Tre døde hvaler på kort tid - nå er forsker bekymret

Spermhvalen, som er den største av alle tannhvalene, er ikke et uvanlig syn i havområdene utenfor Andøya i Vesterålen.

Det hender også at døde hvaler driver i land, men at det skjer med tre hvaler på kort tid er ikke hverdagskost.

– Det er ganske uvanlig og overraskende at tre eksemplarer av den samme arten har strandet på så kort tid. Det kan være et sammentreff eller så ligger det noe mer bak.

Det sier hvalforsker Eve Jourdain, grunnlegger av den ideelle organisasjonen Norwegian Orca Survey, som i flere år har studert blant annet spekkhoggere utenfor Vesterålen . Hun har nå undersøkt de tre døde spermhvalene.

Hvalforsker Eve Jourdain har tatt prøver av de tre døde hvalene på Andøya. Foto: Norwegian Orca Survey

– Vi tar mål av dyrenes lengde og kroppsdeler. I tillegg tar vi ulike prøver som blir sendt til analyse ved universitetet i Oslo. Foreløpig kan vi ikke si hva som er grunnen til at hvalene døde.

Les også: Fanget spekkhoggernes sofistikerte jakt med drone

– Trist syn

De tre hannhvalene er alle funnet på en 15 kilometer lang strekning mellom Bleik og Andenes på vestsiden av Andøya.

Den første hvalen som ble oppdaget 28.mars var over 15 meter lang. Fredag ble en ny spermhval funnet ved Bleik, før nok en hval ble oppdaget i dag.

– Det er veldig trist å se de flotte dyrene. Det er litt groteskt samtidig som det er spennende å se dem på nært hold, sier reiselivssjef i Visit Andøy Camilla Ilmoni.

I over 30 år har hvalsafari vært en viktig del av Andøysamfunnet. Så viktig, at det nå er planer om å bygge et spektakulært opplevelsessenter til 350 millioner kroner på Andenes.

Spermhvalene trives godt i et dyphavsområde i området, hvor de finner rikelig med mat nær bunnen.

– Andenes var først ute med å tilby hvalsafari i Norge, og alt er basert på disse store spermhvalene. Bestanden er såpass stabil her ute at vi har hvalgaranti til gjestene. Vi er litt bekymret, sier Ilmoni.

Daglig leder i Visit Andøya Camilla Ilmoni sier spermhvalbestanden er viktig for reiselivet i kommunen. Foto: Privat

Les også: spektakulært opplevelsessenter til 350 millioner kroner

Les også: Det hvalen stakk opp av vannet, var visst ingen finne

Skal fjernes

Etter at forskerne har tatt prøver av hvalene, blir det opp til kommunen å få få fjernet kadavrene. I følge reiselivssjefen setter de døde dyrene et spesielt preg på stedene de ligger.

Den døde spermhvalen ble oppdaget utenfor Bleik på Andøya. Foto: Camilla Ilmoni

– Vi finner døde hvaler hvert år, men disse er såpass ferske. Det lukter ganske ille når du kommer nær dem, fordi de har begynt å råtne innvendig.

Hvalen som strandet ved Andenes i mars ble gravd ned i en stor grop på stranda, mens planen er å dra den andre hvalen ut i havet med båt. Den siste ligger i et steinete og ulendt terreng, så den blir trolig liggende.

– Viktig å finne svar

Forskerne har så langt kun åpnet magen på den første av de tre hvalene, for å undersøke om det kan gi svar på dødsårsaken. Det de fant der overassket dem.

– Den hadde en helt tom mage. Det positive er at vi ikke fant søppel eller plast. Vi kan likevel ikke utelukke forurensing helt. Det kan svekke imunforsvaret til dyrene i havet, og indirekte forårsake død, sier Eve Jourdain.

En annen teori er at hvalene kan ha dødd naturlig, og ved en ren tilfeldighet ha drevet i land som følge av sterke havstrømmer forårsaket av uvær. Hvalen som ble oppdaget i dag, hadde en flenge på cirka en meter bak ryggfinnen.

Den første av de tre spermhvalene ble skylt i land ved Andenes 28.mars. Hvalen, som var over 15 meter lang, ble gravd ned på stranda. Foto: Camilla Ilmoni

– Påvirkningen fra mennesker på naturen øker, gjennom både forurensing og økt trafikk. Hver gang vi får en død hval på land gir det oss muligheten til å studere dette, fortsetter hvalforskeren.

– Når kan dere få svar på prøvene som er tatt?

– Det vil nok ta noen uker å få analysert prøvene. Så vil vi ikke kunne avsløre resultatene før vi har en publikasjon klar. Så innen et år bør vi ha resultatet tilgjengelig.

Spermhvalen som ble funnet i dag er over 12 meter lang. Du trenger javascript for å se video. Spermhvalen som ble funnet i dag er over 12 meter lang.