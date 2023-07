Fergeruta mellom Nesna og Levang er populær for turistene som kjører langs Kystriksveien på fylkesvei 17.

Torghattens administrerende direktør, Torkild Torkildsen, bekrefter overfor NRK at de nå har måttet kansellere på grunn av mangel på navigatør.

– Vi ble dessverre nødt til å kansellere på grunn av mannskapsmangel klokka 12 i formiddag, men jobber det vi kan for å få dette på plass så fort som overhodet mulig.

Torkildsen sier at han håper kanselleringen ikke blir langvarig, men i verste fall kan ferga bli liggende til kai helt mandag.

Inntil videre setter Nordland fylkeskommune inn en båt som frakter passasjerer, men ikke biler, fra fredag ettermiddag fra Nesna.

Det får store konsekvenser for de som er avhengig av å komme seg med bil over fergesambandet.

– Det er helt tragisk. Det er ikke bare Nesna-Levang som sliter. På Helgeland har det vært kaos på grunn av mannskapsmangel, sier ordfører Ivan Haugland (Ap) i Leirfjord kommune på sørsiden av sambandet.

Kommunen har ansatte som bor på Nesna, men som nå ikke kommer seg på jobb. I tillegg er det ei strekning som er mye brukt av både turister og næringslivet.

– For dem er det kritisk å være uten ferge.

– Men de kan jo kjøre rundt?

– Jo, men det er 16 mil å kjøre.

Turen over fjorden tar vanligvis rundt en halv time, men nå er det omkjøring via Mo i Rana. Det betyr over to og en halv time i bil.

Også Nesna-ordfører Hanne Davidsen (Ap) er oppgitt.

– Det er selvfølgelig en veldig beklagelig situasjon. Vi har jo hatt mange problemer med ferga over tid, så det er veldig ille. Vi er midt i turistsesongen. Men det verste er næringsdrivende og pendlere, som er avhengig av ferga.

– Det er kritisk

Det er Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for fergene som binder sammen fylkesveiene.

– Det er helt forferdelig, det er kritisk, vi kan ikke ha det sånn, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande (Sp).

I fjor ble 500 fergeavganger i Nordland innstilt som følge av mangel på mannskap. Årsaken er sammensatt, men en stor del av grunnen er at det ikke finnes nok sjøfolk til å drifte fergene.

Om sommeren er det på flere samband flere fergeavganger enn til vanlig, som følge av mer trafikk om sommeren, i tillegg skal fergemannskapene ha ferie. Og det er vanskelig å få tak i vikarer, til tross for at pensjonister og andre tar på seg ekstra skift for å få fergene til å gå.

Styreleder Marius Strømmen i Norsk Sjøoffisersforbund. på på rundreise på Helgeland for å snakke med sine medlemmer. Han er ikke overrasket over problemene.

– Opplevelsen er at folk har stått lenge og jobbet veldig mye overtid. Og de har vært der utover sine vakter for å holde sambandet i gang, men nå er tålmodigheten brukt opp. Og det er gjenganger på mange samband, sier han til NRK.

Strømmen sier det er blitt manko på sjøfolk på fergene.

– Det har vært en uheldig spiral når det gjelder lønn og turnus i dette her, og det igjen gjør at folk ikke søker seg til fergenen. Og da står rederiene uten folk, og der igjen kan vi peke på anbudsregimet, og det at du har ikke de ordningene eller lønningene som de har på de andre maritime næringene.

Flere ferger mangler mannskap

Men det er ikke bare ferga mellom Nesna og Levang som har blitt innstilt.

Torghatten har også slitt med å finne folk som kan drive fergene som går mellom Jektvik og Kilboghavn i Rødøy. Det har ført til at flere avganger på tidlig morgen og kveld har blitt innstilt.

Torghatten Nord har også kansellert flere avganger i sambandet Jektvik – Kilboghamn på Kystriksveien i Rødøy på grunn av mannskapsmangel. Her er køen torsdag denne uken. Foto: Marius Strømmen

Også Fjord1 har innstilt to avganger på E6 mellom Bognes og Skarberget fredag morgen, på grunn av mangel på folk.

Helgelands Blad skriver at Torghatten Midt mangler mannskap til hurtigbåtruta mellom Sandnessjøen og Vega. De må nå leie inn en mindre båt fra Lovund Skyss.

Fylkesråden sier det er en trasig situasjon for de som blir rammet.

– Vi har jobbet med det her, og vi gjør det vi kan for å hjelpes til, men det er rederiene som har mannskapene. Men det er vårt ansvar at vi har en god mobilitet, og vi gjør det vi kan for å rette opp i det, men det er ikke så lett når de ikke får tak i folk, sier hun.