På Helgelandskysten lengst ut mot storhavet ligger Norges eldste fiskevær. Her det gjort funn av fiskekroker og andre avanserte fiskeredskaper fra nærmere 9000 år tilbake.

Fortsatt er fiske og fangst den viktigste næringsveien for de om lag 450 innbyggerne i øykommunen.

Men til tross for at Træna ligger midt i matfatet ser det nå mørkt ut.

Hjørnesteinsbedriften Træna Seafood AS har varslet full stans i mottaket av fisk fra mandag.

Torsdag kveld gikk denne meldingen ut til fiskerne som leverer til mottaket:

– Vi er dessverre kommet i den situasjonen at vi ikke lenger ser det fornuftig å holde åpent. Vi har slitt oss igjennom korona i 2020, bare for å se at verken torsk eller hyse har vært innom våre farvann i 2021.

Styreleder Runar Fjellgård sier de stopper mottaket av fisk fra mandag. Stansen gjelder selskapets anlegg på Husøy, Selvær og Bolga.

Det betyr at de ansatte blir permittert og at mottaket forsøker å bli kvitt varelageret av fisk.

Træna er en øykommune ute i havgapet på Helgelandskysten. Her bor det 450 mennesker. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Problemet er todelt. Selskapet har tapt penger gjennom hele pandemien. Et annet problem er mindre torsk og hyse de siste årene. Fiskeslag som gir bedre marginer.

Træna Seafood AS ble etablert i fjor, da Modolv Sjøset Fisk AS og Arctic Fish Export AS slo seg sammen – i håp om å få et mer levedyktig og robust selskap.

Fikk kommunal krisehjelp

Det nye selskapet fikk både kommunen og banken på sin side.

Ifølge Helgelands Blad tilbød Træna kommune å kjøpe aksjer for 1,5 millioner kroner og bidro med ytterligere 1,5 millioner kroner i lån.

Fiskefartøyene hjemmehørende i Træna ilandførte 2014 fangster til en samlet verdi av 15, 2 millioner kroner. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Støtten var et ledd i ei refinansiering som også innebærer at banken sanerte 7 millioner kroner i gjeld, ifølge avisen.

Styreleder Runar Fjellgård vil ikke kommentere den økonomiske situasjonen eller hvor mye penger det står om. Men en ting er han klar på.

– Det har ikke vært nok. Vi velger å stopper nå for å ikke ramme kreditorene ytterligere, sier Fjellgård, som understreker at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse om framtiden.

– En katastrofe

Træna Seafood har i dag 17 direkte ansatte. Men stansen får ringvirkninger også for fiskere og mottak andre steder på Helgeland.

En av fiskerne som nå må levere fangsten andre steder er Sander Elias Norø (22), som nylig flyttet hjem til Træna for å satse på fiskeryrket.

Han har kjøpt seg hus på øya og egen sjark.

– Uten fiskebruket går det ikke an å bo her ute. Det er jo hjørnesteinsbedriften for hele nordre del av Helgeland.

Han tør ikke tenke på framtiden.

– Dersom mottaket ryker vil være en katastrofe. Det er forferdelig trist å tenke på. Uten fiskebruket må man nesten flytte herfra. Det er døden for Træna.

Træna Ekspandér faktaboks Træna er en kommune og en øygruppe på Helgeland i Nordland fylke.

Træna har ca. 456 innbyggere. Herav bor omtrent 400 på Husøy og 55 i Selvær. Resten fordeler seg på øyene Sanna og Sørsandøya.

En fra Træna kalles trænværing.

Træna har vært egen kommune siden utskillelse fra Lurøy i 1872; ved opprettelsen hadde kommunen 389 innbyggere. Siden har den hatt uendrete grenser.

Næringslivet har til alle tider vært dominert av fiske.

Fiskefartøyene hjemmehørende i Træna ilandførte 2014 fangster til en samlet verdi av 15, 2 millioner kroner.

Turismen er en næring i vekst i kommunen; det er anlegg med rorbuer på Husøya og i Selvær.

Besøkende til Trænafestivalen, som arrangeres i juli hvert år, har blitt en viktig inntektskilde for det lokale næringslivet.

Træna har vært bebodd siden steinalderen. Kilde: Store Norske Leksikon

Hjørnesteinsbedriften Modolv Sjøset Fisk AS slo seg i fjor sammen med Arctic Fish Export. Det nye selskapet fikk navnet Træna Seafood AS. Foto: Billy Jacobsen / NRK

Norø forteller at de fiskerne som leverer til mottaket har merket at mottaket har slitt i motvind.

– De har hatt masse folk i arbeid og lite fisk. I tillegg til høye fraktpriser. Da går ikke regnestykket opp.

Norø vet ikke helt hva han skal gjøre nå.

– Vi håper på et svar rimelig kjapt. Mottaket betyr mange arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunen. Det blir nok å kjempe med nebb og klør for å beholde det.

Bekymret ordfører: – Kritisk for kommunen

Ordfører Jan Helge Andersen (Ap) beskriver situasjonen på Træna som kritisk.

Ordfører Jan Helge Andersen (Ap) er bekymret for Trænas framtid. – Det er ingen fredagsfølelse her, for å si det sånn. Foto: Frank Nygård / NRK

– Stemninga er laber. Spesielt blant de titalls fiskerne som leverer fisk ved mottaket. Træna Seafood er hjørnestensbedriften vår. Den er svært viktig, både for de som jobber der, de som leverer og for kommunen.

Ryker fiskemottaket, ser det mørkt ut for øykommunen.

– Da vil nok et stort antall mennesker flytte herfra. De som jobber der har familie og barn som forsvinner fra skolen. Fraflytting betyr inntektstap og lavere skatteinngang.

Selv skal ordføreren møte ledelsen i Træna Seafood i ettermiddag. Det skal også være drøftingsmøter med Sparebank 1 Helgeland.

– Vi har flere ganger rykket ut for å bistå selskapet, senest i fjor. Men jeg tror ikke kommunen har mer å by på denne gange. Men vi håper på det beste, sier Andersen.