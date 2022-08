Om fem år skal nye, elektriske ferger settes inn i fergesambandet mellom Nesna og de tre øyene Hugla, Handnesøy og Tomma på Helgelandskysten.

I mellomtiden må de om lag 200 øyboerne leve med ei gammel ferge fra 1970-tallet. Ferga «Røsund» nærmer seg 50 år, og holder ikke mål etter dagens standard.

Det innrømmer fylkeskommunen, som har det øverste ansvaret for fergetrafikken i Nordland.

I vinter var det i snitt flere ganger ukentlig at ferga ikke gikk. Og dersom du sitter i rullestol må du ta en utendørs trappeheis opp til salongen på fergas øverste dekk.

Heis er lovpålagt, men i praksis blir den ikke brukt. Likevel er ferga godkjent med såkalt universell utforming.

SNART 50 ÅR: Et av fergene som går i sambandet er Røsund, som ble bygd i 1977.MS Røsund er bygd i 1977, ombygd i 1987, og har en kapasitet på rundt 200 passasjerer og 50 biler. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Veldig skummelt

Det er umulig å forstå for rullestolbruker Dagny Sofie Dahl (26), som bor på en av øynene.

Heisturen opp tar 15 minutter, og her må rullestolbrukere sitte i all slags vær. Verst er det på uværsdager om vinteren.

Hvis du er passasjer som sitter i rullestol har du krav på å kunne ta heis opp til salongen. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Dagny sier hun kun har turt å ta trappeheisen på godværsdager. Selv det var ubehagelig, forteller hun.

– Det var veldig skummelt. Trappeheisen er svært bratt. Jeg måtte justere stolen midtveis i trappa, der den er på sitt bratteste, for ikke å klemme føttene i trinnene. I tillegg tar turen opp en evighet.

Dahl mener heisen er ubrukelig, og har stort sett gitt opp å komme seg opp i salongen.

Hør hvordan heisen fungerer her:

Ødegaard forklarer rullestolheisen Du trenger javascript for å se video.

– Skammelig

Enten sitter hun i bilen. De gangene hun ikke har med bilen har det hendt at hun har sittet inne på handikaptoalettet nede på bildekket i 40 minutter hver vei.

– Vårt eget fylke nedprioriterer noen av sine innbyggere ved å gi oss ei ferge som egentlig skulle skrote, sier Dagny Sofie Dahl. Foto: Privat

Dahl sier hun har kontaktet Nordland fylkeskommune for å ta opp problemene.

– Jeg synes det hele er skammelig. Vårt eget fylke nedprioriterer noen av sine innbyggere ved å gi oss ei ferge som egentlig skulle skrotes, sier Dahl.

Monika Sande (Sp) er fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland. Hun sier hun er klar over at ferga ikke holder mål etter dagens standard.

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, har selv reist med «Røsund» og sier hun skjønner at lokalbefolkningen er utålmodig. Foto: Kasper Holgersen / NRK

– Når det gjelder universell utforming må jeg faktisk se litt på kravene. Det skal være slik at ferga kan brukes av rullestolbrukere.

Innstilt flere ganger i uka

Da fergerederiet Torghatten Nord overtok fergesambandet mellom Nesna og Nesnaøyene fra konkurrenten Boreal i fjor, satte de inn MF «Røsund» som hovedfartøy.

Siden har det haglet med innstillinger, ifølge øyboerne. Ifølge fylkeskommunens egne tall skyldtes nær 40 av innstillingene teknisk trøbbel.

Torghatten Nord får 10.000 kroner i gebyr hver gang ferga blir innstilt. Etter seks måneders drift var rederiet oppe i 700.000 kroner bare på Nesnaøyene.

KRITISK: – Ferga er rett og slett for gammel og ustabil, og må skiftes ut snarest, krever Rebekka Bruin Ødegaard, som er leder i Nesna Sp og Tomma lokalutvalg. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Ifølge pendler og Sp-politiker Rebekka Bruin Ødegaard har ferga vært mer på verksted enn ute i trafikk.

– Den har ikke motorkraft til å holde rutetidene, og sliter med å legge til kai under helt normale værutfordringer og sjøforhold, sier Ødegaard, som også er leder for lokalutvalget på en av øyene.

Alle innstillingene fører til store konsekvenser for pendlere, næringsliv og bønder.

– Det går ut over lokalbefolkningen og ikke minst næringslivet. Det er mye industri på øyene, som gir mange arbeidsplasser og skattekroner til kommunen.

Krever ny ferge

Ødegaard kan ikke forstå at den snart 50 år gamle ferga har fått godkjentstempel fra Sjøfartsdirektoratet.

– Det må bety jo at kravene myndighetene stiller til fergemateriell i Norge er stilt for lavt.

Etter planen skal Nesna-sambandet sammen med flere andre fergeruter på Helgeland elektrifiseres i 2026. Fram til det skjer har fylkeskommunen utlyst korte mellomanbud. Men mens det i andre fergesamband stilles det krav til at fergene skal være bygd etter år 2000, gjelder ikke dette ruta til Nesna-øyene.

Dermed må øyboerne leve med «Røsund» i minst fire år til, ifølge fylkesråd Monika Sande.

Bjørn Olaf Revang er faggruppeleder på fylket, og jobber med kontrakter og anskaffelser. Han opplyser at fylkeskommunen ikke kjenner til at det er utfordringer med motorkraft på «Røsund».

Den siste tiden er det mannskapsmangel som fører til at ferga stadig vekk må innstille. Men fylkeskommunen lover innbyggerne at ferga skal være i rute fra 1. september.

– Jeg har fått med meg at ferga ikke klarer å holde ruta. Det skal vi ta opp med Torghatten Nord. Vi er også i dialog med rederiet for å få til en økt ruteproduksjon til 1. september, sier fylkesråd Monica Sande.

Lovnadene fra fylkesråden beroliger ikke partifellen i Nesna. Hun frykter en ny høst og vinter med innstillinger, og krever ny ferge før 2026.

– En ny høst og vinter med denne ferga tror jeg faktisk ikke går, sier Rebekka Bruin Ødegaard, som er leder i Tomma lokalutvalg.