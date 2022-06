Sandras kamp mot mobbing gjorde henne til mobbeoffer – og gjest hos prinsessen

NRK har tidligere skrevet om Sandra Lorenze Vestnes som på eget initiativ starta en kampanje mot netthets.

Sammen med Pernille Bull-Dahl tok Vestnes et oppgjør med «helt vanlige» ord ungdommen bruker:

Bitch, jævla homo, hore, gay, kvisetryne, jævla fitte.

Jentene gjorde sterkt inntrykk på flere, blant andre daværende barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

I dag gjester Vestnes prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Invitert på grunn av innsatsen hun har lagt ned.

Men ikke bare positive ting har kommet ut av den viktige jobben.

I etterkant har hun blitt grovt trakassert på nett – og hatt det vanskelig med å gå på skolen.

– Mange hadde lagret videoen

For selv om mange reagerte positivt på at Bull-Dahl og Vestnes tok opp kampen mot stygg ordbruk i skolen, var det noen som gjorde det motsatte.

– Etter å ha holdt mange presentasjoner var det noen av mine medelever som bestemte seg for å lage en video, forteller Vestnes.

En video med bilder fra hennes Instagram, og en sang som beskrev at Sandra var stygg ble lagt ut på TikTok.

Pernille Bull-Dahl og Sandra Lorenze Vestnes tok opp utfordringene rundt ordbruk blant norske ungdommer. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Den fikk over 300 likerklikk før den ble slettet.

– Jeg ble selvfølgelig veldig, veldig lei meg. Den ble slettet fra nett, men alle på trinnet mitt hadde sett den.

I tillegg hadde mange lastet den ned.

– Videoen var slettet, men den var jo ikke borte. Mange hadde lagret den. Den ble spilt av i gangene og noen sang sangen da jeg gikk forbi dem.

Likevel lot ikke Vestnes seg stoppe.

Homo, gay, fitte, kvisetryne, hore, bitch: Normale ord ifølge ungdommene Du trenger javascript for å se video.

– Jeg bestemte meg raskt for at jeg måtte heve meg over dette. Være bedre enn dem. Ingen skal få lov til å bryte meg ned.

– Sier veldig mye om Sandra

Vestnes nektet å gi seg – og fortsatte kampen mot mobbing.

– De som gjorde dette mot meg er bare noen få som ikke vet hva de holder på med. Nå har det gjort meg sterkere, sier hun og legger til:

– Jeg er glad for det jeg har gjort. Det gjør at mange prater om å få til en endring.

Lasse Knutsen er mobbeombud i Nordland. Han får nesten ikke skrytt nok av Vestnes.

– Forskning viser at bare femti prosent av de som blir mobbet tørr å si ifra. Det hun gjør overgår det igjen.

– Det er utrolig tøft av henne og sier veldig mye om Sandra.

Lasse Knutsen sier Norge er avhengig av ungdommer som Sandra. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han sier videre at Norge trenger ungdommer som Sandra for at kampen mot mobbing skal ha fremgang.

– Å ha ungdommer som tørr å stå opp og ta et standpunkt mot en ukultur vi ikke skal ha i skolen er svært viktig.

Knutsen legger til:

– Det var veldig fortjent at akkurat hun som er invitert i prinsessens bursdag.

For nå venter bursdagsfeiring.

– Hva tror du de som mobbet deg tenker nå?

– Jeg har møtt dem noen ganger i ettertid. De har ikke lyst til å se på meg. De går forbi meg og overser meg. Det viser vel kanskje at de angrer, avslutter Vestnes.

Sandre Lorenze Vestnes og Pernille Bull-Dahl under en presentasjon. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Det er regjeringen som feirer prinsessen med en festmiddag på Deichman Bjørvika i Oslo. I den forbindelse er det invitert 25 unge mennesker fra hele landet, som er plukket ut av statsforvalteren og fylkesordføreren i hvert enkelt fylke.

Fra Nordland er også Håvard Bergseng Rødsand invitert i feiringen. Han er leder for Ungdommens fylkesråd og kommer fra Steine i Vesterålen.