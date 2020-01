• Daglige avganger fra 34 havner hele året.

• Gjennomgående seilinger Bergen-Kirkenes t/r.

• Dagens kontrakt betjenes av Hurtigruten AS. For perioden 2012-2019 betaler staten 5,1 milliarder kroner, som gir et årlig tilskudd på 640 millioner kroner.

• Kontrakten varer til 31.12.2019, med ett års opsjon.



Konkurransen om Kystruten 2021-2030

• Betjene Kystruten Bergen-Kirkenes i 10 år.

• Inndeling i tre delkontrakter:

• Delkontrakt med fire skip: vunnet av Havila Holding AS.

• Delkontrakt med fire skip: vunnet av Hurtigruten AS.

• Delkontrakt med tre skip: vunnet av Hurtigruten AS.

• Samlet pris per år: 788 millioner kroner



Vinnerne

• Havila Holding AS eies av Sævik-familien.

• Hurtigruten AS eies av Silk Bidco AS, der hovedaksjonær er det London-baserte investeringsselskapet TDR Capital