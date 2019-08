Ida Marie Jensen var på båttur utenfor Vinjesjøen i Bø i Vesterålen, da flere titalls spekkhoggere begynte å leke rundt båten.

– Det var bare fantastisk! Vi har sett etter disse i noen dager nå, så du kan tro vi ble glad når vi fant de med en gang når vi kjørte ut med båten, sier Jensen.

Men det var ikke bare antallet hvaler som satte en støkk i dem.

For plutselig blir de vitne til det som kan se ut som et paringsritual, noe som også sjokkerte hvalforsker Audun Rikardsen da han fikk se videoen.

– Det er en unik opplevelse, særlig siden det er to hanner, sier forskeren som holder til på UiT, Norges arktiske universitet.

UNIKT: Hvalforsker Audun Rikardsen sier det er uvanlig at hvaler oppfører seg på denne måten utenfor paringssesongen. Foto: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK

– Ser ut som han vifter med snabelen

I videoen ser vi to mannlige hvaler som svømmer tett ved siden av hverandre.

Plutselig legger den ene hvalen seg på ryggen, og det er da noe kommer til syne i vannoverflaten, som får både fotografen og forskeren til å sperre opp øynene.

For det som stikker opp av vannet, er visst ikke en finne.

– Det kunne vært det, men vi ser jo at han svømmer på ryggen. Dessuten ville finnen vært mørk, denne er lysere. Det ser mer ut som at han vifter med snabelen, for å si det sånn, sier Rikardsen.

Videre sier han at det ikke er paringssesong nå, og at oppførselen derfor er litt uvanlig.

– Kanskje er det to litt hormonelle tenåringer, spør han.

Ser tendenser til homofili hos spekkhoggere

Det er ikke noe nytt at det finnes homofili i dyreriket, selv om forskninga på området er relativt fersk.

I forbindelse med fjorårets pride, hadde studentavisa Khrono en sak om nettopp dette. I 2012 hadde også NRK en sak på ny forskning om at rundt 1500 dyrearter viser det vi kan kalle for homoseksuell atferd.

SOSIALE: Hvalene kom ganske nærme båtgjengen som var på hvalsafari utenfor Vinjesjøen i Vesterålen. Foto: Harald Larsen

Rikardsen har sett eksempler på slik atferd, også hos spekkhoggere.

– Jeg har tidligere observert at hanner har svømt sammen med erigert penis. Det er sannsynlig å anta at de to hvalene vi ser har homofile tendenser. Det kan jo hende at de ikke er så nøye på det, sier forskeren.

På denne tiden av året er hvalene i en sosialiseringsfase, et slags lekemodus, forklarer han. Lekenheten hos hvalene ble i hvert fall lagt godt merke til av Jensen og resten av båtfølget.

– De svømte både med og etter oss. Og det var mange som koste seg med litt «sengehygge» i vannet, forteller hun.