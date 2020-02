Sliter med å få omsatt skreien – mener fiskerne får for godt betalt

«Propp i markedet for fersk skrei», skriver Bladet Vesterålen.

Ifølge avisa har skreien blitt for dyr i Europa. Det gjør at markedet går tregt.

Lengre nord har fiskerne opplevd at fiskebruk stenger på grunn av problemer med å omsette fisken som er landet, ifølge avisa.

Daglig leder Morten Hermansen ved Coast Tromsø sier de rett og slett har sluttet å pakke skrei. Markedet har blitt for uoversiktelig, sier han.

De eksporterer ut 10.000 tonn fersk fisk i året. Torsk utgjør nærmere 60 prosent av volumet, og skrei cirka 10 prosent.

– De siste par ukene har det vært masse usolgt vare som har ligget på lager i Europa. Vi ser at prisene har blitt dumpet betraktelig for å få solgt.

– Både Spania og Frankrike, to viktige marked, ser nå ut til å vente på å kjøpe skrei til prisene kommer på et nivå de mener er fornuftig.

Flere forhold påvirker

Bladet Vesterålen har hentet inn dette priseksempelet:

Danmark betaler 38 kroner kiloet mens fiskerne på Myre har fått 35 kroner kiloet fram til nå.

Hermansen gir en enkel innføring i økonomi:

– Fiskekjøperen betaler x antall kroner til fisker. Så må man ha x antall kroner for mottak, pakking og emballasje. Mellomlegget, det bedriftene skal tjene, det finnes ikke. Det går verre utover fiskekjøperne enn eksportørene.

Han peker videre på valutasituasjonen:

– Vi har svak krone noe som gir oss høy euro. Hvis forholdet mellom krone og euro hadde vært på samme nivå som i 2019, ville prisene vært enda lavere.

Fakta om skrei Ekspandér faktaboks Skreien er en torskefisk som vokser opp i Barentshavet og trekker mot norskekysten for å gyte.

Finnes langs kysten fra januar til mai.

Skiller seg utseendemessig fra kysttorsk ved at den er lengre og spissere i formen og har lysere fargetegninger i skinnet.

Har forskjeller i øresten og kromosomer sammenlignet med kysttorsk, noe som gjør at forskere mener det finnes liten grad av krysning mellom kysttorsk og skrei.

Serveres tradisjonelt sett trukket i lettsaltet vann, med lever, rogn og kokte poteter som tilbehør.

Mener fiskerne får for godt betalt

Lederen ved Coast Tromsø mener at dersom «man hadde hatt mer fornuftige priser, ville ikke situasjonen vært så ille».

– Prisene fabrikkene betaler for å få fisken inn, får vi ikke igjen når vi pakker og sender ut. Det er for høye priser til fiskeren.

– Hva er konsekvensene?

– Konsekvensene er størst for de som driver fabrikkene, som har dyr pris inn i forhold til hva de får ut. Der er det store konsekvenser.

Gode priser

Årets sesong startet med dårlig vær, men for de som kom seg ut på fiskefeltene var det gode tider.

En av dem er Sten Ståle Høvik, som på tre uker fisket torsk i Vesterålen for rundt 800.000 kroner.

Hos Norges råfisklag har de hørt om fiskere som har fått betalt over 60 kroner kiloet, men nå er noe i ferd med å skje.

– Forrige uke så vi at det kom en betydelig korreksjon i ferskmarkedet, som medførte et prisfall, sier administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges råfisklag.

Naturlig utvikling

IKKE UVANLIG: Svein Ove Haugland i Råfisklaget mener årets situasjonen er normal. Foto: Norges Råfisklag

For halvannen uke side kom det en plutselig økning i mengden fisk som ble levert. Dette fører til at mer fisk finner veien til europeiske markeder og at prisen går ned.

Dermed må fiskekjøpere vurdere om det er lønnsomt å sende fersk fisk ut i markedet eller om de må gjøre endringer.

– Hvis man har betalt veldig mye til fiskeren og har varer på vei til kontinentet som plutselig begynner å falle i verdi, er det mange som er i en veldig vanskelig situasjon. Men dette er ikke en uvanlig situasjon, sier Haugland.

Selv om han mener ting ser ut til å gå sin vante gang, er det noe som er annerledes i år.

– Det som er litt uvanlig for året er at korreksjonen har vært veldig rask og veldig stor.

Også Norges Sjømatråd mener utviklingen er helt naturlig.

–Tradisjonelt sett er fangstene av skrei lavere i januar enn resten av sesongen og prisen er derfor høyere. Dette endrer seg utover i skreisesongen som varer fra januar til og med april måned, sier Sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges Sjømatråd.

– Sjømatrådets fiskeriutsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell meldte for to uker siden at skrei ble solgt for 20 euro per kilo, og i går observerte han at skrei ble solgt for 10 euro per kilo. Dette er en helt normal utvikling nå som volumene øker, sier Pettersen.