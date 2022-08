Avisa tar grep etter at flere kvinner har fortalt om seksuell trakassering

Torsdag publiserte Avisa Nordland kronikken «Pupper og rumpe får seg lett en berøring eller ti når menn ferdes uten verge».

Forfatteren bak kronikken er journalist i avisen, Victoria Finstad. Hun forteller at hun har opplevd seksuell trakassering ofte siden hun startet i yrket i 2017.

Hun skriver blant annet:

«Pupper og rumpe får seg lett en berøring eller ti når jeg er ute på oppdrag hvor menn ferdes uten verge. Den armen de ofte legger rundt livet har ganske lett for å skli nedover.»

Overrasket

Journalisten forteller at hun valgte å skrive kronikken etter å ha kommet i snakk med flere bransjekolleger. Den ble publisert torsdag denne uken og det har i ettertid stormet i kommentarfeltene.

– Jeg ble overrasket over holdningene som kommer frem i responsen. Som at det er kvinners feil fordi vi går kledd som vi gjør, forteller Finstad.

Hva er seksuell trakassering? Ekspandér faktaboks Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk). Seksuell trakassering kan være alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende, simulering av seksuelle bevegelser, klåing, tafsing, berøring til seksuelle overgrep. Visning av bilder og videoer med seksuelt innhold vil også være seksuell trakassering. Kilde: Arbeidstilsynet

Utbredt

Stortinget vedtok i 2021 at det skulle utarbeides en stortingsmelding om omfanget av seksuell trakassering i Norge.

I juni kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en rapport som viser at seksuell trakassering er utbredt i arbeidslivet.

Omfanget av seksuell trakassering varierer betydelig mellom ulike yrkesgrupper. Fra 1 prosent blant ingeniører til 20 prosent blant sykepleiere, viser rapporten.

Konklusjonen til FHI er at offentlige myndigheter og andre sektorer bør arbeide systematisk for å forebygge omfanget av seksuell trakassering.

Helt vanlig

For Finstad er det blitt en del av arbeidshverdagen. Hun forteller at hun ofte opplever at menn kan flokke seg rundt henne når hun er ute på jobb. Da kan det fort bli litt for mange hender.

– Seksuell trakassering er like vanlig for meg som å se nordlyset her vi bor i nord.

Hun har også opplevd at politikere har ringt på natten og vært upassende.

Foto: Kjetil Rakkenes Anda / Avisa Nordland

Aldri anmeldt

– Du har vært ganske tålmodig, som har opplevd dette siden 2017?

– Tålmodig, naiv, uvitende eller litt for tolerant. Det er ikke greit å oppføre seg slik og man bør ikke finne seg i det, sier Finstad.

– Hvorfor har du ikke anmeldt hendelser?

– Det har ikke streifa tankene mine. Jeg har tenkt at det ikke er alvorlig nok.

Avisen innfører tiltak

Sjefredaktør i Avisa Nordland Jan-Eirik Hanssen, forteller at det er flere av kvinnene i redaksjonen som har opplevd seksuell trakassering i sommer. Og at han ser seg nødt til å innføre tiltak.

– Vi er for eksempel veldig bevisst på hvem vi sender ut på oppdrag som kan være risikoutsatt. Vi sender også to medarbeidere ut sammen, i de tilfeller der vi vurderer det som nødvendig.

– Det er trist, men dessverre en virkelighet vi må forholde oss til, tilføyer Hanssen.

Sjefredaktør i Avisa Nordland har sett seg nødt til å innføre tiltak for å beskytte kvinnene i redaksjonen. Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Hanssen synes at det er en svært modig og viktig kommentar som er skrevet av Finstad.

– Hun har vært veldig modig, det ser man spesielt nå som det koker i kommentarfeltene, sier han.

Flaut

Ordfører i Bodø Ida Pinnerød synes det er flaut at man ikke er kommet lenger enn at folk fortsatt utsettes for seksuell trakassering på jobb.

For Ap-politikeren er kampen for et anstendig arbeidsliv en viktig sak, og hun mener det må være et felles ansvar å forebygge og forhindre at slikt skjer.

– Vi vet at noen grupper og yrker har større risiko for å bli utsatt for seksuell trakassering, for eksempel unge kvinner. Da er åpenhet og at vi snakker om det viktig.

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød synes det er flaut at vi ikke er kommet lenger i 2022 enn at kvinner fortsatt opplever seksuell trakassering. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Avglemt #metoo

I 2017 startet den verdensomspennende kampanjen #metoo etter anklager mot filmprodusent Harvey Weinstein. Kampanjen spredte seg svært raskt og kvinner over hele verden har beskrevet et yrkesliv med overgrep og seksuell trakassering.

– Har vi glemt #metoo?

– Jeg håper ikke vi har glemt #metoo, men det er åpenbart at vi må fortsette å ha det på agendaen.

Pinnerød mener at det er viktig at alle som opplever seksuell trakassering på jobb både er kjent med sine rettigheter, og at de tar det opp med sine ledere og tillitsvalgte. Og at lederne selv er mer oppmerksomme.

– Vi må skape en kultur hvor unge og nye arbeidstakere er trygge på hvordan de skal ta opp slike saker. Men til syvende og sist handler det jo om de som ikke klarer å oppføre seg, det er rett og slett pinlig at noen fortsatt holder på sånn. Jeg tror det er viktig å ikke glemme det.