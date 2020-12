Truls Henrik (23) ble aldri funnet etter en båttur – vil dømme kamerat for ikke å ha varslet

Den er en sen sommerkveld i juni i 2018 utenfor fiskeværet Skipnes i Øksnes i Vesterålen.

Tre kamerater drar ut for å sette såkalte kveitevad. Etter at fiskeredskapet er satt i sjøen, drar kameratene på land.

De drar til Skipperstua pub, der det etterhvert blir god stemning. På det lokale utestedet treffer de tre kameratene Truls Henrik. Han er en felles kamerat. Truls har med egen båt til fiskeværet.

Dette bildet av båten ble mandag lagt frem i retten av politiet. Foto: Politiet

Men det er ikke bare alkohol som inntas. En av kameratene tar reseptbelagte tabletter. Tabletter han ikke hadde brukt tidligere.

– Etter en stund fikk jeg mer eller mindre «blackout». Ifølge blodprøvene tatt av meg, kan jeg ha tatt tre slike i løpet av kvelden, forklarte den hovedtiltalte i et intervju med avisen Vesterålen Online i fjor vinter.

Da serveringen stenger velger de fire kameratene å forlate øya med de to båtene. Truls og den tiltalte 37-åringen i en båt. De to andre kameratene i den andre.

Truls Henrik Johansen og den tiltalte skal begge ha havnet i havet ved Tindsøya i Vesterålen. Tiltalte kommer seg opp i båten igjen, men ikke Johansen.

I dag står kameraten tiltalt for å ha forlatt Truls i hjelpeløs tilstand.

Ifølge tiltalen unnlater han å alarmere om det som har skjedd for å få hjelp. Truls Henrik Johansen er aldri funnet.

Han erkjente ikke straffskyld for dette punktet da saken mot ham startet i Vesterålen tingrett i dag.

Han erklærer heller ikke straffskyld for å ha ført motorbåt i ruset tilstand. Tiltalte innrømmer imidlertid straffskyld for å ha oppbevart narkotika etter tiltalen, og for å ha hatt en pistol på offentlig sted.

I forklaringen forklarer han at han har en forhistorie hvor han har brukt narkotika. Men dette har han lagt bak seg.

Han innrømmer han likevel at han hadde narkotiske tabletter med seg i båten. Disse tablettene har han kjøpt av en kompis for å hjelpe han ut av en økonomisk knipe, forklarer han.

Ifølge tiltalte ga han Truls Johansen tabletter. Han forklarer videre at han ble med i båten fordi Truls var beruset, og han anslo at det ikke var forsvarlig å la han dra alene.

Ute på havet treffer motoren på båten et skjær.

– Motordekslet kommer flygende over hodet på oss.

– Forsvant som en stein

De går på et nytt skjer ved Tindsøya.

– Jeg hopper ut av båten og skyver den på havet igjen. Da tar jeg over styringa fra Truls fordi det var ikke forsvarlig at han førte båten.

Han forklarer videre at etter at han tok over styringa ble det svart. Plutselig oppdager han at begge to har havnet i havet.

– Jeg sier til Truls at vi må komme oss til båten. Jeg legger på svøm, og klarer å komme meg opp i båten. Jeg ser da Truls. Jeg prøver å få start på motoren. Prøver på et tidspunkt å ro, men jeg klarer ikke det. Så ser jeg Truls forsvinner som en murstein ned i havet. Avstanden mellom båten og Truls klarer jeg ikke å bedømme helt.

Han forteller videre at han prøver å ringe etter hjelp, men at mobilen «blacker ut».

– Hadde jeg hatt muligheten til det så hadde jeg selvfølgelig ringt nødetatene.

– Når du ser han svømmer han?, spør dommeren.

– Det var ingen bevegelse.

– Hvorfor havnet dere i havet, spør dommeren.

– Truls tar tak i meg og rykker, og vi havner begge over rekka. Båten står da i ro.

Tiltalte mener selv han ikke var klar over hvor beruset han var.

– Jeg mente jeg var i stand til å ta vare på Truls. Jeg var redd for at Truls skulle dra utaskjærs.

Skyter varselskudd

Tiltalte forklarer at han prøvde å tilkalle hjelp ved å avføre pistolen.

Han sier han er usikker på hvor mange skudd han avfyrte. Mellom 1 og 3 skudd. Men han fikk ikke tilkalt hjelp. Etter hvert blir han oppdaget av redningsskøyta.

Han forklarer at kameraten er forsvunnet i sjøen og at han trenger hjelp.

Tiltalte forklarer at han husker svært lite etter at han kom om bord i redningsskøyta.

– Du må huske på at jeg er i en sjokktilstand i tillegg til å være ruset, er tiltaltes forklaring på hvorfor han ikke husker.

Innrømmet at han løy

Han innrømmet å ha løyet om opprinnelsen til tablettene og om hvor ruset han var.

– Jeg sa at det var Truls sine tabletter.

Tiltalte sier han angrer veldig på dette. Og han forstår at de pårørende tenker «Hva annet kan jeg da være i stand å lyge om».

Han sier han løy for å beskytte en kompis som hadde skaffet tablettene. Tiltalte sier det ikke finnes noen unnskylding for dette.

– Dette er det mest råtne jeg noen gang har gjort. Jeg kan ikke annet enn å beklage.

Kan få tre års fengsel

Aktor i saken, Kai Rønning-Nyvold sier strafferammen er på tre år for tiltalen om å forlate en person i hjelpeløs tilstand.

Politiadvokat ved Midtre Nordland politidistrikt Kay Rønning-Nyvold Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Tiltalte var tidligere siktet for uaktsomt drap, men denne delen har blitt frafalt.

– På tidspunktet tidlig i etterforskningen anså vi det som skjellig grunn til å mistenke at det kunne være snakk om et uaktsomt drap. Nå som etterforskninga er ferdig og vi ser hva vi har og kan bevise, har vi landet på at denne tiltalen er riktig, forklarer aktor Kai Rønning-Nyvold.

Aktor forklarer at narkotika også er en del av tiltalen.

– Jeg tror ikke det blir sentralt, men det blir jo et tema. Det er snakk om overtredelse av narkotikalovgivningen og ruspåvirka føring av båt, sier han.

– En ulykke

Ifølge forsvarer John Christian Elden er tiltalte glad for at den opprinnelige anklagen om uaktsomt drap er henlagt og falt bort.

John Christian Elden er forsvarer for den tiltalte mannen. Foto: Geir Olsen

Men han nekter likevel straffskyld og mener han har gjort det han kunne for å hjelpe kameraten på sjøen.

– Man står her overfor en ulykke. Den var opprinnelig etterforsket som et uaktsomt drap. Men man står her overfor en sak der tiltalte ikke kan straffes for at Truls Johansen døde. Denne situasjonen omfatter ikke en såkalt rettslig omsorgsplikt, sa forsvareren i sitt innledningsforedrag.

– Har etterforsket grundig

Det har nå gått to og et halvt år siden Truls Henrik Johansen forsvant. Forsvarer John Christian Elden sier det har vært lenge å vente for tiltalte.

Tiltalte erklærte straffskyld for å hatt en pistol på offentlig sted. Tiltalte hadde også med pistolen og ammunisjon i en sekk med i båten. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / Lars-Bjørn Martinsen

– Saken har jo vært grundig etterforsket og man henla jo også en drapsanklage. Samtidig er det svært lenge å vente for en som har vært anklaget for noe og mener han er uriktig anklaget, sier Elden.

Aktor Kai Rønning-Nyvold forklarer at det har tatt lang tid å få berammet saken, både på grunn av omfattende etterforskning og at arbeidet ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Det har blitt satt av tre dager til rettssaken i Vesterålen tingrett.