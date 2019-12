Opplevelsessenteret «The Whale» på Andenes i Nordland har skapt stor internasjonal interesse.

Lonely Planet, Dezeen, Forbes, Berlingske, World Architecture og The Mirror er blant dem som har omtalt prosjektet.

Den planlagte turistmagneten til en prislapp på 350 millioner kroner ble av The Mirror omtalt som «a ridiculously cool new whale-watching attraction», eller en latterlig kul ny hvalattraksjon.

Fiskevær fra jernalderen

Men planleggingen har ikke gått helt knirkefritt, og nå viser det seg at prosjektet blir 23 millioner kroner dyrere enn planlagt.

Det er Universitetet i Tromsø som har kommet med det nye prisanslaget.

For ikke langt unna tomta der bygget er planlagt, ligger det et gammelt fiskevær fra rundt år 1000.

Her er det funnet rester av avfall, bygninger, fiskeredskaper, importgods og lokalproduserte ting.

Fiskeværshaugen på Andenes har vært kjent lenge, men ikke omfanget av den.

– Søkkandes mye penger

Planene for opplevelsessenteret «The Whale» har skapt internasjonal interesse. Men rester av gamle bygninger fra jernalderen, viser seg å ligge akkurat der bygget er tenkt. Foto: Arkitektkonkurranse for The Whale

Arkeolog Trine Johnson i Nordland fylkeskommune ser ikke bort fra at arkeologene finner rester av hvalfangst.

Opplevelsessenteret The Whale har intensjoner om å formidle hvalfangst og fiskerihistorie. Da kan slike funn være verdifulle, også for opplevelsessenteret.

– Vi forstår vi at dette er så viktige funn at området betraktes som fredet. Det kan helt klart gi oss masse kunnskap om tidligere tider, og vi er innstilt på å ta vare på dette, forteller Børre Berglund.

Han er styreleder i «The Whale».

Håper vern og utvikling kan gå hånd i hånd

Som tiltakshaver blir «The Whale» selv ansvarlige for å ta regninga for prosessen med å grave ut de overraskende funnene.

Daglig leder i «The Whale», Børre Berglund, håper på en utstrakt hånd fra fylkeskommunen etter den overraskende ekstrakostnaden. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Det er søkkandes mye penger, og vi holdt på å ramle av stolen da vi fikk vite dette. Vi har på ingen måte en slakk i vårt budsjett som gjør at vi kan sluke 23 millioner kroner uten videre, sier Berglund.

Samtidig er det enighet i styret om at prosjektet er såpass viktig for reiselivet og næringsutviklingen i Andøy kommune, at de har besluttet å gå videre med byggingen. Det ble bestemt under et styremøte sist torsdag.

Til tross for det de beskriver som en «drøy prislapp».

– Vi ser definitivt at vi blir nødt til å diskutere kostnadsbildet med fylkeskommunen. Kanskje blir vi nødt til å gjøre noen justeringer som gjør at vern og utvikling går hånd i hånd.

«The Whale» sett fra innsiden. Foto: Arkitekttegninger av "The Whale"/Dorte Mandrup

Men ansvaret med å ivareta området tar de på høyeste alvor.

– Når det gjøres funn som kaster lys over den nordnorske historien der vi ikke har så gode kilder til nå, så har vi selvfølgelig respekt for dette.

Området må graves opp

Arkeolog Trine Johnson i Kulturminner i Nordland. Foto: Amanda Åsberg / NRK

Det er Nordland fylkeskommune som bestemmer omfanget av undersøkelsene. Når arkeologene kan starte utgravingene er for tidlig å si.

– Det avhenger av hvor fort Andøy kommune kan vedta reguleringsplanen for området, sier arkeolog Trine Johnsen.

Ar understreker at fylkeskommunen ikke ønsker om å stanse prosjektet.

– Vi vil bevare mest mulig av gårdshaugen, men det er klart at man må gi og ta.