I høst ble planene om en ny turistmagnet til 350 millioner kroner på Andenes i Vesterålen presentert.

Det ble da kjent at det var det danske arkitektkontoret Dorte Mandrup som vant konkurransen om å tegne senteret, i konkurranse mot blant andre norske Snøhetta.

Tanken er at «The Whale» skal bli et nytt senter for tusenvis av turister.

Planene har fått stor oppmerksomhet. Først og fremst for den arkitektoniske utformingen av bygget.

Lonely Planet, Dezeen, Forbes, Berlingske, World Architecture og The Mirror er blant dem som har omtalt prosjektet.

Sistnevnte for øvrig som «a ridiculously cool new whale-watching attraction».

Prosjektet hadde med andre ord virkelig vind i seilene. Det kom godt med i en hardt prøvd kommune, der den viktigste arbeidsplassen er i ferd med å legges ned.

Men så dukket det altså opp noen skjær i sjøen. Eller rettere sagt; en gammel gårdshaug.

Nye funn fra jernalderen

For ikke langt unna tomta der bygget er planlagt, ligger det en gammel gårdshaug fra rundt år 1000.

Gårdshauger er rester av lang tids gårdsbruk. Det betyr at det gjerne ligger bygningsrester fra jernalder, middelalder og nyere tid oppå hverandre.

Gårdshaugen på Andøy har vært kjent lenge, men ikke omfanget av den.

Nå viser nye arkeologiske undersøkelser at det også er kulturminner der bygget er planlagt.

Arkeolog Trine Johnson ved Nordland fylkeskommune. Foto: NFK

– Det viser seg at gårdshaugen strekker seg mye lengre mot vest enn vi tidligere har trodd, sier arkeolog Trine Johnson ved Nordland fylkeskommune.

Hun forteller at de har funnet avfallsrester og gamle bygningsdeler som danner seg tykke lag.

– Det er flere meter tykke kulturlag etter tusen års bosetting.

Gårdshaugen er fredet etter kulturminneloven.

– Det er stor konflikt mellom det planlagte senteret og gårdshauglagene lengst vest. Gårdshaugene forteller veldig mye om dagliglivet til folk som levde for 1000 år siden. Derfor er det viktig å sikre kildene som ligger der.

Full utgraving

Bygget gir assosiasjoner til en hvalrygg som bryter havflaten. Foto: ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET DORTHE MANDRUP

Johnsen forteller at hvis det skal gjøres unntak fra vern, må det gjøres en full arkeologisk utgraving der.

Tromsø Museum skal nå gjøre en beregning av hva en slik utgraving vil koste. Regninga vil gå til utbyggeren.

Daglig leder Børre Berglund i «The Whale» sier han har stor respekt for funnene som er gjort.

– Rapporten er tydelig på at kulturminnene som er avdekket er i konflikt med byggeplanene. Vi er opptatt av at kulturminner skal vernes. Samtidig er vi også opptatt av å få realisert «The Whale».

Han forteller at de nå avventer beregningen for hva en full utgraving vil koste, både i tid og penger.

– Når vi har fått dette på bordet, vil vi vurdere hvordan vi kan jobbe videre for å få realisert prosjektet.