

– Vi har forståelse for at noen kan finne prisen på disse dropsene høy. Vi tar det til oss og skal nå ta en intern diskusjon på prisnivået på dette produktet.

Disse glassene med drops får flere til å reagere. Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

Til sammenligning selger Christiania Glasmagasin og produsenten selv samme produkt til 129 kroner.

– Dere har nesten dobbel pris. Hvordan forsvarer dere det?

– Det er naturlig å se prisen i sammenheng med at dropsene selges i et helt spesielt butikkutsalg og som en del av en unik reiseopplevelse. Vi har fornuftige priser som gjenspeiler utsalgsstedet og den høye kvaliteten på produktene vi tilbyr, sier Knoph.

– Ville du selv kjøpt det til denne prisen?

– Jeg er ingen tilhenger av drops, men jeg kjøper meg gjerne og ofte kaffe og is til de prisene vi har på Hurtigruten.

I fjor skrev NRK om Kjell-Ivar Kristiansen som reagerte på at to skiver med ost og skinke kostet 119 kroner på MS «Midnatsol».

Ifølge pressevakten får Hurtigruten sjelden klager på prisene fra passasjerer.

Gode, men overpriset

Tove Eidså Rike og Bent Rike fra Vennesla er på vei til Lofoten på sykkelferie.

– Det er ikke hver dag man får spise bringebærdrops på Hurtigruten, sier Eidså Rike.

Men tross god smak er paret fortsatt enige om at prisen er for høy.

– Jeg synes verken dette egner seg som suvenir eller gave, sier Eidså Rike.

Rike synes prisen for dropsene er for høy til at hun selv ville ha kjøpt de. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Antageligvis blir dette markedsført som noe som er typisk norsk. At nordmenn går rundt og spiser bringebærdrops fra Norgesglass. Men det er jo ikke veldig vanlig, sier Bent Rike.

Han synes det er interessant at dette blir framstilt som et typisk norsk produkt, og mener at det kanskje er litt villedende. Men ifølge han skal Hurtigruten få poeng for Norgesglasset.

Bent Rike ville heller ha brukt pengene sine på en kasse med bringebær i stede for glasset med drops. Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

– Det er nok en eller annen som tjener gode penger på dette, konstaterer Rike.

Det er Hadeland Glassverk som står bak produktet. Daglig leder Stine Gjørtz sier at forhandleren selv må bestemme hvor mye de skal selge produktet for, og at det er mer kostbart å drive butikk på et skip, enn en butikk på land.

Glasset inneholder 400 gram med drops.