Trackmania er et av verdens største bilspill.

Alle bilene er like gode, og det handler om å være raskest fra start til slutt.

Neste helg kommer flere spillentusiaster til Ørnes i Meløy for å konkurrere i Arctic Gaming Experience.

Premiepotten på drøye 300.000 kroner er en av de største i spillets nyere historie.

De internasjonale deltakerne, som aldri har vært nord for Polarsirkelen, skal få oppleve naturen og besøke isbreen Svartisen under oppholdet.

Flere av dem som har ankommet Ørnes for å konkurrere, er på toppen av lista av de beste i verden. Som Carl-Antoni «Carl Jr.» Cloutier fra Canada.

E-sportutøver «Carl Jr.» Carl-Antoni Cloutier fra Canada gleder seg til å konkurrere i Ørneshallen. Foto: privat

Han er en fem ganger verdensmester i spillet.

– Jeg gleder meg selvsagt til å spille, og skal gjøre hva jeg kan for å få et godt resultat. Men aller mest gleder jeg meg til å gå på Svartisen. Det skal også bli gøy å oppleve stedet og folkene som bor her.

Dette er Trackmania Foto: Nadeo Ekspandér faktaboks Trackmania er en serie med bilspill som er utgitt i flere versjoner. Den førset versjonen ble lansert i 2003. Spillene er utviklet av det franske spillprodusenten Nadeo, som ble etablert i 2000. Spillet går ut på å kjøre bil på baner som er designet av spillets utviklere eller andre spillere. Alle bilene er like, så forskjellene er hvordan du kjører på banen. Det handler om å ligge riktig i veien, med riktig fart, starte svingen på riktig tidspunkt og komme deg ut av svingen i riktig fart. Når du konkurrerer mot andre er motstanderne gjennomsiktige slik at man ikke kan treffe hverandre. Det er ofte bare snakk om hundredelssekunder forskjell fra den som kommer på førsteplass og de som kommer etter.

– Helt spinnvilt

Fredrik Bergmann, også kjent som «Bergie», ble i 2010 verdensmester i Trackmania. I dag er han manager i en av Norges største e-sportorganisasjoner.

Han synes Arctic Gaming Experience høres ganske spinnvilt ut. Likevel tror han Arctic Gaming Experience blir Norges største e-sportarrangement.

– Det er egentlig uhørt at det arrangeres en så stor turnering i ei lita bygd som Ørnes. Hele verdenseliten kommer for å delta. Det er fantastisk det arrangøren har fått til. Hele e-sportmiljøet har grunn til å være stolt, for dette viser hva som er mulig å få til, mener Bergmann.

– Spillet er e-sportens Formel1. Det er ekstremt fartsfylt og veldig kult å spille. Man tøyer grensene for hva som er mulig, sier Fredrik Bergmann, tidligere verdensmester i Trackmania. Foto: Privat

Spillerne skal sitte på en scene i Ørneshallen og spille mot hverandre. Rundt dem er det plass til 500 publikummere.

Samtidig sender flere av spillerne direkte på Twitch, som er den mest populære spillplattformen for å sende spilling direkte. Én av spillerne har over 300 000 følgere på Twitch.

Ønsker å få flere til bygda

ØRNES SENTRUM: Tettstedet hvor det bor omlag 1500 mennesker. Foto: Kasper Holgersen / NRK

Målet med Arctic Gaming Experience er å skape mer oppmerksomhet om Nord-Norge.

NRK har tidligere fortalt hvordan unge rømmer landsdelen.

Og hvordan ungdommen rømmer fra distriktene og inn til storbyene. Igjen på bygda sitter de eldre.

Det bor omtrent 1500 mennesker på Ørnes, som er hjembygda til Eirik Holdal.

– Skal jeg fortsette å bo i en liten bygd som Ørnes, så er jeg avhengig av tilflytting av hovedsakelig unge folk. Og hvor finner vi unge folk? Innenfor gamingbransjen.

– Håpet er at de som vil etablere seg i arbeidslivet vil komme oppover til Nord-Norge hvor vi skriker etter arbeidsfolk, legger han til.

Eirik Holdal jobber som journalist i lokalavisa Kulingen. Han har også jobbet som journalist innenfor e-sport i 4 år. Foto: Emilie Solbakken

Holdal håper Arctic Gaming Experience blir Norges største e-sport-arrangement.

– Jeg går hardt ut, så får jeg heller komme tilbake å beklage hvis det ikke blir så stort som jeg sier det skal bli.

Å måle størrelse på et e-sport arrangement kan være vanskelig. Man kan blant annet måle det med antall tilskuere eller premiepott.

Eirik Holdal ble tildelt Frivillighetsprisen til Meløy kommune for sitt arbeid for barn, unge og lokalsamfunnet i mars 2022. Foto: Thomas Hegge Moen

Eirik har fått god drahjelp av både kommunen, Nordland fylkeskommune, Bodø 2024 og det lokale næringslivet.

– Jeg må også rose ordfører og Meløy kommune med å si enstemmig ja til å støtte et e-sport prosjekt i hjembygda, selv om de kanskje ikke vet helt hva som blir å skje.

Budsjettet til hele arrangementet ligger på underkant av 2 millioner kroner.

– 2 millioner kan høres mye ut for noen og lite ut for andre, men innenfor e-sport så er det et relativt lite budsjett. Hvis dette lykkes så blir dette et årlig arrangement, ikke nødvendigvis bare i Meløy, men hele Nord-Norge, forteller Holdal.

Et av de mest intense e-sport-spillene som finnes

Det forteller Rune Fjeld Olsen som er journalist i Level Up Norge og spillanmelder for NRK.

– Du får stemningen som du kjenner igjen fra store fotballkamper, det er ordentlig artig å være med på.

Rune Fjeld Olsen startet selv å spille Trackmania når det kom ut. Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Trackmania er ikke blant de største e-sportene vi har i verden, men det har en dedikert fanskare som har fulgt dette spillet i mange år.

Olsen sammenligner spillet med Formel 1.

– Disse turneringene er utrolig spennende å se på. Det er så jevnt, og det er snakk om hundredeler.

Det har vært tidligere turneringer i Norge hvor man henter inn de beste i verden i spillet, blant annet innen for Super Smash Bros.

Olsen forteller at dette ikke skjer ofte i Norge.

– Det er en flott ting å se at den absolutte verdenseliten kommer til Norge for å konkurrere. Det tror jeg er gøy for mange å få med seg, avslutter han.

Fredrik Bergmann tror arrangementet på Ørnes vil bety mye for e-sporten i Norge.

– Fot trackmania-miljøet er det kjempebra. Du skal lete lenge for å finne et arrangement av et sånt kaliber. Både når det gjelder finansiell struktur og deltakelse. Det er et steg i riktig retning. Ser vi til nabolandene våre har vi mye å hente.