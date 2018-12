Tusenvis gikk i fakkeltog for sykehuset i Sandnessjøen

Det snakkes om opp mot 4000 oppmøtte da det ble arrangert fakkeltog i Sandnessjøen lørdag.

En ting er i alle fall sikkert: Engasjementet er stort på kysten etter at Rana tok første stikk i sykehuskampen på Helgeland.

Ei ressursgruppe ved Helgelandssykehuset foreslo nemlig i starten av desember ett felles akuttsykehus på Helgeland og at dette skulle ligge på Mo. I dag er det sykehus i Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana.

At mange er redde for å miste sykehuset i Sandnessjøen kom tydelig til uttrykk i dag. Tusenvis gikk i kilometer langt tog for å vise støtte.

– Vi deler ut 1800 fakler gratis, og er snart tom. Halvparten har i tillegg med sine egne. Det er veldig stort oppmøte, forteller Kjell Hedgard Hugaas som er en av dem NRK møter.

Nøyaktig hvor mange som møtte opp er vanskelig å si, men det er snakk om tusenvis. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Vil vise samhold

Anbefalingene som ble lagt fram av ressursgruppa er nå ute på høring.

Deretter skal både sykehusledelsen og Helse Nord ta den endelige lokale avgjørelsen. Siste ord har Helse- og omsorgsministeren.

Hvilken effekt fakkeltog vil ha på den endelige beslutninga er uviss, men mange av dem NRK snakka med i dag ga uttrykk for at det uansett er viktig å vise samhold.

– Jeg er med for å støtte opp om at sykehuset skal bli plassert midt på Helgeland, slik at alle har mulighet til å nå sykehuset hvis man trenger det. Vi står sammen, sier Kjell Salamonsen.

– Sykehuset er veldig viktig for oss. Oppmøtet er fantastisk, og vi håper dette har effekt, sier Gry Vang Sørøy.

Mange hadde møtt opp i Sandnessjøen i dag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Reagerte med sjokk

Det var voldsomme reaksjoner etter vedtaket i fylkestinget i 1997 da man valgte Sandnessjøen som hovedsykehus. Dette ble så lagt på is i påvente av ei akuttmelding fra Stortinget. Da strukturendringen kom i 2002, ble Rana hovedsykehus.

Stig Tore Skogsholm holdt appell i dag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

I dag er igjen debatten om lokalisering et hett tema i regionen. Uenighetene har resultert i flere rapporter med en samlet prislapp på over én million kroner, med tre ulike konklusjoner.

En av dem som holdt appell i dag, var fylkestingspolitiker Stig Tore Skogsholm fra Høyre. Han forteller om et formidabelt engasjement over hele sørlige Helgeland.

– Da nyheten først kom reagerte vi med sjokk og vantro. Men da sjokket hadde lagt seg våkna kampviljen. Vi mobiliserte 15.000 helgelendinger i ei Facebook-gruppe i løpet av noen få timer, og i dag har 4000 fra hele regionen møtt opp. Kampviljen har aldri vært større, konstaterer han.

Dette er selve livsnerven vår som er satt under press.

Skogsholm viser til at det for eksempel på Herøy produseres verdier for fem-seks milliarder i året og at befolkninga på Træna har størst verdiskapning per hode på landsbasis.

– Du kan ikke bo ute på Herøy, Dønna eller Vega uten å ha et sterkt regionsenter med sykehus. Dette er et være eller ikke være for hele regionen. Verdiskapninga står i fare hvis folk ikke har den tryggheten og sikkerheten som følger av nærhet til sykehus.

Stiller spørsmål ved anbefalingen

Hanne Benedikte Wiig er leder for Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn. Hun mener det er gode grunner til å stille spørsmål ved anbefalinga.

– Det vi registrerer er at rapporten ikke har tatt hensyn til den komplekse situasjonen på Helgeland. Det må inn momenter som vintermåneder og at vi har en geografisk spredt befolkning. Det beste vil være at det bygges et sykehus som alle kan nå innen rimelig tid.

Oppmøtet i dag er som om at en kvart million skulle møtt opp i Oslo.

– Dette er ikke et forsøk på å trenere prosessen?

– Vi skal ikke utsette noe. Dette handler om å vise at det er sentrale ting som mangler i det grunnlaget som er lagt fram.

Hanne Benedikte Wiig er leder for Folkeaksjonen for Sandnessjøen sykehus med omegn. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK