Først måtte trænværingene kjempe mot høye fergepriser. Den kampen vant de.

Men kampen er ikke over. De foreslåtte ruteendringene for ferge- og hurtigbåtene fra Nordland fylkeskommune, er nemlig helt krise.

Spesielt ille blir kan det bli på øya Selvær. I fiskeværet bor 55 av kommunens 450 innbyggere.

Fylkesrådet foreslår å kutte antall fergeavganger fra tre til to per uke. Forslaget innebærer også at øya mister hurtigbåtforbindelsen til fastlandet.

– Et så drastisk rutekutt vil rasere muligheten til å fortsette med fiskeri og fisketurisme. Vi har fiskemottak som tar imot fersk fisk og krabbe. De er avhengige av å sende fisken videre. Krabbe er levende mat som ikke kan stå lenge, sier Heidi Pedersen.

Hun er leder i bygdeutviklingslaget på Selvær.

– Vi er et lite, men levende samfunn med mange planer. For hver som flytter, er det katastrofe, for vi er så få, legger hun til.

Lagrer stearinlys og parafin

Heidi Pedersen er redd for at hele fisketurismen som lokalsamfunnet satser på, vil gå dukken. – Det er gjort store investeringer i butikk og drivstoffanlegg. Butikken går i pluss. Det er kjempeviktig for lokalsamfunnet. Foto: Privat

Før helga fikk innbyggerne føle på kroppen hvordan det er å leve isolert fra storsamfunnet.

I det kraftige uværet ble strømforbindelsen til store deler av øya kuttet. Deretter forsvant vannet i et par timer som følge av strømbruddet.

Selvær i Træna Ekspandér faktaboks Selvær er et lite fiskevær i Træna kommune i Nordland. Stedet ligger like nord for Polarsirkelen. Det har daglig hurtigbåtforbindelse til Nesna og Sandnessjøen.

Det bor ca. 55 fastboende på Selvær. Selv om det fortsatt er skole på stedet, så er hoveddelen av befolkningen godt voksne mennesker.

Træna er Norges eldste fiskevær, med oldtidsfunn fra nærmere 9000 år tilbake. Træna er en liten kommune med nesten 500 innbyggere og er spesiell goegrafisk med sin plassering på kanten av storhavet.

Kommunen består av mer enn 418 øyer, holmer og skjær, men den faste bosetningen begrenser seg til øyene Husøy, Selvær, Sanna og Sandøy. Kommunesentret ligger på Husøy. Lengre nord finner vi Sanna, Sandøy, Holmen og Dørvær, og med Selvær som siste øygruppe lengst nord. Kilde: Træna kommune og Wikipedia

Det tok fire dager før strømmen kom tilbake. Først mandag kveld kunne de 50 innbyggerne skru på lysene igjen.

– Noen var så heldige å ha et aggregat, andre fyrte med ved. Folk har store stearinlys- og parafinlagre. Vi er jo forberedte, men denne gangen var det lenge, sier Pedersen.

Uværet gjorde at reparatørene fra Nordlandsnett, som har ansvar for strømnettet til Selvær, ikke kom seg ut til øya.

– Fire dager er lenge å være uten strøm, medgir Geir Svarholt i Nordlandsnett.

Han forklarer at det ikke er så lett å sende folk ut til Selvær. Og da reparatørene endelig var på plass søndag kveld, måtte de returnere til fastlandet.

Årsaken var at de ikke med seg riktig utstyr for å reparere feilen.

Derfor måtte innbyggerne vente helt til mandag kveld.

Hjalp hverandre

Innbyggerne i Træna er helt avhengige av ferger og hurtigbåter for å være koblet på omverdenen. Derfor ble det et voldsomt bråk da det ble kjent at fylkeskommunen vil kutte i rutene. Foto: Jan Warberg

På Selvær gikk innbyggerne rundt på øya for å sjekke med hverandre at de hadde det bra.

– Det ble fort kaldt, og vi har hjulpet hverandre til å bære inn ved.

Det gror få og små trær på øya, så de er avhengige av ved som fraktes til øya.

– Noen hadde aggregat, noen kokte vann på vedovner, og vi var så heldige å ha en primus med nok gass til søndag, sier hun.

Heldigvis har Selvær tilgang til 4G, men mobilene krever like fullt strøm for å fungere.

Dekning derimot, det er det verre med.

– Det er dekning på nordsida mot Myken. Men på andre siden av Selvær er det ikke mobildekning. Heldigvis funker fortsatt fasttelefonen her.

Ingen strøm - intet vann

Træna er en øykommune ute i havgapet på Helgelandskysten. Naturlig nok er de cirka 450 innbyggerne derfor helt avhengige av ferger og hurtigbåter for å være koblet på omverdenen. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Øya har ikke tilgang til annet ferskvann enn det som kommer fra himmelen, og har derfor et eget avsaltingsanlegg som gjør saltvannet drikkbart. Men anlegget fungerer ikke uten strøm.

Heldigvis var vanntårnet fylt opp.

– Hadde dette skjedd i en måned med flere turister og dårlig vær som gjør at heller ikke lokalbåtene går, da hadde vi gått tom for vann, sier Pedersen.

Murring i nabokommunen

Her anløper ferga Lurøy, som også vil bli rammet av fergekutt. Foto: Håkon Lund

Det er ikke bare Træna kommune som er misfornøyde med det nye forslaget fra fylkeskommunen.

Også i nabokommunen Lurøy murres det over de foreslåtte ferge- og hurtigbåtkuttene.

Ordfører Håkon Lund sier at kabalen rett og slett ikke kommer til å gå opp.

– I Lovund fraktes det 14-16 vogntog i døgnet med laks. Vi har et stort transportbehov, og å ta ned samferdselen på denne måten er en hemsko for utvikling.

Han mener fylkeskommunen heller burde løfte tilbudet og bidra til befolkningsvekst.

Fergeopprøret fortsetter

Mandag ble nok en aksjon mot fylkeskommunens fergepolitikk. Sinte fergeaksjonister overleverte 3.300 underskrifter til fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Uten anløp av hurtigbåt og to fergeavganger i uka er Heidi Pedersen på Selvær redd for at hele fisketurismen som lokalsamfunnet har satset på, vil gå dukken.

Riktignok er øyboerne på Selvær blitt lovet et par ekstra anløp med lokalbåten til den største øya i kommunen. Men ifølge henne er ikke det nok.

Selvær ligger like nord for Polarsirkelen. Foto: Heidi Pedersen

– Vi er rett og slett fortvilet. Det er mange som bruker hurtigbåt og ferga og lokalbåt til pendling til Husøy og Lovund. Det nye forslaget som er kommet fra fylket er rett og slett en rasering av samfunnet vårt.

Samferdselsråd: – Ingenting er bestemt

Samferdselsråd Bent-Joachim Bentzen (Sp) i Nordland fylkeskommune opplyser at det allerede er vedtatt å gå fra tre til to ferger i sambandet.

Men hvordan disse fergene skal benyttes er ikke bestemt.

– Vi går i dialog med Træna og Lurøy i neste uke. Som sagt, dette er bare et forslag. Nå må vi sette oss ned og snakke sammen. Træna har sine interesse, Lurøy har sine, sier Bentzen.