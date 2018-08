Familien frustrerte over at politiet stanset søket etter Truls: – Han er i området

Politiet i Nordland avsluttet sist onsdag søket etter den savnede Truls Henrik Johansen (23), som er antatt omkommet. Søket har pågått i Øksnes siden han forsvant på sjøen 15. juni. 19. juli markerte to svenske likhunder i havet utenfor Øksnes, og ble det gjennomført flere søk. Men 23-åringen ble ikke funnet, og politiet besluttet å stanse søket.

Familien til den savnede 23-åringen fortviler over politiets beslutning.

– Likhunder har gjort fem markeringer – at politiet har stanser søket nå, henger ikke på greip, uttalte far Yngve Larsen og stefar Morten Nilsen til VOL onsdag.

Morten Nilsen forteller til NRK at familien har hatt tøff og slitsom sommer. Den siste uka etter at politiet innstilte søket har vært ekstra tung.

Likhunden Wirre og fører Christer Lindvall på plass i Vesterålen for å finne den savnede Truls Henrik Johansen. Bak ligger redningsskøyta Knut Hoem som også deltok i søket. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi er svært takknemlig og fornøyd med innsatsen politiet har lagt ned for å finne Truls. De skal ha all ære for den jobben som er gjort over seks uker. Men vi er kritisk til at søket ble avsluttet i 12. time.

– Vi forstår ikke på hvilket grunnlag de har tatt denne avgjørelsen. Hundene gjorde fem gode markeringer i to områder, sier Morten Nilsen.

Han mener politiet burde utvidet søkeområdet istedenfor å avslutte letingen.

– De sier at Truls befinner seg i området. Samtidig gir de opp letingen. Det føles feil både for familien og hele Øksnes-samfunnet.

Både Nilsen og 23-åringens far har jobbet på havet hele sitt voksne liv, og er vant til å stå på – også når det butter imot.

– Man avslutter ikke et tokt selv om fisket går dårlig eller det blir uvær.

Sendte video til Havforskningsinstituttet

Den siste uka har Nilsen sammen med Yngve Larsen deltatt i den private søket med fartøyet «Viljar» har søkt med miniubåt, hvor det ble gjort et funn de mener er interessant. Miniubåten filmet noe som liknet en melkefarget sky like over havbunnen. Videoen er sendt til Havforskningsinstituttet.

– De kunne verken avkrefte eller bekrefte at det kan stamme fra Truls. De har bedt om en vannprøve fra området, sier Nilsen.

Familien jobber videre for at det skal settes ut en bøye som kan måle fart og retning på strømmen i de områdene hvor hundene markerte.

– Det vil kunne gi en indikasjon på hvor Truls befinner seg.

Enormt engasjement

De svenske likhundene, som ble hentet inn i søket etter den savnede Truls Henrik Johansen, gjorde en markering i et område utenfor Hjellsandvika mot Tunnstad. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Et enormt engasjement i lokalsamfunnet, med 20 personer fra Røde Kors og i tillegg 50 frivillige, har søkt etter Johansen denne sommeren. Familien og andre frivillige har søkt også denne uka, men nå har også det private søket stanset opp inntil videre.

– Hele Øksnes har bidratt, og vi har fått støtte fra folk over hele Norge, men nå har vi ikke mer å gå på.

Han legger ikke skjul på at å lete etter en sønn på havet er en ubeskrivelig påkjenning.

– Familien har satt sorgen på vent, og vi går ei tung tid i møte. Det verste er å ikke vite, sier Nilsen til NRK.

Politiet: – Forstår familien

– Det ble gjort omfattende søk etter savnede igjennom nesten seks uker. Betydelige ressurser ble benyttet i søket, deriblant dykkere, likhunder og ulike sensorer for søk under vann. Det er også gjort en betydelig innsats av frivillige mannskaper, sier Heidi Kløkstad. Foto: Ola Helness / NRK

Visepolitimester Heidi Kløkstad i Nordland politidistrikt sier at hun forstår den frustrasjonen familien opplever.

– Vi har full forståelse for at dette er vanskelig for dem som har mistet en av sine nærmeste. Det blir en ekstra belastning for de etterlatte når man ikke finner ham, det er nettopp derfor det legges ned en stor jobb for å lykkes.

Hun sier det ligger en grundig vurdering bak avgjørelsen om å avslutte.

– Vi har sett på de samlede ressursene som hadde vært i bruk over lang tid, opp mot muligheten til å finne savnede. Man må på et tidspunkt avslutte. De pårørende ble informert om det i forkant.

Kløkstad understreker at dersom det kommer inn ny informasjon som kan lede til funn, så vil politiet selvsagt gjøre en ny vurdering.

– For tiden foretas overvåkningssøk på sjøen og på land. Dette foregår gjennom et samarbeid mellom politiet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Dette vil fortsette utover sommeren.