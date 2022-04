Fortnite-porno florerer: – Mange foreldre har ikke peiling

Siden videospillet Fortnite ble utgitt i 2017, har det hatt en enorm vekst – spesielt blant barn og unge.

Bare spillets Instagram-konto har 26 millioner følgere.

For å finne denne kontoen, må du selvfølgelig søke på «Fortnite».

Da er det ikke bare hovedkontoen som dukker opp. NRK talte 42 kontoer med seksuell og pornografisk fremstilling av kvinnelige Fortnite-karakterer en dag i slutten av mars. Dette er kun etter å ha søkt på «fortnite». Ingenting annet.

Alt fra forsiktig sensuelt animerte bilder til det som kan kategoriseres som ren porno kom opp.

I etterkant har flere av disse kontoene blitt rapportert og fjernet.

Men ikke alle. Noen har overlevd siden sommeren 2020.

Dette er Fortnite Foto: Epic Games Ekspandér faktaboks Fortnite er et gratis og internettbasert skytespill.

Spillet er utviklet og eid av Epic Games og People Can Fly.

Lansert i 2017.

Siden da har spillet blitt et verdensomspennende fenomen som samlet 350 millioner spillere over hele kloden i mai 2020.

Største brukergruppe er store barn og tenåringer.

Det finnes tre «moduser»: Save The World, Battle Royale og Creative.

Battle Royale er en egen spillsjanger som blander overlevelse, utforsking og innsamling av elementer.

Det kan være opptil hundre spillere fra hele verden inne i spillet samtidig.

Målet er å stå igjen som eneste overlevende.

Kan spilles alene eller i små lag på 2-3 spillere.

Veiledende aldersgrense er 12 år.

I 2019 ble det arrangert VM i Fortnite for første gang. Vinnerne var norske Emil «Nyhrox »Bergquist Pedersen (16) fra Tønsberg og østerrikske David «Aqua» Wang. De delte førstepremien på nesten 26 millioner kroner.

Spillet er blant de mest sette på strømmetjenesten Twitch, og har blitt en e-sport. Kilder: Twitch, YouTube, Wikipedia, NRK, SNL, per 31.03.22

Porno på Instagram – og hva så? 🤷

– Det finnes porno av alt, også i den animerte verden. Fra My Little Pony til Disney-figurer, rett og slett fordi folk får seksuelle fantasier.

Det sier psykologspesialist Svein Øverland som lenge har jobbet med pornoens skadevirkninger.

– Porno har eksistert i 40.000 år. Så lenge folk har kunnet tegne, har vi hatt porno.

Porno er ikke nødvendigvis et problem i seg selv, mener han.

Men i dette tilfellet dukket kontoene med det pornografiske innholdet opp uten at man søker på det.

En annen hake er at spillet har en aldersgrense på 12 år. Og de som spiller er ofte ned mot 7-årsalderen.

Psykolog Svein Øverland er leder ved avdeling for sikkerhet, fengsel og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital i Trondheim. Han har vært psykolog i 29 år, er spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Seksualitet og pornografiens skadevirkninger er et tema han ofte jobber med. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Han har blant annet gitt ut en artikkel om skadevirkning av pornografi, og fant ut at porno for folk flest ikke er risikodrivende.

– Mange barn ser porno før de debuterer seksuelt, uten at de hverken blir avhengige eller voldelige av den grunn.

Men for en liten gruppe, gjerne menn som allerede har kvinneundertrykkende holdninger, vil porno øke risikoen for vold. Den kan også forvrenge barn og unges syn på kvinner, sex og seksualitet. I verste fall ender barna hos en overgriper.

Øverland skisserer et typisk eksempel:

Barnet blir nysgjerrig, søker seg videre i andre apper og nettforum, og kommer i kontakt med overgripere.

I undersøkelsen EU Kids Online, som kartlegger alle EU-barns internettvaner, kommer det frem at barn reagerer veldig ulikt på porno.

Det er spesielt alder som spiller en rolle.

– 8-10-åringer kan få sjokk og synes det er ubehagelig å bli ufrivillig utsatt for porno. De føler at de har gjort noe galt, er redd for å bli oppdaget og sier det ikke nødvendigvis videre, sier Øverland.

Men tenåringene, derimot:

– Når man bikker 12–13 år, søker mange etter porno på egen hånd. De vil oppleve disse Instagram-kontoene som en bonus.

Han påpeker også at det finnes fordeler med porno.

Som for eksempel at folk som ellers kan føle seg stigmatisert, finner en plattform for å utforske egen seksualitet.

– Mange foreldre har ikke peiling 👀

Lene Wisth har lenge jobbet med barn og unge, seksualitet, sosiale medier og gaming – for å nevne noe. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Bare for å ha det på det rene:

Dette er ikke noe nytt.

Som Øverland påpeker, har porno eksistert lenge. Og siden internett og deretter sosiale medier dukket opp, har den eksistert også der.

Fortnite og Instagram brukes altså som et eksempel.

– Det kunne vært hvilket som helst spill, film, app, og så videre.

Det sier Lene Wisth, foredragsholder for Barnevakten.no og utekontakt i Bodø kommune.

– Når man søker på «fortnite» på Instagram, forventer man jo å få opp Fortnite-relatert innhold. Men kanskje ikke porno.

– Jeg synes overhodet ikke det er greit.

Alt finnes der ute, sier hun. Og det vet barna. Ca. 56 prosent har sett porno før de er 13 år, i følge Barn- og medieundersøkelsen 2020.

– Nesten uansett hvor jeg er, har barn helt ned i 4. klassealder erfaringer med porno. De vet hva uttrykk som dp betyr. Men mange foreldre har ikke peiling.

Wisth mener barn og unge har fått tilgang til en verden de voksne ikke lenger har styr på.

– Det er noe av det som gjør det vanskelig å være forelder. Tilgangen er så stor, og vi klarer ikke å skjerme dem.

– Hva kan foreldre gjøre?

– Vi må tørre å snakke med dem om pornografi, vold og overgrep. Vi må tørre å gå inn i de temaene ungene får midt i fleisen hver dag.

Vi må ikke få panikk. Det er det som gjør at barn ikke vil fortelle. Lene Wisth

Hun oppfordrer folk til å ha gode rutiner for hvordan de snakker med barn og unge om sex, vold, pornografi, seksuell identitet, og så videre.

– Fra hvilken alder da?

– Fra så tidlig som du synes er ok. La det bli et naturlig samtaleemne. Ikke vent til dagen da du skal «ta praten».

Det er spesielt viktig frem til det etableres gode systemer for å filtrere bort slikt innhold for de minste.

– Når statistikken viser at barn søker på porno på barneskolen, må vi snakke med dem om det da. På ungdomsskoa er det for sent.

Epic Games rapporterte 400 kontoer på én uke 🚨

NRK har snakket med en pressetalsperson for Epic Games – eier av Fortnite.

– Visste dere om disse Instagram-kontoene?

– Ja, det er et problem vi er klar over, og vi har vært i kontakt med Instagram om å fjerne dem.

Kontoene skal ha blitt rapportert øyeblikkelig, og flere av de 42 kontoene NRK talte har forsvunnet i ettertid.

Epic Games rapporterte over 400 Instagram-kontoer på én uke, ifølge talspersonen. Disse skal ha blitt fjernet.

Bildene bryter ikke bare med Fortnites retningslinjer, men også Instagram sine. Dette sier de blant annet om nakenhet: "(...) det er mange grunner til at vi ikke tillater nakenhet på Instagram. Dette inkluderer bilder, videoer og digitalt innhold som viser seksuell omgang, kjønnsorganer og nærbilder av nakne rumpeballer. Det inkluderer også enkelte bilder av kvinnelige brystvorter (...)" Likevel blir mange kontoer værende. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Det er brudd på våre retningslinjer for tilhengerkunst. Kunsten må være tilpasset vårt publikum, og kan for eksempel ikke være av en slik seksuell karakter.

Epic Games ønsker ikke å kommentere om de vil saksøke skaperne av disse kontoene eller ikke.

– Er det noe dere kan gjøre for å forhindre dette i fremtiden?

– Det er et spørsmål for Instagram, for det er på deres plattform bildene deles. Det vi kan gjøre, er å rapportere dem.

Likevel er mange av kontoene fortsatt ikke fjernet.

Instagram har ikke svart på NRKs henvendelser.