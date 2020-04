Koronakrise til tross: Årets lofotfiske kan håve inn totalt én milliard kroner

Koronapandemien har påvirket alt og alle i verden på én eller annen måte, og verdens største torskefiske er intet unntak.

Nå er årets skreisesong på hell.

Men til tross for unntakstilstander og stengte butikker landet over, har den samlede verdien økt siden i fjor.

Norges Råfisklag tror årets lofotfiske alene kan ende på en samlet verdi på én milliard kroner – i alle fall hvis været holder seg like godt fremover.

– Hittil har Lofoten fisket for 940 millioner kroner. Det er 70 millioner mer enn i fjor, sier administrerende direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland.

– Jeg tror vi kan passere én milliard i Lofoten hvis været holder seg slik det er nå, sier han.

Det er en verdioppgang til tross for to ting: Det er fisket mindre fisk, og mange eksportører har hatt problemer med å selge skreien på markedet i Europa på grunn av den høye prisen.

Historisk høye priser

Totalt 108 000 tonn med fersk skrei er levert denne sesongen i hele Råfisklafagets distrikt. Det gir en verdi på 2,5 milliarder kroner.

Det er tolv tusen tonn mindre enn i fjor – hovedsakelig på grunn av dårlig vær, sier Haugland.

Hele Nord-Norge har fått smake på en særdeles ufyselig start på 2020. Vinteren har vært spesielt stygg i nord, med utallige stengte fjelloverganger og innstilte ferger.

– Heldigvis kom fisken tidlig inn til gyting og fiskerne har hatt god tid på seg, sier Haugland.

Av dette er 40 000 tonn levert i Lofoten. Det er en nedgang på omtrent tusen tonn. Men til tross for reduksjon, har det vært god omsetning for skreifiskerne.

– I år har fiskerne fått i snitt 35 kroner for kiloet for torsken.

Det er et historisk høyt nivå. I starten av sesongen fikk fiskerne rekordhøye 45 kroner per kilo. Så sank det til 40. Mot slutten av januar «normaliserte» seg på like over 30 kroner.

Grunnen til økningen skyldes økte fangster så langt i år – i tillegg til prisvekst i euro og god etterspørsel.

– Likevel er prisene fortsatt høyere enn februar i fjor. Den svake kronen bidrar til dette, men det er prisvekst også i euro, noe som tyder på god etterspørsel, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd i en artikkel på deres nettsider.

Økte eksporttall for klippfisk og saltfisk

Det er ikke bare salg av skrei som har økt. Tallene er også grønne for klippfisk og saltfisk.

Norge har eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 407 millioner kroner – kun i februar.

Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var Norges viktigste markeder i februar.

Johnny Thomassen er ansvarlig for eksport av fiskeutsending til Portugal i Norges sjømatråd og forklarer hvorfor vi ser denne økningen:

– Klippfisk holder seg godt i krisetider. Og portugiserne spiser normalt veldig mye klippfisk – og kanskje enda mer til høytider som påske.

Så langt i år er det eksportert klippfisk til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Den samme verdien for saltfisk er på 514 millioner kroner.

Tall fra Norsk Sjømatråd viser at konsumet har økt selv om restauranter ikke lenger kjøper fisk fordi de ikke kan holde åpne.

– Vi er i et totalt ukjent terreng. Salg av klippfisk til HORECA-markedet har gått ned, men så langt har det personlige konsumet økt.

Men i de nærmeste måneder forventer Sjømatrådet at kjøpekraften går ned på grunn av korona og permitteringer.