Den første var registrert 20. mars, siste registrert 23. april, i følge hvalforsker Eve Jourdain. Den siste som er registrert er hvalen i Tjelsund. Jourdain sier at alt tyder på at den har vært død lenge, men at de altså ikke ble gjort kjent med denne før i går.

Dette er lista per 23. april 2020:

3 spremhvaler, Andøya

1 Spermhval, Tjelsund

1 Knølhval, Hadsel

1 Knølhval, Reine

1 Knølhval, Lofoten

1 spermhval, Tromsø

1 Knølhval, Tusøya, Tromsø

I tillegg har NRK nylig fått en e-post med en død hval i Tana i Finnmark som ble funnet 6. februar.