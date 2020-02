– Det trollet har irritert meg siden 1994.

Tidligere troll-kunstner Ingebrigt Bøvra er ikke nådig i sin vurdering av eget verk. Når han nå får høre at trollet er på jakt etter et nytt hjem, er det som om gamle minner vekkes til live.

– Det er så stygt at jeg skjemmes. Det trollet har gjort meg forbanna i alle år.

For trollet som i mange år sto plassert på Skogsvann langs E10 ved Bjørnfjell, ble aldri helt som det skulle.

Det ble allerede for over tjue år siden nominert til en av landets styggeste turistattraksjoner, men det var plastnissen «Golli» som vant.

– De som opprinnelig skulle ha trollet, gikk konkurs. Derfor ble jeg aldri ferdig. Det er helt feil dimensjonert og ser ikke ut som et ordentlig troll i mine øyne. Det skulle egentlig hatt en hatt, større mage og en laks i hendene.

Helt fram til 2006 jobbet med han med å lage troll til både inn- og utland. Han har laget tusenvis av troll, men trollet i Narvik er han altså ikke spesielt stolt av.

Og mye har gått skeis for det rundt 10 meter høye trollet. Det har vært forsøkt påtent og da det skulle fraktes vekk da vertshuset ble solgt, gikk underdelen i knas. Det siste året har det ligget utendørs i havneområdet i Narvik.

Avisa Fremover skriver at Narvikgården, som kjøpte trollet i 2014, gjerne vil finne en ny eier til den.

GLANSDAGEER: I flere år sto trollet ved Skogvann langs E10 på vei mot Narvik. Men da vertshuset ble solgt, fulgte ikke trollet med. Foto: Kjetil Moe

– Håper noen vil ta vare på det

Prosjektleder Preben Bussoli ved Narvikgården sier til NRK at de allerede har fått flere henvendelser av personer som vil ha trollet.

– Vi har fått mellom fem, seks telefoner. Vi har bedt alle interessentene om å sende inn en skriftlig beskrivelse av hva trollet skal brukes til. Når vi har fått vurdert forslagene vil vi vurdere hvem som skal få det.

Han sier at de som er interessert i trollet, må være beredt på å sette det i stand.

– Trollet er ødelagt kun fra livet og ned. Det som kan benyttes ligger i flere deler, så det krever at noen vil restaurere det. Vi håper selvfølgelig at noen vil gi det et nytt hjem.

Han mener det er fullt mulig å gi trollet nytt liv.

– Jeg tenker at det er fullt mulig å fikse opp trollet, med kreativitet og vilje.

Kunstneren som i sin tid sto bak trollet, er derimot ikke blant interessentene.

– Da kan du jo få en ny sjanse til å gjøre trollet ferdig?

– Nei, det blir ikke aktuelt. Jeg vil heller ikke anbefale noen andre å ta på seg den jobben. Det er enklere og billigere å kjøpe ny. Det trollet ble aldri som det skulle bli. Nå synes jeg det beste er å la historien bli avsluttet.

HVILER: Troll-kunsneren selv mener trollet nå bør få hvile og at dens beste dager er over. Foto: Kjetil Moe

