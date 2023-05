– Jeg skulle reise med fergen og hadde to guttunger i baksetet i bilen. Den ene måtte krype frem for å komme seg ut av bilen.

Det sier en frustrert Finn Rune Konradsen fra Dønna i Nordland.

Situasjonen han snakker om skjedde da han skulle ta fergen fra Sandnessjøen og til hjemplassen.

Det var mange biler som skulle ta denne avgangen og derfor ble de to ekstra dekkene på hver sin side av hoveddekket tatt i bruk.

Men da bilen var parkert, var det så trangt at han slet med å komme seg ut av bilen.

– De som sto bak meg tror jeg ikke kom seg ut av bilen. Så de ble sittende i bilen under overfarten.

Frykter for sikkerheten ved nødssituasjon

På de aller fleste store fergene er det pålagt å forlate kjøretøyet og bevege seg opp i salongen. Det er ofte fordi evakueringsmulighetene er oppe i salongen.

Men på enkelte strekninger i Norge, hvor det seiles åpne ferger, er det lov å sitte i bilen under overfarten. Det er fordi evakuering ved en nødssituasjon skjer fra selve bildekket.

Dette er også tilfellet på den aktuelle fergen, MF Folgefonn.

Men det er strenge krav til fremkommelighet på slike ferger, også på bildekket.

Konradsen mener ekstradekket på fergen er så trang at det går på sikkerheten løs.

– Det som jeg ser på som farlig er hvis man må evakuere folk ut av bilene og folket ikke kommer seg ut, fortsetter Konradsen.

Biler i Norge blir bredere

Ifølge fersk statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) tar biler i Norge mer plass enn før.

I 1992 var en ny bil i Norge 169 centimeter bred i snitt. 30 år senere er gjennomsnittsbredden økt med 18 centimeter.

Økningen ble først omtalt av Bilbransje24.

Sjøfartsdirektoratet: Minst 60 cm klaring

– Regelverket sier ordrett at kjøretøyene skal plasseres slik at klaringen på den ene siden av kjøretøyet skal være minst 60 centimeter, slik at det er tilstrekkelig passasje med fri adkomst til sidene på fergene.

Det sier kommunikasjonsdirektør, Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.

– Man skal altså komme seg greit ut av bilene dersom man sitter i disse under overfarten.

Han sier at rømningsveier og tilgjengeligheten til disse er noe av det viktigste på et fartøy hvis en krisesituasjon oppstår.

– Det er også derfor at man skal oppholde seg i salongen på lukkede fartøy, da det ofte er der evakueringsveiene er. På åpne bilferger er ofte evakueringen tilgjengelig gjennom bildekket.

Regelverket sier at klaringen på 60 centimeter kun gjelder på en av kjøretøyets sider. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig med 30 centimeter klaring på begge sidene.

– Hva med speil som ikke kan felles inn?

– Regelverket er der for å sikre passasje, men nevner ikke konkret speil eller andre ting som er bredere enn bilen. Dette er en vurdering som må gjøres om bord.

– Er det ikke mulig å passere så er en sånn sett ikke i tråd med regelverket uavhengig av om det er et fastmontert speil eller last som stikker ut.

Rederiet setter inn tiltak

– Vi er klar over at det er trangt på noen ferjer, og spesielt noen områder på ferjen.

Det sier kommunikasjonssjef Cathrine Gjertsen i Norled.

Rederiet vant sine første anbud i Nordland i fjor og overtok driften av to ruter på Helgeland 1. januar i år.

Gjertsen sier at det aktuelle fartøyet tilfredsstiller kravene som gjelder for bredde på oppstillingsfelt. Likevel tar de nå grep om bord.

– Vi skal markere opp bilfeltene på sidehusdekkene på ny slik at det ikke lengre tillates å stoppe på de trangeste områdene.

– Har rutinene vært gode nok for å sørge at det er fremkommelig på bildekket?

– Kjøretøyene finstues ikke av mannskap, men henvises inn i kjørefilene på dekk. De forsøker å ikke sende de bredeste bilene opp på sidedekk om det er mulig. Kjøring inn på dekk er sjåførs ansvar.

Sjøfartsdirektoratet er på sin side tydelig på at det er skipsfører som har det overordnede ansvaret.

– Forutsetningen skal ikke være ikke være at man må knuse en bilrute for å komme seg ut. Det skal være en normal evakuering, sier Aarhus avslutningsvis.

Fylket: Skjerper kravene ved neste anbud

– Nordland fylkeskommune er opptatt av at sikkerheten ivaretas og at det er positivt at vår operatør gjør grep for å forbedre situasjonen.

Det sier seksjonsleder for mobilitet, Tone Øverli.

Hun erkjenner at det er mange eldre ferger i Nordland, men understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at tilbudet er dårligere av den grunn.

– For Nordland fylkeskommune er det en forutsetning at turene skal utføres. Dersom operatør ikke oppfyller sine forpliktelser, vil det bli sanksjonert i henhold til kontrakt.

De neste seks årene har fylket mål om å elektrifisere flere fergesamband i Nordland. Da vil også kravene til fergene skjerpes, sier Øverli.

– Vi har igangsatt arbeid i forhold til ny anbudsutlysning, og det vil i denne kontrakten bli stilt strengere krav til materiell.

Disse sambandene i Nordland skal elektrifiseres: Ekspandér faktaboks Søvik – Herøy

Sandnessjøen – Dønna

Nesna – Levang

Nesna – Nesnaøyene

Jektvik – Kilboghamn

Melbu – Fiskebøl

Festvåg – Misten

Årsaken til at det i denne runden er lyst ut et kort anbud er at det tar tid både for å etablere infrastruktur til nullutslippsløsninger samt bygge nye eller bygge om eksisterende fartøyer.