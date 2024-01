«Jeg har bestilt en taxi til oss om du vil være med meg hjem etter jobb»

Den da 18 år gamle Anette har stengevakt på Circle K Fauske. Ved midnatt forlater hun, alene.

– Det var ubehagelig og ekkelt. Man blir jo redd. Hva skjer når jeg forlater butikken? Står vedkommende der?

Anette, som nå er 23 år, jobber fortsatt i Circle K. Alle de gode kundemøtene gjør at hun trives.

Dessverre fører også kundene til ukentlig trakassering.

Anette Jørgensen møter mange hyggelige kunder i løpet av en dag hos Circle K Olav V. gate i Bodø. Men ukentlig opplever hun det motsatte. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

«Er du dum i hodet?»

Anette Jørgensen har jobbet på tre ulike Circle K-stasjoner. Hun beskriver jobben som varierende og morsom.

Spesielt liker hun å møte alle de hyggelige kundene.

– Det er veldig mange forskjellige mennesker innom. De fleste er hyggelige og blide. Da er det veldig trivelig.

Jobben består i mye forskjellig. Alt fra å steke burger, hjelpe kunder til å plassere ut varer i hyllene. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Men kundene kan også føre til svært ubehagelig opplevelser.

– Det skjer dessverre veldig ofte. I hvert fall en gang i uken. Noen ganger flere ganger om dagen, sier Anette til NRK.

– Kan du beskrive en typisk hendelse?

– Det vi kanskje ser mest av er kunder som er sinte for at noe ikke fungerer. Det kan fort eskalere til personangrep på den som er på jobb, svarer Anette og legger til:

– Det er gjerne noe man ikke kan få gjort noe med. Personen har kanskje hisset seg opp ute, kommer inn og før du i det hele tatt får sagt noe kommer det spydigheter.

Én av fem kvinner De siste tallene fra SSB viser at snaut en av seks har opplevd vold, trusler, trakassering eller mobbing på jobb i løpet av et år. 10 prosent av menn

22 prosent av kvinner Hva er vanligst? I følge SSB er fordelingen slik mellom de ulike kategoriene: Plaging eller mobbing: 4,1 prosent

Seksuell trakassering: 4,7 prosent

Vold: 5 prosent

Hets eller trusler: 8,8 prosent Yngre mer utsatt SSB har sett på aldersgruppene 18-24 år, 25-44 år og 45 til 66 år. De yngste er mest utsatt. Yngre kvinner er særlig utsatt for seksuell trakassering og vold. – Blant sysselsatte kvinner i alder 18-24 år har 18 prosent blitt utsatt for trakassering og 9 prosent blitt utsatt for vold på jobb siste år, sier Kristina Støren, rådgiver i Statistisk sentralbyrå. For å lese mer kan du trykke her.

En klassisk kommentar kan være:

«Er du dum i hodet?»

Før kom tårene – nå er hun vant til det

På spørsmål om det noen gang blir fysisk svarer Anette at det også forekommer.

– Jeg har opplevd, en gang, å bli tatt på rumpa. Man blir jo sjokkert. Det var da jeg var ny i jobben og jeg turte ikke engang å si ifra.

At hun ukentlig opplever at kunder behandler henne dårlig sier hun er ekkelt, men at hun på en måte har blitt vant til det.

– Da jeg startet var det helt forferdelig. Jeg kunne gå hjem for å gråte. Men samtidig blir man vant til det og legger det bak seg, svarer Anette.

– Hadde jeg blitt tatt på rumpa i dag hadde jeg sagt ifra om at det ikke er greit, sier Anette Jørgensen. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Men skal det være slik at man skal tåle å bli trakassert?

– Nei.

Circle K har i likhet med SSB gjort undersøkelser for å finne ut hvor mange som opplever ubehagelige ting på jobb. Deres resultater viser:

En av to ansatte på stasjoner opplevde trakassering i 2023.

Ekstern spørreundersøkelse viser at 1 av 10 ikke sier hei til ansatte på bensinstasjoner.

NRK har sett den eksterne undersøkelsen som er gjennomført av opinionen.

Johan Marius Kokaas er forhandler ved Circle K Olav V. gate. Han mener vi må ha fokus på utfordringene for å endre folks oppførsel. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– At vi tar tak kan hjelpe

Johan Marius Kokaas, forhandleren på Circle K i Olav V. gate i Bodø, bekrefter det Anette sier.

Trakassering skjer i det daglige ved norske bensinstasjoner.

Han forteller at han en gang måtte ringe til en kunde for å be vedkommende slutte å be ut en av hans ansatte på date.

– Vedkommende ble veldig spak, sier Johan Marius.

– Hva tror du må til for å få til en endring?

– Jeg tror det vi gjør som kjede nå er viktig. Altså å få fokus på dette. Dette har pågått i lang tid og har kanskje blitt litt oversett.

Dag for omtanke Foto: Circle K Torsdag 25. januar arrangerte Circle K for første gang en «kindness day». Altså en dag for vennlighet og omtanke. Målet er å få blikket rettet mot den unødvendige behandlingen ansatte opplever. – Hensikten er å støtte medarbeiderne på stasjonene våre, øke bevisstheten i samfunnet og ikke minst takke alle de gode kundene våre som alltid oppfører seg fint, sier Nina Sandsbråten, HR-direktør i Circle K Norge. Hun understreker: – Ingen fortjener å bli utsatt for trusler, trakassering og diskriminering, verken på jobb eller ellers. Her må vi gjøre noe, sier Sandsbråten.

Mens NRK er på besøk i Olav V. gate er det mange kunder innom.

Martha Margrethe Rønningen, som jobber vegg i vegg, sier det alltid er trivelig å komme innom.

Kunden Martha Margrethe Rønningen sier det er forstyrrende å høre at ansatte opplever trakassering ukentlig. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Det er ikke slik man skal behandle folk i butikken. Man skal oppføre seg og vise folkeskikk, sier hun kontant.

– Hva tror du må til for å få til en bedring?

– Når man jobber i et serviceyrke ønsker man jo at alle kundene skal få en god opplevelse. Så man må fortsette å være blid og grei, men kanskje bør det være greit å si ifra hvis noe føles ubehagelig.

Har vært med på endring

Sandra Vestnes (18) sitter i bystyret i Bodø for Høyre. Hun er også første nestleder i Unge Høyre Bodø.

Politikeren har lenge hatt et brennende engasjement mot mobbing i skolen.

Hun reagerer på at dette i aller høyeste grad også skjer i arbeidslivet.

– Dette er veldig bekymringsfullt. Det skal ikke være slik at folk, uansett alder, opplever trakassering på jobb, sier hun til NRK.

Sandra Vestnes (H) mener fokus på utfordringene vil være med å skape endring. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Hva kan gjøres for å få til en endring?

– Vi som politikere kan endre både lover og regler for at ting skal bli bedre for arbeidstakere. Men som samfunn mener jeg vi bør endre holdningene, svarer hun raskt.

– Uansett hvem du er skal du ikke oppleve trakassering. All trakassering må slås ned på. Jeg tror det handler om at vi som samfunn må prate om utfordringene.

Sandra forteller at Bodø var under landssnittet for mobbing i skolen det året hun engasjerte seg mest.

– Jeg tror kanskje det handlet om at det ble pratet mer om. Media tok det opp. Ungene fikk lære om det i skolen. De ble mer beviste på at det de gjør og sier kan påvirke andre.

– Får vi utfordringene opp og frem kan det gjøre noe med holdningene til folk.

Arbeids- og inkluderingsminister, Tonje Brenna, påpeker at vern mot seksuell trakassering ble presisert i arbeidsmiljøloven.

Tonje Brenna sier hendelsene Anette utsettes for er uakseptabelt. Foto: William Jobling / NRK

– Dette er fullstendig uakseptabelt. Vi skal ha nulltoleranse for trakassering i norsk arbeidsliv. At folk som går på jobb blir møtt med personangrep, truende atferd, eller tafsing gjør meg opprørt. Vi har et regelverk som skal verne mot vold og trakassering, og regjeringen jobber for å styrke folks sikkerhet på arbeidsplassen, sier hun til NRK.

Anette Jørgensen er optimistisk til at de kan få til en endring. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Og det er det Anette og Circle K nå gjør.

Tar opp utfordringene og forsøker å gjøre folk klar over hva som ikke er greit.

Og heldigvis er de aller fleste kundene svært hyggelige.

– Det er de gode, blide kundene vi har som gjør at jeg liker jobben. Spesielt kunder jeg ser ofte, de gir meg mye. At vi kan levere god service og at andre setter pris på det. Det er veldig fint, avslutter Anette.