MC-eksperten seier at for mange handlar MC-miljøa om å ha ein stad å høyre til. Nyleg med klubben Satudarah etablert i Noreg. Det er den første MC-klubben for folk som ikkje er lyse i huda. Dei har tidlegare falla utanfor miljøet, ifølge Gottschalk.

Foto: Skjermdump / Privat