Slik mener tiltalte at Truls forsvant på havet

Tirsdag var Vesterålen tingrett på sin andre dag i rettssaken hvor en mann på 37 år er tiltalt for å ha forlatt da 23 år gamle Truls Henrik Johansen i hjelpeløs tilstand.

37-åringen nekter straffskyld.

Bilder fra rekonstruksjonen ble vist i retten.

– Jeg prøver å gjenoppleve så godt som jeg kan, sier tiltalte i filmen fra rekonstruksjonen som ble laget tidlig oktober 2018.

Filmen ble i dag vist i retten og viser tiltalte sammen med to fra politiet i båt på stedet der tiltalte sier at Truls ble borte på havet.

I filmen forteller tiltalte om det som han mener skjedde da Truls ble borte i havet.

– Cirka her må vi ha havnet i vannet. Vi faller over bord og jeg blir desorientert rett og slett. Om vi sa noe i vannet det kan jeg ikke minnes. Jeg legger på svøm etter båten og jeg kommer meg opp. Jeg ser da kun hodet til Truls.

Tiltalte forklarte hvordan han og Truls havnet i vannet. Her fra rekonstruksjonen. Foto: Politiet i Nordland

Tiltalte forklarer videre at han forsøker å få start på motoren, uten å lykkes. Han begynner så å ro.

– Mens jeg sitter der forsvinner Truls ned i sjøen, det går vanvittig fort. Jeg får så start og svinger båten mot Truls, men klarer ikke å se han i sjøen. Jeg ringte to ring til nn og så blacket telefonen ut.

I filmen fra rekonstruksjon, når tiltalte forteller om det han mener skjedde da Truls forsvant i havet, blir tiltalte følelsesmessig påvirket.

Hele kroppen begynner å riste og hendene som ligger på rattet i båten skjelver og snørr og tårer kommer. De må avbryte rekonstruksjonen og tar en pause i følgebåten.

– Alt kom tilbake der. Jeg følte hjelpeløshet og svakhet for at jeg ikke klarte å hjelpe han, sier tiltalte i filmen.

Fra rekonstruksjon av ulykkesnatten da Truls Henrik Johansen forsvant. Foto: Politiet i Nordland

Politiet sier forklaringa endret seg samme dag

Politiet påpekte tirsdag at forklaringa til mannen endret seg underveis i etterforskninga, og at redningsskøyta ble sendt i feil retning rett etter ulykken.

I dag har politiet vitnet i retten og forklart hvordan de forstår det som har skjedd.

Politiadvokat Kay-Rønning Nyvold på vegne av Nordland politidistrikt. Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

– De har vært opptatte av å forstå hva som har skjedd. Og for å kunne sette et åsted. Vi er fortsatt av oppfatninga om at tiltalte har kommet med ulike opplysninger.

Han skal blant annet ha oppgitt to forskjellige forklaringer for hvor ulykken skjedde.

Dermed ble redningsskøyta sendt i feil retning.

– Han gjentok denne opplysninga til politiet senere samme dag. Men senere på ettermiddagen kom han frem til at ulykken skjedde et annet sted. Det var veldig uheldig for det innledende søket, sier aktor og politiadvokat Kay Rønning-Nyvold.

Det skal ha vært lite vind og lite bølger ulykkesnatta, ifølge aktor.

Glad Kripos er involvert

Det er John Christian Elden som forsvarer den tiltalte 37-åringen.

Elden kaller hendelsen en ulykke og er glad Kripos er involvert:

– De har parkert en del av de mistankene lokalt politi har gått ut med. Nå har Kripos bekreftet forklaringen til tiltalte.

– Men Kripos sier også at de stusser på hvordan han forklarer seg om at han kom seg opp igjen i båten med klissvåt varmedress?

– Hvor de etterpå gjennomførte rekonstruksjon, som viste at det gikk an, sier Elden.